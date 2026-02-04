Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Star Wars Outlaws
0
Likers
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18990
visites since opening : 33206858
link49 > blog
[Switch 2] Nintendo a bien fait de miser sur les éditeurs tiers


Le lancement de la Switch 2 a dopé les ventes de jeux tiers de plus de 75 %, générant 1 milliard de dollars de revenus malgré une baisse de 2,5 % des ventes unitaires, due à la hausse des prix. Son accessibilité et sa large base d'utilisateurs en font une plateforme clé pour les éditeurs, dans un contexte de coûts croissants et de déclin de l'adoption des PlayStation 5 et Xbox Series.

Le cabinet d'analyse britannique Ampere Analysis examine l'impact du lancement de la Switch 2 sur les ventes de jeux tiers, qui a entraîné une augmentation substantielle de 76 % des revenus logiciels sur l'écosystème Switch. Grâce à une exclusivité logicielle tenace, les consommateurs achètent généralement les jeux Nintendo pour jouer sur les consoles Nintendo. Ces titres sont conçus comme des incontournables, jouables uniquement sur ces consoles. Pourtant, la sortie de la Switch 2 a catalysé un formidable essor des logiciels tiers, ce qui est logique, car le catalogue de ces éditeurs est bien plus fourni que celui de Nintendo.

D'après un nouveau rapport d'Ampere Analysis, la sortie de la Switch 2 a permis de booster les ventes de jeux tiers de plus de 75 % sur un an, générant ainsi 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires en neuf mois. (Remarque : ces ventes concernent à la fois la Switch 1 et la Switch 2). Le cabinet d'analyse fournit une estimation détaillée des gains des principaux éditeurs durant cette période faste, Warner Bros. arrivant en tête grâce notamment au succès de Hogwarts Legacy.

Cette hausse des revenus s'explique également par l'augmentation du prix de vente conseillé des jeux ; nombre d'entre eux ont vu leur prix augmenter, en particulier les versions Switch 2. Ampere note que les ventes totales de jeux ont baissé de 2,5 % sur la période étudiée, ce qui signifie que les consommateurs paient plus cher pour acheter moins d'unités.

L'aspect le plus révélateur de cette analyse réside peut-être dans la manière dont Ampere met en lumière l'importance de la Switch 2 dans le paysage industriel actuel. Face à l'augmentation astronomique des prix des consoles Sony et Microsoft, les développeurs et les éditeurs pourraient désormais considérer la Switch 2 comme une plateforme plus viable, car bien plus accessible que celles des concurrents de Nintendo.




« La Switch 2 est appelée à jouer un rôle plus important dans les stratégies des éditeurs tiers pour plusieurs raisons commerciales clés », indique Ampere dans son rapport. « Le succès de la Switch originale, avec 154 millions d'unités en circulation d'ici fin 2025, signifie que la Switch 2 est davantage ciblée par les éditeurs cherchant à conquérir de nouveaux publics.

Parallèlement, le parc installé cumulé de consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S est inférieur d'environ 15 millions d'unités à celui de la génération précédente. » Cette baisse de 13 % du nombre d'appareils compatibles renforce l'importance de la Switch 2 dans les stratégies des plateformes des éditeurs.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/01/analytics-firm-says-nintendo-switch-and-nintendo-switch-2-third-party-ecosystem-sales-up-76-in-2025/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aeris200, tynokarts
    posted the 04/02/2026 at 04:25 AM by link49
    comments (75)
    cyr posted the 04/02/2026 at 05:06 AM
    15 million de moins que le génération précédente.....ce qui signifie que microsoft a perdu des joueurs , mais que Sony ne les a pas récupéré.

    Les donnée sont assez intéressantes....

    A voir dans le temps....
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 05:13 AM
    Ce qui n'empêchera sans doute pas la PS5 de dépasser la PS4 au bout du compte.
    Et de devenir la troisième console de salon la plus vendues de tous les temps
    khazawi posted the 04/02/2026 at 05:20 AM
    Plus le temps avance, plus les ventes sur Xbox deviennent anecdotiques même pour les best sellers.

