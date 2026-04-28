Une vidéo intéressante a fait surface suite à la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, désormais disponible sur Nintendo Switch 2 ! Nous savons déjà que le prochain opus, Final Fantasy VII Rebirth, sortira officiellement le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.
Le jeu a déjà dévoilé les détails de sa sortie physique, notamment sa taille de téléchargement importante, son prix réduit et d'autres informations. Cette fois-ci, nous vous proposons une nouvelle comparaison permettant de voir côte à côte la démo sortie sur Switch 2 et la version PS5 Pro déjà disponible :
Par ailleurs, nous vous rappelons que Nintendo a déjà publié la première bande-annonce de la version Switch 2 de Rebirth, présentant des graphismes impressionnants qui égalent la qualité de l'original.
Si t'as que la Switch 2, c'est potable en docké / ça fait le taff au vu de la console, mais c'est assez affreux/flou en mode portable.
Si t'as une PS5(pro), y a même pas de débat.
https://www.youtube.com/watch?v=MU0v55oDjAw&t=152s
C'est ça la version Switch 2, du vide, du popping, des textures dégueulasses.
J'ai vu ça qui traine sur Internet, la fameuse région de la prairie
https://image.noelshack.com/fichiers/2026/18/2/1777392117-capture-d-cran-2026-04-28-180109.jpg
https://youtu.be/MU0v55oDjAw?si=efBYSXtGWVHQFjpV&t=273