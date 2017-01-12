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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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[Switch 2] Poids des 3 opus et des images du premier


Comme annoncé, Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 bénéficieront tous d'éditions Switch 2. Celles-ci proposeront des fréquences d'images et des résolutions améliorées, ainsi que du contenu additionnel. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Switch 2 Edition est disponible dès maintenant, tandis que Xenoblade Chronicles 2: Switch 2 Edition sortira le 30 juillet et Xenoblade Chronicles 3: Switch 2 Edition le 3 décembre 2026. Les versions physiques seront disponibles respectivement les 30 juillet, 1er octobre et 3 décembre.

Si vous attendez les versions physiques, il vous faudra patienter encore un peu. Si vous optez pour la version numérique, nous vous fournissons toutes les informations concernant la taille des fichiers, ainsi qu'une comparaison avec l'espace occupé par ces jeux sur la Switch originale :

Xenoblade Chronicles - 33,8 Go (13,7 Go d'origine)
Xenoblade Chronicles 2 - 45,8 Go (13,2 Go d'origine)
Xenoblade Chronicles 3 - 42,6 Go (14,4 Go d'origine)

Voici d'ailleurs des images du premier Xenoblade Chronicles sur Switch 2 :











Et pour finir, un desciptif pour Xenoblade Genesis :



« Un nouveau départ pour la série Xenoblade arrive sur Nintendo Switch 2 en 2027. Explorez un vaste monde fantastique et maîtrisez le pouvoir de l’Anima. »

Source : https://gonintendo.com/contents/61802-xenoblade-trilogy-switch-2-edition-file-sizes-detailed/
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    aeris201, esets, hypermario
    posted the 06/15/2026 at 06:39 PM by link49
    comments (16)
    aeris201 posted the 06/15/2026 at 06:50 PM
    J’attend les versions physique
    thelastone posted the 06/15/2026 at 06:52 PM
    Je suis en train de faire le premier a alcamoth...c'est quoi ces quêtes annexes bordel
    sosky posted the 06/15/2026 at 06:54 PM
    J’ai drop le 1 sur Switch au bout de 10h de jeux, j’avais l’impression de jouer à un MMO en solo sérieux.
    lautrek posted the 06/15/2026 at 07:04 PM
    thelastone quêtes à faire en quasi intégralité pour le sociogramme, bon courage.
    drybowser posted the 06/15/2026 at 07:22 PM
    Sacré différence de taille ça passe du simple au triple !
    Je fais l impasse sur le 1 et prendrais sur l upgrade du 2
    Le 3 on verra d ici décembre ^^
    ratchet posted the 06/15/2026 at 07:32 PM
    A noté qu’une version Nintendo Switch 3 est également à l’étude
    mercure7 posted the 06/15/2026 at 07:42 PM
    Mais aucun patch annoncé pour corriger l'infâme "Switch 2 edition" pour Xenoblade X . . .

    Bref, vivement la Definitive Ultimate Final Super Edition sur Switch 3 . . .
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 08:09 PM
    Depuis quand ils puent la merde niveau opti ?
    cyr posted the 06/15/2026 at 08:16 PM
    Le poids....juste avec un filtre.... je passe. J'hésitais pour le 3 vu que je suis loin de la fin, mais non merci.
    liberty posted the 06/15/2026 at 08:34 PM
    aeris201 cyr link49 au faite les patchs patche aussi les DLC ?
    zoske posted the 06/15/2026 at 09:04 PM
    Je me suis pris le 3 en occaz et il passe assez bien sur SW2 déjà je trouve. Par contre le début ça fait très dessin animé pour teenager... Franchement toute la séquence de fight est très mole et sans vraiment grande tension malgré les milliers de morts...Non franchement j'ai pas vraiment accroché pour l'instant, très naïf et léger comme ambiance dans e XB3
    xynot posted the 06/15/2026 at 09:42 PM
    ratchet Mdr à la TLOU
    thelastone posted the 06/16/2026 at 10:36 AM
    Lautrek je comprends pourquoi ils ont ajouté les motos maintenant
    lautrek posted the 06/16/2026 at 12:55 PM
    thelastone le pire c'est d'aller parler à des centaines de PNJ qui ont des lignes de dialogues longues et inintéressante pour essayer de donner de l'épaisseur à leur quête "va me chercher 5 machins er reviens"...
    thelastone posted the 06/16/2026 at 04:37 PM
    Lautrek Je te ment pas au début je lisais mais maintenant je skip leur merde , même écrit de meilleures scénarios de quêtes, "oh mon fils s'est sauvé tu peux le retrouver je tiens ma fille je peux pas partir, puis ah merde ma fille est partie tu peux la chercher car je tiens mon fils"
    Je me suis dis dans ma tête il leurs fait quoi a ses gosses pour qu'ils fuguent comme ça
    sonilka posted the 06/16/2026 at 04:53 PM
    Et la console à un stockage de base de moins de 256Go (libre). Merveilleux.
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