    La Switch 2 est une solution pour les tiers mais au vu des prix en constante augmentation, tant sur le hardware que le software, toutes les plateformes finiront par avoir des difficultés à maintenir les ventes
    ..
    cyr posted the 04/02/2026 at 06:16 AM
    ouroboros4 elle est a combien la ps4 ? Au chiffre arrêter d'aujourd'hui ? (Avant que sony ne change le total )
    cyr posted the 04/02/2026 at 06:20 AM
    khazawi on paye le choix de la course a la puissance....

    Une consoles de jeux, c'etais pouvoir jouer sans devoir vendre un rein.....

    Si ça monte encore, le grand public finira par migrer vers les free to play sur smartphone....

    Et quand notre génération, arrêtera de jouer, ça sera le déclin massif....
    cyr posted the 04/02/2026 at 06:22 AM
    ouroboros4 la première place actuel, c'est la ps2, après c'est la switch et après la ps4 non?
    elicetheworld posted the 04/02/2026 at 06:29 AM
    cyr la PS4 est a 117 millions
    elicetheworld posted the 04/02/2026 at 06:31 AM
    C'est grâce au tiers que l'on ressent le gap générationnelle entre la première switch et la switch 2, normal que ça fonctionne .
    mibugishiden posted the 04/02/2026 at 06:34 AM
    Ce serait bien plus de jeux tiers qui exploitent la Switch 2, des exclues quoi.

    Mais j'ai l'impression qu'il n'a que Nintendo qui fera des exclues Switch 2.
    ducknsexe posted the 04/02/2026 at 06:37 AM
    Forcément quand tu fait une console plus puissante, les tiers viennent dessus, attirer par le miel.
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 06:44 AM
    Normal, la Switch 1 a été un tel ras de marée, au point qu’elle s’apprete a devenir la console la plus vendue de tout les temps , logique que les tiers misent massivement sur la Switch 2
    keiku posted the 04/02/2026 at 07:01 AM
    cyr 15 million de moins que le génération précédente.....ce qui signifie que microsoft a perdu des joueurs , mais que Sony ne les a pas récupéré.

    Et on a 10 millions de nouveau compte unique chez playstation en moins de 6 mois ce qui veut également dire qu'une partie de l'ancien publique playstation a été remplacer par un nouveau publique (donc il y a de forte chance que le publique microsoft migre chez playstation et le publique playstation migre vers nintendo)
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 07:16 AM
    elicetheworld la PS4 est a 117 millions

    C’est peu par rapport au 160 millions de la PS2, plus de 40 millions en moins

    Sony n’a pas réussi a atteindre a nouveau de telles hauteur de ventes.

    A l’inverse, Nintendo a sorti en 2004 la Nintendo DS vendue a 154 millions et plus de 10 ans apres il sort la Switch qui a atteint les 154 millions egalement et qui s’apprête a les dépasser
    cyr posted the 04/02/2026 at 07:25 AM
    keiku le public PlayStation qui migre vers nintendo? C'etais hier le poisson d'avril....

    Après y en a qui on les 3 consoles, d'autre en on 2. Et d'autre 1 seul.

    C'est extrêmement difficile de savoir le pourcentage de gens qui achète toute les consoles, de ceux qui en on 2, et ceux qui en on 1.

    Perso j'ai sur chaque génération 2 consoles. Soit Nintendo/sony ou soit Nintendo/microsoft.

    Donc si on suis ton raisonnement, j'ai quitter sony pour microsoft.

    Pour la prochaine génération, je serais tenter de rester chez microsoft, tous dépendra des 2 laron ce quoi vont proposer

    J'ai vu a un moment que sur la hélix, il sera pas nécessaire d'avoir un abonnement pour jouer en ligne, donc ça peut fortement m'intéressait.
    Mais tous dépendra du prix de la bête. Mais un chose est sur, pas de day one.
    zekk posted the 04/02/2026 at 07:33 AM
    cyr keiku et le pc dans l'histoire ?
    edgar posted the 04/02/2026 at 07:46 AM
    Parc inférieur de 15 millions par rapport à la génération précédente

    C’est un peu normal non ?

    Microsoft a quasiment rendu l’âme, donc normal que les ventes hardware soient en baisse.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:03 AM
    aeris733 Quand la PS5 deviendra la troisième console la plus vendue de tous les temps tu pourrais retourner chialer dans ton coin
    keiku posted the 04/02/2026 at 08:10 AM
    cyr avant la switch la wii u c'était 12 millions (90 millions si on compter la 3DS), je te rappelle... et c'est passé a 155 millions donc ce n'est pas du tout un poissons d'avril...

