Le lancement de la Switch 2 a dopé les ventes de jeux tiers de plus de 75 %, générant 1 milliard de dollars de revenus malgré une baisse de 2,5 % des ventes unitaires, due à la hausse des prix. Son accessibilité et sa large base d'utilisateurs en font une plateforme clé pour les éditeurs, dans un contexte de coûts croissants et de déclin de l'adoption des PlayStation 5 et Xbox Series.
Le cabinet d'analyse britannique Ampere Analysis examine l'impact du lancement de la Switch 2 sur les ventes de jeux tiers, qui a entraîné une augmentation substantielle de 76 % des revenus logiciels sur l'écosystème Switch. Grâce à une exclusivité logicielle tenace, les consommateurs achètent généralement les jeux Nintendo pour jouer sur les consoles Nintendo. Ces titres sont conçus comme des incontournables, jouables uniquement sur ces consoles. Pourtant, la sortie de la Switch 2 a catalysé un formidable essor des logiciels tiers, ce qui est logique, car le catalogue de ces éditeurs est bien plus fourni que celui de Nintendo.
D'après un nouveau rapport d'Ampere Analysis, la sortie de la Switch 2 a permis de booster les ventes de jeux tiers de plus de 75 % sur un an, générant ainsi 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires en neuf mois. (Remarque : ces ventes concernent à la fois la Switch 1 et la Switch 2). Le cabinet d'analyse fournit une estimation détaillée des gains des principaux éditeurs durant cette période faste, Warner Bros. arrivant en tête grâce notamment au succès de Hogwarts Legacy.
Cette hausse des revenus s'explique également par l'augmentation du prix de vente conseillé des jeux ; nombre d'entre eux ont vu leur prix augmenter, en particulier les versions Switch 2. Ampere note que les ventes totales de jeux ont baissé de 2,5 % sur la période étudiée, ce qui signifie que les consommateurs paient plus cher pour acheter moins d'unités.
L'aspect le plus révélateur de cette analyse réside peut-être dans la manière dont Ampere met en lumière l'importance de la Switch 2 dans le paysage industriel actuel. Face à l'augmentation astronomique des prix des consoles Sony et Microsoft, les développeurs et les éditeurs pourraient désormais considérer la Switch 2 comme une plateforme plus viable, car bien plus accessible que celles des concurrents de Nintendo.
« La Switch 2 est appelée à jouer un rôle plus important dans les stratégies des éditeurs tiers pour plusieurs raisons commerciales clés », indique Ampere dans son rapport. « Le succès de la Switch originale, avec 154 millions d'unités en circulation d'ici fin 2025, signifie que la Switch 2 est davantage ciblée par les éditeurs cherchant à conquérir de nouveaux publics.
Parallèlement, le parc installé cumulé de consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S est inférieur d'environ 15 millions d'unités à celui de la génération précédente. » Cette baisse de 13 % du nombre d'appareils compatibles renforce l'importance de la Switch 2 dans les stratégies des plateformes des éditeurs.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/01/analytics-firm-says-nintendo-switch-and-nintendo-switch-2-third-party-ecosystem-sales-up-76-in-2025/
Les donnée sont assez intéressantes....
A voir dans le temps....
Et de devenir la troisième console de salon la plus vendues de tous les temps
La Switch 2 est une solution pour les tiers mais au vu des prix en constante augmentation, tant sur le hardware que le software, toutes les plateformes finiront par avoir des difficultés à maintenir les ventes
..
Une consoles de jeux, c'etais pouvoir jouer sans devoir vendre un rein.....
Si ça monte encore, le grand public finira par migrer vers les free to play sur smartphone....
Et quand notre génération, arrêtera de jouer, ça sera le déclin massif....
Mais j'ai l'impression qu'il n'a que Nintendo qui fera des exclues Switch 2.
Et on a 10 millions de nouveau compte unique chez playstation en moins de 6 mois ce qui veut également dire qu'une partie de l'ancien publique playstation a été remplacer par un nouveau publique (donc il y a de forte chance que le publique microsoft migre chez playstation et le publique playstation migre vers nintendo)
C’est peu par rapport au 160 millions de la PS2, plus de 40 millions en moins
Sony n’a pas réussi a atteindre a nouveau de telles hauteur de ventes.
