Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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[Final Fantasy VII Rebirth] Comparatif Nintendo Switch 2 vs PS5 Pro


Une vidéo intéressante a fait surface suite à la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, désormais disponible sur Nintendo Switch 2 ! Nous savons déjà que le prochain opus, Final Fantasy VII Rebirth, sortira officiellement le 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.

Le jeu a déjà dévoilé les détails de sa sortie physique, notamment sa taille de téléchargement importante, son prix réduit et d'autres informations. Cette fois-ci, nous vous proposons une nouvelle comparaison permettant de voir côte à côte la démo sortie sur Switch 2 et la version PS5 Pro déjà disponible :



Par ailleurs, nous vous rappelons que Nintendo a déjà publié la première bande-annonce de la version Switch 2 de Rebirth, présentant des graphismes impressionnants qui égalent la qualité de l'original.

Source : https://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/comparativa-en-video-de-final-fantasy-vii-rebirth-nintendo-switch-2-vs-ps5-pro/
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    posted the 04/28/2026 at 05:37 PM by link49
    comments (9)
    mercure7 posted the 04/28/2026 at 05:49 PM
    La démo est dispo.

    Si t'as que la Switch 2, c'est potable en docké / ça fait le taff au vu de la console, mais c'est assez affreux/flou en mode portable.

    Si t'as une PS5(pro), y a même pas de débat.
    leboulangerbanette posted the 04/28/2026 at 05:52 PM
    C'est plutôt beau sur NS2 mais étonnamment dans le comparatif il n'y a pas trop de grande zones ouvertes ça donne quoi ?
    apejy posted the 04/28/2026 at 05:55 PM
    Vous fiez pas à la vidéo que post Link49 pleine de mauvaise foi qui prend que les moments les moins pires sur Switch 2. Regardez plutôt ça :
    https://www.youtube.com/watch?v=MU0v55oDjAw&t=152s

    C'est ça la version Switch 2, du vide, du popping, des textures dégueulasses.
    apejy posted the 04/28/2026 at 05:57 PM
    Sans parler que ça ramouille sévère. Sachez qu'en plus ce qui est présenté est le mode docké !!! Je vous laisse imaginer le désastre en mode portable (j'ai testé, c'était horrible).
    ducknsexe posted the 04/28/2026 at 05:58 PM
    Je préfère jouer à pragmata sur S2 une sortie simultané
    ratchet posted the 04/28/2026 at 05:59 PM
    apejy L’open World ça va être un carnage
    ravyxxs posted the 04/28/2026 at 06:00 PM
    Ouais je pense à l'avenir que cette console va énormément souffrir de son mode portable, les éditeurs vont commencer à faire la pub en cachant que le tout tourne en dock...par exemple les futurs jeux Capcom qui tourneront sur le nouveau REEngine.
    apejy posted the 04/28/2026 at 06:03 PM
    ratchet ça l'est déjà
    J'ai vu ça qui traine sur Internet, la fameuse région de la prairie
    https://image.noelshack.com/fichiers/2026/18/2/1777392117-capture-d-cran-2026-04-28-180109.jpg
    apejy posted the 04/28/2026 at 06:06 PM
    Pour vous rendre compte du popping
    https://youtu.be/MU0v55oDjAw?si=efBYSXtGWVHQFjpV&t=273
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