    Donc si on suis ton raisonnement, j'ai quitter sony pour microsoft.

    non pas contre tu a quitter microsoft pour nintendo... je parle de manière générale, sinon je devrais parler en statistique et les gens on beaucoup de mal avec stat

    zekk le pc aussi, oui , j'ai dis nintendo pour rester dans les consoles et parce que c'est eux qui ont gagner le plus de joueurs sur ces dernière gen, mais oui le pc est en hausse lui par rapport au console, mais c'est surtout dans les années a venir que ca va exploser je pense la montée du pc
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:14 AM
    aeris733 quand ta console va prendre 50 euros on te verras de nouveau plus

    Vous verrez quand les jeux coûteront 90 euros.
    Mince c'est déjà le cas chez Nintendo
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 08:15 AM
    ouroboros4 « Vous verray quand la Switch 2 sera vendu a 600€, vous verray quand la PS5 deviendra ceci, vous verray quand la 4eme guerre mondiale arrivera… »

    Les seuls arguments des boloss c’est de jouer les madames Irma
    keiku posted the 04/02/2026 at 08:15 AM
    aeris733 bein j'ai envie de dire on le voit déjà, car dans la tonne de madame Irma qu'il y avait a l'époque, certaine avait bien raison et beaucoup de chose prédite vont encore arriver
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:17 AM
    aeris733 j'ai hâte que ça arrive pour voir ta pls légendaire
    cyr posted the 04/02/2026 at 08:20 AM
    Zekk. Le pc? Ça c'est une question très compliquée. Presque tous le monde a un pc, mais combien on une bette de course ?
    Perso le pc, je me vois pas y jouer dessus, sauf si je branche la rour sur la télé, avec une manette xbox, la peut-être que...

    Mais bon vu la hausse de la ram etc. Je me vois pas investir dedans a l'heure actuel pour 2 raison.

    J'ai pas le temps, et je pourrais y jouer que quand je suis chez moi.
    Donc il finirai comme ma xbox serie X.......a attendre l'exclu qui me fera passer du temps dessus.....
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 08:31 AM
    ouroboros4 « jé hate que ceci, jé hate que ca arrive, j’ai hate de te voir comme ca, vous verray quand ceci arrivera vous verray quand il se passera ca …»

    Oui oui madame Irma, en bon petit boloss qui essaye tant bien que mal de s’auto rassurer avec de l’auto persuation, on a tous compris que tu passe ta vie devant ta boule de cristal et tu préfère vivre dans ton future imaginaire
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 08:35 AM
    aeris733 même Nintendo n'est pas serein
    Ils ont même augmenter le prix de la première Switch pour temporisé
    Comment ça va être drôle quand ça va arriver
    Le seul point positif c'est que tu fermeras ta gueule pendant plusieurs jours
    pimoody posted the 04/02/2026 at 08:41 AM
    ‘’À la fin’’ sur le marché principal on aura Nintendo, Apple et toutes les architectures PC, Hybrides.
    shambala93 posted the 04/02/2026 at 08:44 AM
    Le taré consanguin est bien présent !
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 08:51 AM
    keiku Bon j’avoue moi aussi il m’arrive parfois de jouer les madame Irma quand je dis que la Switch 1 va devenir la console la plus vendue de tout les temps
    keiku posted the 04/02/2026 at 08:58 AM
    aeris733 ce qui fait de toi un boloss selon tes propres dire, donc... donc voila, chacun a le droit de dire ce qu'il pense que ca te convienne ou pas, qu'il soit dans l'erreur ou pas... l'important c'est l'argumentation et si l'argumentation est plausible le résultat l'est tout autant
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 09:04 AM
    keiku Non. Un boloss c’est quelqu’un qui ferme sa grande gueule et va chialer dans son coin lorsqu’il voit son constructeur cherie augmenter le prix de sa console cherie, et tellement qu’il a le seum il fait sa madame Irma en predisant que les autres constructeurs vont faire pareil pour tenter de s’auto rassurer
    keiku posted the 04/02/2026 at 09:11 AM
    aeris733 et va chialer dans son coin lorsqu’il voit son constructeur cherie augmenter le prix de sa console cherie, et tellement qu’il a le seum il fait sa madame Irma en predisant que les autres constructeurs vont faire pareil pour tenter de s’auto rassurer

    excuse moi de te le dire, mais tu fais exactement pareil, et plus souvent que les autres même... y compris en terme de rassurage... et en terme de fermer ta gueule (pour reprendre tes mots) quand on te mets devant le fait accomplis... donc tu es pareil que ceux que tu décris (va revoir tes propres messages, ils existent toujours...)

