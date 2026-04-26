Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Starfox Zero
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name : Starfox Zero
platform : Wii U
editor : Nintendo
developer : PlatinumGames
genre : shoot'em up
multiplayer : 1 à 2 (coop local)
european release date : 04/22/2016
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[Rumeur] Starfox Switch 2 annoncé la semaine prochaine?


NateTheHate a anooncé il y a peu sur Star Fox sur Switch 2 : "Je n'ai aucune mise à jour à partager, l'intention était de révéler ce mois-ci"

Nash Weedle laisse entendre une annonce liée à Star Fox bientôt. Ses commentaires précédents dans la capture d'écran :

"26 mars 2026 - Fans de Nintendo ! Nous avons attendu toute une génération... nous le découvrirons en avril et l'aurons en été..."

"27 mars 2026 - ????Hier j'ai donné un aperçu ????????"

L'affirmation concernant la révélation d'avril pour SF / la sortie estivale a été faite 1 jour avant que la vidéo de NateTheHate ne soit mise en ligne sur Youtube, et VGC corroborait les rumeurs de Nate. Certains parlent d'une annonce le 28 mars. A voir.

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1svr3cz/nash_weedle_hints_at_star_fox_related/
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    posted the 04/26/2026 at 01:08 PM by link49
    comments (2)
    zekk posted the 04/26/2026 at 01:11 PM
    Si c’est vrai, c’est top. J’ai adoré le premier et avec la technologie moderne et l'aide de Monolith, ils peuvent faire un truc de dingue
    masharu posted the 04/26/2026 at 01:21 PM
    Si c'est faux on le trouve et on le brûle sur la place publique.
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