A l’inverse, Nintendo a sorti en 2004 la Nintendo DS vendue a 154 millions et plus de 10 ans apres il sort la Switch qui a atteint les 154 millions egalement et qui s’apprête a les dépasser
Après y en a qui on les 3 consoles, d'autre en on 2. Et d'autre 1 seul.
C'est extrêmement difficile de savoir le pourcentage de gens qui achète toute les consoles, de ceux qui en on 2, et ceux qui en on 1.
Perso j'ai sur chaque génération 2 consoles. Soit Nintendo/sony ou soit Nintendo/microsoft.
Donc si on suis ton raisonnement, j'ai quitter sony pour microsoft.
Pour la prochaine génération, je serais tenter de rester chez microsoft, tous dépendra des 2 laron ce quoi vont proposer
J'ai vu a un moment que sur la hélix, il sera pas nécessaire d'avoir un abonnement pour jouer en ligne, donc ça peut fortement m'intéressait.
Mais tous dépendra du prix de la bête. Mais un chose est sur, pas de day one.
C’est un peu normal non ?
Microsoft a quasiment rendu l’âme, donc normal que les ventes hardware soient en baisse.
Donc si on suis ton raisonnement, j'ai quitter sony pour microsoft.
non pas contre tu a quitter microsoft pour nintendo... je parle de manière générale, sinon je devrais parler en statistique et les gens on beaucoup de mal avec stat
zekk le pc aussi, oui , j'ai dis nintendo pour rester dans les consoles et parce que c'est eux qui ont gagner le plus de joueurs sur ces dernière gen, mais oui le pc est en hausse lui par rapport au console, mais c'est surtout dans les années a venir que ca va exploser je pense la montée du pc
Vous verrez quand les jeux coûteront 90 euros.
Mince c'est déjà le cas chez Nintendo
Les seuls arguments des boloss c’est de jouer les madames Irma
Perso le pc, je me vois pas y jouer dessus, sauf si je branche la rour sur la télé, avec une manette xbox, la peut-être que...
Mais bon vu la hausse de la ram etc. Je me vois pas investir dedans a l'heure actuel pour 2 raison.
J'ai pas le temps, et je pourrais y jouer que quand je suis chez moi.
Donc il finirai comme ma xbox serie X.......a attendre l'exclu qui me fera passer du temps dessus.....
Oui oui madame Irma, en bon petit boloss qui essaye tant bien que mal de s’auto rassurer avec de l’auto persuation, on a tous compris que tu passe ta vie devant ta boule de cristal et tu préfère vivre dans ton future imaginaire
Ils ont même augmenter le prix de la première Switch pour temporisé
Comment ça va être drôle quand ça va arriver
Le seul point positif c'est que tu fermeras ta gueule pendant plusieurs jours
excuse moi de te le dire, mais tu fais exactement pareil, et plus souvent que les autres même... y compris en terme de rassurage... et en terme de fermer ta gueule (pour reprendre tes mots) quand on te mets devant le fait accomplis... donc tu es pareil que ceux que tu décris (va revoir tes propres messages, ils existent toujours...)
Et comme je le dis a certain aussi, le plus productif c'est de parler du sujet, et pas de parler de ceux qui parle du sujet...
Lesquel ?
Bref je garde ce sujet en réserve pour le remonter quand le prix aura grimper
La honte
Ou pas...cela peut aussi vouloir dire qu'on peut avoir moins de joueurs Playstation (hausse des prix et la PS4 recevant encore beaucoup de AAA) et que donc la perte de joueurs Playstation a été compensé par l'arrivée d'ancien joueur Xbox.
Bon on se doute qu'en fait c'est un peu des deux.
La hausse des prix tant à exclure un panel de joueurs (ceux pas vraiment fan de JV ).
tout comme j'imagine que même des joueurs Playstation optent finalement pour le PC...mais même le PC semble toucher par la perte de joueurs (au Japon (en crise économique et financière) on constate une baisse des achats de PC gamer).
https://www.numerama.com/tech/2121255-sony-officialise-ses-grosses-promos-sur-les-ps5-et-accessoires-pour-le-black-friday.html
Franchement ca fait pitié
Visiblement l'arnaque de Nintendo a ses limites.