    Et comme je le dis a certain aussi, le plus productif c'est de parler du sujet, et pas de parler de ceux qui parle du sujet...
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 09:18 AM
    keiku quand on te mets devant le fait accomplis...

    Lesquel ?
    keiku posted the 04/02/2026 at 09:20 AM
    aeris733 il y en a tellement que je ne saurait te les lister(vu que tu te plante 9 fois sur 10), regarde tes propres prédiction elle sont dans tes messages...
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:22 AM
    aeris733 dit-il le petite pute qui disparaît quand les tiers se plante et quand la PS5 se vend mieux que la Switch 2 durant deux mois consécutif aux USA.
    Bref je garde ce sujet en réserve pour le remonter quand le prix aura grimper
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 09:33 AM
    ouroboros4 la Switch 1 s’est mieux vendu que la PS5 aux USA durant trois années consécutives, 2020, 2021, 2022 et toi tu te sens plus pisser pour deux mois consécutifs. Il t’en faut peu
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:36 AM
    aeris733 obliger de remonter la première Switch pour ne pas devoir regarder que la Switch 2 avec Pokémon ZA et MP4 en fin d'année aux USA n'a pas réussi à passer devant une PS5 plus cher qui n'avait littéralement aucun gros jeu à ce moment-là

    La honte
    newtechnix posted the 04/02/2026 at 09:38 AM
    cyr "15 million de moins que le génération précédente.....ce qui signifie que microsoft a perdu des joueurs , mais que Sony ne les a pas récupéré. "

    Ou pas...cela peut aussi vouloir dire qu'on peut avoir moins de joueurs Playstation (hausse des prix et la PS4 recevant encore beaucoup de AAA) et que donc la perte de joueurs Playstation a été compensé par l'arrivée d'ancien joueur Xbox.

    Bon on se doute qu'en fait c'est un peu des deux.

    La hausse des prix tant à exclure un panel de joueurs (ceux pas vraiment fan de JV ).

    tout comme j'imagine que même des joueurs Playstation optent finalement pour le PC...mais même le PC semble toucher par la perte de joueurs (au Japon (en crise économique et financière) on constate une baisse des achats de PC gamer).
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 09:41 AM
    ouroboros4 Sony a du brader sa PS5 entre 100€ et 150€ en fin d’année pour essayer de lutter face a la Switch 2

    https://www.numerama.com/tech/2121255-sony-officialise-ses-grosses-promos-sur-les-ps5-et-accessoires-pour-le-black-friday.html

    Franchement ca fait pitié
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:44 AM
    aeris733 forcément avec un bon prix même avec Pokémon ZA et MP4 la l'acheteur américain n'a pas été dupe avec l'arnaque de Pokémon et MP4
    Visiblement l'arnaque de Nintendo a ses limites.
    Quelle honte quand même pour une console qui n'a même pas un an avec un gros jeu comme Pokémon
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:45 AM
    aeris733 et tes marrant mais le BF c'est juste le temps d'un WE fin novembre
    Alors qu'on parle de janvier Et février
    Bref la honte est absolue
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 09:54 AM
    ouroboros4 Et ne parlons pas de la situation japonaise qui est juste catastrophique pour Sony

    Il a cherché a singer Nintendo en sortant en fin d’année une console japonaise only moins cher, quasiement le prix de la Switch 2, et c’est un flop retentissant.

    Meme la Switch 1 continue a se vendre mieux que la PS5. L’humiliation est total
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 09:56 AM
    aeris733 hop ça dérive sur le Japon
    Bref la Switch 2 s'est faite rouler dessus aux USA malgré un prix plus bas et un mastodonte comme Pokémon
    La PLS est absolue
    cyr posted the 04/02/2026 at 10:01 AM
    newtechnix après ce que je pense, c'est que durant la gen ps2, il y a eu 150 million de ps2 et 40 million de xbox et gamecube, soit 190 millions.
    Mais ça ne veut pas dire 190 million de personne physique.

