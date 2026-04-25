Sony aurait dévoilé hier en interne la PS6 portable à ses studios. Il s'agit d'une réunion d'information interne, appelée « briefing », destinée aux membres de PlayStation Studios et portant sur la nouvelle console portable qui accompagnera la PS6. Lors d'une récente diffusion en direct sur la chaîne YouTube Spawncast, une source interne a laissé échapper l'information lors d'un live (vidéo depuis supprimée) et a révélé les premiers détails :
- Elle sera compatible avec les jeux PS4 et PS5 en natif.
- Les jeux next-gen fonctionneront via le cloud ou Remote Play.
- Elle représentera une avancée significative par rapport au PS Portal actuel.
- Elle accompagnera la future console de salon PS6.
Si cela se confirme, Naughty Dog, Insomniac Games et les autres studios PlayStation connaissent déjà l'apparence de la nouvelle console portable de Sony et sont certainement enthousiasmés par son concept. SpawnWave prétend même qu'un rapport d'Insider Gaming (rédigé par Tom Henderson) contenant davantage de détails sur la console sera bientôt publié. Est-ce la véritable digne héritière de la PSP et de la PS Vita ?
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1su5qro/playstation_studios_were_apparently_briefed_on/
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posted the 04/25/2026 at 03:15 PM by link49
Les joueurs peuvent être rassurés, la next n'aura de toute façon aucune exclusivité. Et c'est pas le prix annoncé de la PS6, le crossplay durant quasi toute la gen qui va inciter 100 millions de joueurs a passer à la caisse.
La "PlayStation Portable" a de belles années devant elle, mais je sais pas si elle va intéresser autant de monde que ça .
Ils sont vraiment débiles.
Pourquoi ne pas la sortir direct si c'est surtout axé jeux ps4 et ps5 ?
Elle sera deja "retro" quand elle sortira.
Vraiment ils ne reflechissent pas les mecs.
Remote play ou cloud.... Ils n'apprendront jamais.
Faites en sorte qu'elle fasse tourner les jeux ps6 mais en 900p 60fps s'il le faut sur un ecran 7 pouces max, ça passera.
Personne ne leur demande de faire tourner les jeux en 4k 60fps ray tracing mes burnes. C'est une portable.
Surtout avec les techno d'upscale, ça serait honteux de pas faire tourner les jeux ps6
Elle sera surement full demat donc ya pas à se poser la question de rentrer un blueray dedans
Quelle déception
Les jeux next-gen fonctionneront via le cloud ou Remote Play.
Ce n'est pas cohérent.
Je conçois qu'on aura un bon morceau en cross-gen mais je préfère avoir au moins certains jeux PS6 first ou pas compatibles plutôt que juste de la PS4/PS5, j'ai déjà une PS5 pour ce cas d'usage
L'avantage de la Switch 2 pour le coup, c'est sa rétrocompatibilité Switch que ce soit demat comme physique.
Pour ceux qui auront encore leurs jeux ps4 et PS5 en physique, sauront-ils capables de les utiliser sur PS6P ? Ou seuls les possesseurs des jeux en version dématérialisée seront servis ? Parce que si ce n' est pas le cas, la console part avec un sérieux handicap.
Et si les jeux PS6P ne seront jouables qu'en Cloud, alors il va falloir trouvable une sacrée explication quant au fait que le PSPortal ne puisse pas le faire.
Ça reste une rumeur, on ne va pas s'emballer, mais le concept me paraît un peu bancale pour le moment.