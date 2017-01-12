Nintendo a déployé une mise à jour du firmware pour la Nintendo Switch 2 et la Switch originale, portant la famille de consoles à la version 22.0.0. Si les possesseurs de Switch 1 ne trouveront rien de particulièrement excitant, hormis la possibilité d'enregistrer des notes sur leurs amis dans leur liste d'amis, cette mise à jour pour la Switch 2 est riche en nouveautés.
On y trouve une multitude d'améliorations et d'ajouts, mais surtout une nouvelle option dans les paramètres : « Optimisation du mode portable ». Grâce à elle, les jeux Switch 1 fonctionnent comme s'ils étaient en mode TV lorsqu'ils sont en mode portable sur Switch 2.
L'écran de la Switch 2 étant en 1080p contre 720p pour la Switch originale, cette mise à jour devrait apporter des améliorations visuelles notables à de nombreux jeux rétrocompatibles, même ceux qui n'ont pas encore bénéficié d'une mise à jour dédiée pour la Switch 2.
Source : https://mynintendonews.com/2026/03/17/nintendo-switch-2-version-22-0-0-adds-handheld-mode-boost-for-switch-1-games/
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posted the 03/17/2026 at 05:29 AM by link49
Une bonne nouvelle ça
C’est mon premier cadeau d’anniversaire
Et y en a toujours certains qui pense que la version docker est pire que la version nomade...je citerai pas de nom, mais franchement cette mauvaise fois ambiante.....
Mais effectivement, dès le début je me disais qu'il faudrait faire croire au jeu qu'il tourne en mode docké, même en portable, et ils l'ont fait
rien de bien folichon
Je voulais refaire le 1 et le 2 mais, bizarrement, l'aspect graphique m'a plus dérangé que lorsque j'y joue sur s1. Peut-être que la plus faible définition permet d'atténuer les défauts sur celle-ci.
J'ai relancer le premier en docker , c'etais plus sympa que quand j'y jouer sur switch 1.