    Aujourd'hui on serais tenter de dire qu'il y a plus de joueur, mais je pense que c'est le contraire. Sinon le score de la ps2 aurai etais pulvériser.

    Notre génération (année 80-90) n'est pas forcément remplacée avec les nouvelle génération (smartphone, aime pas se prendre la tête etc), et donc le jeux video traditionnel (consoles de salon pur) est entrain de régressé.

    La switch et la switch2, c'est une consoles qui permet 2 type de consommation, donc qui touche un plus large public.

    Après le frein, ça sera le prix. Parce que la consoles a un coup, mais après, les jeux, abonnement etc coûte aussi. Et c'est variable aux nombre de jeux qu'on peut acheter dans une année...certains c'est 2 ou 3 jeux, d'autre beaucoup plus.

    Celui qui achète 2 ou 3 jeux sera moins pressé de changer de gen que celui qui en achète une dizaine......
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 10:04 AM
    ouroboros4 La PS5 a ete bradé pour le black friday et elle avait face a elle une console sorti en juin, et malgré tout ca elle finie derriere la Switch 2 aux USA dans les ventes totales de 2025. C’est quand meme assez pitoyable comme performance.

    Tu veux pas parler de la situation japonaise ? C’est un sujet tabou ?
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 10:09 AM
    aeris733 le BF c'était fin novembre et pas en janvier et février.
    Tu le fais exprès ou tu es réellement con ?

    Prix normal zéro gros jeux et elle gagne quand même contre la nouvelle Switch 2 avec Pokemon
    evasnake posted the 04/02/2026 at 10:09 AM
    aeris733 [les 117M de PS4] C’est peu par rapport au 160 millions de la PS2, plus de 40 millions en moins

    Sony n’a pas réussi a atteindre a nouveau de telles hauteur de ventes.

    A l’inverse, Nintendo a sorti en 2004 la Nintendo DS vendue a 154 millions et plus de 10 ans apres il sort la Switch qui a atteint les 154 millions egalement et qui s’apprête a les dépasser

    Mais purée, y en a vraiment qui font des comparaisons stupidissimes sur ce site
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 10:12 AM
    ouroboros4 On entend jamais ta grande gueule sur la situation japonaise. Sujet tabou ?

    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 10:22 AM
    evasnake je te jure.
    Espérons qu'il n'ai jamais d'enfant
    j9999 posted the 04/02/2026 at 10:50 AM
    ouroboros4 Je veux pas te froisser mais tu pinaille comme une femmelette pour des broutilles. Se vexer poir des histoires de quelle console a le plus de succès... C'est un comportement féminin ça. Assez ironique vu que tu es dans une joute verbale avec Aeris . Serieux qu'est ce qu'on en a a foutre que tel ou tel PENSE que sa console est mieux, ou même "bien" tout simplement. Ok la gueguerre des consoles ça a du charme, mais bon a un moment faut grandir, et arrêter les comportements féminins ultra émotifs, être un homme quoi. Savoir concéder des choses, admettre que le succès peut etre des deux cotés. Sinon tu restes dans la rage de bébé et t'avance pas
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 10:56 AM
    j9999 Tes propos sur ouroboros4 sont cruels mais très juste
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 11:11 AM
    j9999 je t'invite donc à faire la même remarque à ceux qui spam les sujet sur les ventes !
    Mais bon hein c'est bizarre que tu fasses juste le remarque à moi et pas l'autre ahuri.
    Visiblement ça te dérange en fonction de la personne

    aeris733 tu sais que t'es dans la même catégorie guignol
    rendan posted the 04/02/2026 at 11:19 AM
    Tout se passe comme prévu
    thieum posted the 04/02/2026 at 11:41 AM
    j9999 Mais comment tu parles toi t'es vraiment flippant, des clichés masculinistes tellement clichés que je pensais à une farce. T'as un siècle de retard mec, tu dois avoir toi-même un complexe de féminité pour te comporter de la sorte. Pauvre type arriéré.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 11:59 AM
    thieum a mon avis cela cache un complexe je ne vois aucune autre possibilité
    tynokarts posted the 04/02/2026 at 12:42 PM
    marcus62 posted the 04/02/2026 at 01:00 PM
    C'est top que la Switch 2 ait beaucoup + de jeux tiers que la Switch. Mais elle n'a pas non plus tous les tiers (pas de Crimson Desert, pas de GTA VI, pas de Control 2 par exemple pour l'heure)