Quelle honte quand même pour une console qui n'a même pas un an avec un gros jeu comme Pokémon
Alors qu'on parle de janvier Et février
Bref la honte est absolue
Il a cherché a singer Nintendo en sortant en fin d’année une console japonaise only moins cher, quasiement le prix de la Switch 2, et c’est un flop retentissant.
Meme la Switch 1 continue a se vendre mieux que la PS5. L’humiliation est total
Bref la Switch 2 s'est faite rouler dessus aux USA malgré un prix plus bas et un mastodonte comme Pokémon
La PLS est absolue
Mais ça ne veut pas dire 190 million de personne physique.
Aujourd'hui on serais tenter de dire qu'il y a plus de joueur, mais je pense que c'est le contraire. Sinon le score de la ps2 aurai etais pulvériser.
Notre génération (année 80-90) n'est pas forcément remplacée avec les nouvelle génération (smartphone, aime pas se prendre la tête etc), et donc le jeux video traditionnel (consoles de salon pur) est entrain de régressé.
La switch et la switch2, c'est une consoles qui permet 2 type de consommation, donc qui touche un plus large public.
Après le frein, ça sera le prix. Parce que la consoles a un coup, mais après, les jeux, abonnement etc coûte aussi. Et c'est variable aux nombre de jeux qu'on peut acheter dans une année...certains c'est 2 ou 3 jeux, d'autre beaucoup plus.
Celui qui achète 2 ou 3 jeux sera moins pressé de changer de gen que celui qui en achète une dizaine......
Tu veux pas parler de la situation japonaise ? C’est un sujet tabou ?
Tu le fais exprès ou tu es réellement con ?
Prix normal zéro gros jeux et elle gagne quand même contre la nouvelle Switch 2 avec Pokemon
Sony n’a pas réussi a atteindre a nouveau de telles hauteur de ventes.
A l’inverse, Nintendo a sorti en 2004 la Nintendo DS vendue a 154 millions et plus de 10 ans apres il sort la Switch qui a atteint les 154 millions egalement et qui s’apprête a les dépasser
Mais purée, y en a vraiment qui font des comparaisons stupidissimes sur ce site
Espérons qu'il n'ai jamais d'enfant
Mais bon hein c'est bizarre que tu fasses juste le remarque à moi et pas l'autre ahuri.
Visiblement ça te dérange en fonction de la personne
aeris733 tu sais que t'es dans la même catégorie guignol
La XSX/XSS, PS5 et le PC ont tous les tiers. Je faisais référence à un message que j'avais lu sur le site, qui disait que la Switch 2 c'était la console des jeux tiers
Arrête de mentir pour faire ton intéressant ça ne prend pas
https://www.gamekyo.com/blog_article483850.html
Maintenant va pleurer plus loin au lieu de mentir, tu veux bien?
aeris733 Aershit
https://www.gamekyo.com/blog_article483850.html
Ben alors on répond plus ?
Ou vous vous êtes encore une fois rendu compte que vous avez dit de la merde ?
Quand on accuse une personne de mentir c'est à lui de le prouver.
Toi tu ne prouves rien.
Merci d'avoir montrer à tous ta mythomanie
On est passer du tu l'as pas à tu l'as vendu
Désolé mais j'ai poster mon Wrap de l'année et j'ai donc bien la console.
Maintenant tu seras gentil d'aller mentir plus loin.
Tu n'as plus aucune crédibilité ici
On a tres bien pu te preter la console hein
Bref si tu l'avais vraiment encore tu enverrais la photo et le débat serait clos
Et ma crédibilité sur un forum random de jeux videos j'en ai un peu rien a cirer
Tu devrais arrêter de t'enfoncer ça en devient ridicule pour toi.
Tu parlais bien d'avoir la console tout court.
Bref ici j'ai plus rien à prouver depuis le temps.
Personne ne remettra en doute ma parole.
Toi en revanche ton avis n'a aucune valeur ici
Bref on t'a jamais appris que mentir c'était mal ?