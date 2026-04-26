NateTheHate a anooncé il y a peu sur Star Fox sur Switch 2 : "Je n'ai aucune mise à jour à partager, l'intention était de révéler ce mois-ci"
Nash Weedle laisse entendre une annonce liée à Star Fox bientôt. Ses commentaires précédents dans la capture d'écran :
"26 mars 2026 - Fans de Nintendo ! Nous avons attendu toute une génération... nous le découvrirons en avril et l'aurons en été..."
"27 mars 2026 - ????Hier j'ai donné un aperçu ????????"
L'affirmation concernant la révélation d'avril pour SF / la sortie estivale a été faite 1 jour avant que la vidéo de NateTheHate ne soit mise en ligne sur Youtube, et VGC corroborait les rumeurs de Nate. Certains parlent d'une annonce le 28 mars. A voir.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1svr3cz/nash_weedle_hints_at_star_fox_related/
tags :
posted the 04/26/2026 at 01:08 PM by link49