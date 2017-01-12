Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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[Rumeur] Xenoblade Chronicles 2 Switch 2 Edition sortirait cette année


Les fans attendent depuis un certain temps une mise à jour pour Nintendo Switch 2 de l'excellent Xenoblade Chronicles 2. Le jeu est entièrement jouable sur Nintendo Switch 2, mais une amélioration de la résolution et de la fréquence d'images dans certaines zones serait la bienvenue. NateTheHate a répondu à une question concernant une éventuelle version Nintendo Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 et a indiqué qu'elle devrait sortir plus tard cette année.



Monolith Soft n'a pour l'instant confirmé aucune version Nintendo Switch 2. En espérant que l'extension Torna soit incluse.



Autre rumeur, Devil May Cry 5 sortirait le 28 août 2026 sur Switch 2. Suite à la publication, en mars dernier, d'une classification pour Devil May Cry 5 : Devil Hunter Edition, une fiche produit a été repérée chez un revendeur. D'après un message sur le subreddit Devil May Cry, une précommande pour une version Switch 2 du jeu est apparue en Suisse, avec cette date.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/21/natethehate-says-he-expects-xenoblade-chronicles-2-switch-2-edition-this-year/
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    posted the 05/22/2026 at 04:09 AM by link49
    comments (1)
    masharu posted the 05/22/2026 at 04:19 AM
    Les 10 ans c'est l'an prochain, ce serait un peu con de le sortir avant.
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