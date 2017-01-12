Comme annoncé, Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 bénéficieront tous d'éditions Switch 2. Celles-ci proposeront des fréquences d'images et des résolutions améliorées, ainsi que du contenu additionnel. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Switch 2 Edition est disponible dès maintenant, tandis que Xenoblade Chronicles 2: Switch 2 Edition sortira le 30 juillet et Xenoblade Chronicles 3: Switch 2 Edition le 3 décembre 2026. Les versions physiques seront disponibles respectivement les 30 juillet, 1er octobre et 3 décembre.
Si vous attendez les versions physiques, il vous faudra patienter encore un peu. Si vous optez pour la version numérique, nous vous fournissons toutes les informations concernant la taille des fichiers, ainsi qu'une comparaison avec l'espace occupé par ces jeux sur la Switch originale :
Xenoblade Chronicles - 33,8 Go (13,7 Go d'origine)
Xenoblade Chronicles 2 - 45,8 Go (13,2 Go d'origine)
Xenoblade Chronicles 3 - 42,6 Go (14,4 Go d'origine)
Voici d'ailleurs des images du premier Xenoblade Chronicles sur Switch 2 :
Et pour finir, un desciptif pour Xenoblade Genesis :
« Un nouveau départ pour la série Xenoblade arrive sur Nintendo Switch 2 en 2027. Explorez un vaste monde fantastique et maîtrisez le pouvoir de l’Anima. »
Source : https://gonintendo.com/contents/61802-xenoblade-trilogy-switch-2-edition-file-sizes-detailed/
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posted the 06/15/2026 at 06:39 PM by link49
Je fais l impasse sur le 1 et prendrais sur l upgrade du 2
Le 3 on verra d ici décembre ^^
Bref, vivement la Definitive Ultimate Final Super Edition sur Switch 3 . . .
Je me suis dis dans ma tête il leurs fait quoi a ses gosses pour qu'ils fuguent comme ça