    La XSX/XSS, PS5 et le PC ont tous les tiers. Je faisais référence à un message que j'avais lu sur le site, qui disait que la Switch 2 c'était la console des jeux tiers
    cidkageno posted the 04/02/2026 at 01:15 PM
    aeris733 j9999 Il a de serieux probleme le garcon. Quand je pense qu'il a etait jusqu'a mentir qu'il avait une Switch 2 c'est dire l'etat psychologique du gars
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 01:19 PM
    cidkageno
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 01:21 PM
    cidkageno j'ai même fait un article avec mon 100% sur la version Switch 2 de TOTK
    Arrête de mentir pour faire ton intéressant ça ne prend pas
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 01:23 PM
    cidkageno le prochaine fois apprend à fermer ta gueule

    https://www.gamekyo.com/blog_article483850.html />
    shambala93 posted the 04/02/2026 at 01:34 PM
    Que les modos le dégagent !
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 01:36 PM
    shambala93 entre l'autre mytho, le fouteur de merde et l'autre faiseur de morale à géométrie variable on a vraiment le trio des bouffons
    elicetheworld posted the 04/02/2026 at 02:01 PM
    ouroboros4 la page est introuvable....
    cidkageno posted the 04/02/2026 at 02:01 PM
    ouroboros4 Apprend deja a poster un lien
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 02:22 PM
    cidkageno Oboloss404
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 02:24 PM
    cidkageno C'est réparer
    Maintenant va pleurer plus loin au lieu de mentir, tu veux bien?

    aeris733 Aershit
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 02:26 PM
    cidkageno Voilà le lien, maitenant va pleurer autre part


    https://www.gamekyo.com/blog_article483850.html
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 10:35 AM
    cidkageno aeris200
    Ben alors on répond plus ?
    Ou vous vous êtes encore une fois rendu compte que vous avez dit de la merde ?
    cidkageno posted the 04/05/2026 at 01:14 PM
    ouroboros4 Ton lien ne prouve absolument rien. Bref merci d'etre passé et de nous divertir.
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 01:22 PM
    cidkageno ben voyons
    Quand on accuse une personne de mentir c'est à lui de le prouver.
    Toi tu ne prouves rien.
    Merci d'avoir montrer à tous ta mythomanie
    cidkageno posted the 04/05/2026 at 01:26 PM
    aeris200
    cidkageno posted the 04/05/2026 at 01:28 PM
    ouroboros4 Envoi une photo de la console dans tes mains avec ton blaze et la je m'excuserai. Mais je peux attendre longtemps parce que ta surement vendu la console
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 01:31 PM
    cidkageno ah voilà que je l'ai vendu maintenant ya de l'évolution
    On est passer du tu l'as pas à tu l'as vendu
    Désolé mais j'ai poster mon Wrap de l'année et j'ai donc bien la console.
    Maintenant tu seras gentil d'aller mentir plus loin.

    Tu n'as plus aucune crédibilité ici
    cidkageno posted the 04/05/2026 at 01:47 PM
    ouroboros4 J'ai jamais dit que tu l'avais jamais eu j'ai dit que tu l'avais pas
    On a tres bien pu te preter la console hein
    Bref si tu l'avais vraiment encore tu enverrais la photo et le débat serait clos
    Et ma crédibilité sur un forum random de jeux videos j'en ai un peu rien a cirer
    ouroboros4 posted the 04/05/2026 at 01:54 PM
    cidkageno ben voyons ya de la nuance maintenant
    Tu devrais arrêter de t'enfoncer ça en devient ridicule pour toi.
    Tu parlais bien d'avoir la console tout court.

    Bref ici j'ai plus rien à prouver depuis le temps.
    Personne ne remettra en doute ma parole.
    Toi en revanche ton avis n'a aucune valeur ici

    Bref on t'a jamais appris que mentir c'était mal ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo