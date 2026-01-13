accueil
profile
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
ouroboros4
articles :
Nintendo : la rétrospective 2025 est en ligne !
Avec un petit peu de retard pas rapport à Sony, c'est désormais au tour de Nintendo aux joueurs leurs rétrospectives pour l'année 2025.
En plus des habituels statistiques, vous pourrez aussi voir vos statistiques depuis la date de sortie de la première Switch(2017)
https://year-in-review.nintendo.com/fr-fr/
Mes plus gros jeux en terme d'heures depuis que je possède la Switch :
senseisama
posted
the 01/13/2026 at 09:16 PM
Septembre octobre zero
battossai
posted
the 01/13/2026 at 09:19 PM
5 jeux 41 heures
8h en Janvier et 34h en octobre
badeuh
posted
the 01/13/2026 at 09:19 PM
29 jeux pour 340h, mais avec la rétro j'ai surtout vu le miracle Zelda TotK car je passe de 6h en 2022 à 250h en 2023
temporell
posted
the 01/13/2026 at 09:34 PM
j'ai 1334 heures de jeu en 2025, j'ai raté de peu le 1337 sheet
vieuxconsoleux
posted
the 01/13/2026 at 09:57 PM
Excellent le recap, j’ai pu remarquer qu’en 2022 j’avais pas allumé ma switch du tout!
Sinon en 2025 j’ai un peu plus de 700 heures pour 45 jeux.
Mais la vache! T’as passé 450 heures sur TOTK ????
masharu
posted
the 01/13/2026 at 10:03 PM
468h sur 22 jeux NS1 et NS2 dont je n'ai terminé qu'une poignet :
- Xenoblade X (161h)
- Mario Kart World (100%)
- Donkey Kong Bananza
- Pokémon Legends: Z-A
- Metroid Prime 4: Beyond
zoske
posted
the 01/13/2026 at 10:08 PM
Allez vous vous faites fait plaisir je vois sur Switch 2!
Perso, ça été la console que j'ai le moins jouer en 2025, un peu de Mario Kart, bcp de Mario Odyssey (pas eu de Switch 1), arrêt total de Donkey Banalza après 350 bananes et 100% à Metroid avec des larmes de sang tellement le jeu est naz et que je suis en manque d'un bon Metroid Prime depuis la Wii!
Et puis quand j'ai voulu faire ma retrospective j'ai eu ça comme message
Malheureusement, nous ne pouvons pas établir votre rétrospective 2025, car vous n'avez pas autorisé Nintendo à collecter de données facultatives ni à traiter vos données d'utilisation pour personnaliser les services, les offres et les recommandations.
ouken
posted
the 01/13/2026 at 10:08 PM
Sympas et très jolie bibliothèque
narustorm
posted
the 01/13/2026 at 10:40 PM
1204h
Le top 3
1: xeno x 109h
2: Botw switch 2 88h
3: Mario kart world 81h
thejoke
posted
the 01/13/2026 at 10:42 PM
zoske
moi j'ai eu "Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'activité liée à ce compte Nintendo.Si vous souhaitez réessayer avec un autre compte, veuillez vous déconnecter ici." alors que si quand même j'ai un peu joué cette année
stardustx
posted
the 01/13/2026 at 11:09 PM
En retard sur tout, tout le temps.
svr
posted
the 01/13/2026 at 11:36 PM
Uniquement sur Switch 1
2017: 845h
2018: 700h
2019: 953h
2020: 590h
2021: 496h
2022: 952h
2023: 1018h
2024: 783h
2025: 619h
ouroboros4
posted
the 01/13/2026 at 11:39 PM
vieuxconsoleux
pour le vrai 100% oui c'est le temps que ça m'a pris !
zoske
posted
the 01/14/2026 at 12:06 AM
svr
narustorm
OMG vous êtes de gros gros joueurs! Je pense avoir max 400h par an tout confondu (PS5, PC et autres)...
Vous faites quoi dans la vie pour avoir autant de temps libre?
cyr
posted
the 01/14/2026 at 06:18 AM
44 jeux pour 774 heure...
Et on vois bien la net différence avant et après la sortie de la switch2....
Bon par contre il dise que j'ai passer 20 heure sur animal crossing new horizon en février, mais eux je me souviens pas avoir passer plus de 2 heure sur toute l'année...pareil pour mars....
Il y a un truc chelou...
svr
un revenant.
kikoo31
posted
the 01/14/2026 at 07:15 AM
svr
posted
the 01/14/2026 at 07:22 AM
zoske
Haha, en prenant du recul je ne trouve pas trop. Les heures sont plutôt bien reparti sur les 12 mois. Ça m'arrive souvent de ne pas jouer pendant 1 semaines de suite. Je travaille dans le médical à plein temps mais sur 4j. Ça laisse du temps libre.
cyr
Je vous surveille toujours de loin
zephon
posted
the 01/14/2026 at 07:33 AM
25 jeux pour 384h (dont 101 sur trails of the sky)
narustorm
posted
the 01/14/2026 at 08:26 AM
zoske
je bosse 24h en 2 jours puis j'ai 2 jours de repos voilà mes horaires
cyr
posted
the 01/14/2026 at 08:28 AM
svr
tu nous manque , enfin perso .
Mais je suis déçu, j'ai toujours pas reçu de ban......
rogeraf
posted
the 01/14/2026 at 11:32 AM
148 heures sur le dernier Pokemon, j'admire ton courage
ouroboros4
posted
the 01/14/2026 at 12:13 PM
rogeraf
bien malgré moi. Mais pour obtenir un évent plus tard pas le choix
akinen
posted
the 01/14/2026 at 03:49 PM
Pinaise, j’ai fais 226h de fire emblem tree house
299 sur zelda totk!!!!! Seriously!!!!!
cyr
posted
the 01/14/2026 at 05:44 PM
akinen
il y a des chifre ou je doute un peu...
1500 heure sur pokemon épée, ça voudrait dire que j'ai égaler voir battu mon précédent record sur pokemon or game boy...j'ai un peu mal a le croire.
Et il dise que j'aurais passé que 16 heure sur xenoblade chronicle 3 et 50 heure sur le premier xenoblade.....pour moi ça seraplus l'inverse.
4 heure sur luigy mansion 3, et 4 heure sur donkey kong tropical freeze....
J'ai fait un tableau, comme ça je sais quel jeux je vais rapatrier sur la switch2....
J'ai vu des soucis au niveau des heures quand j'ai transféré des jeux switch sur switch2. Ça reprenai le temps passer sur switch, mais il augmenter pas quand j'y jouer.... et la c'est repasser a 0.
