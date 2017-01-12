Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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[Switch 2] Des jeux Switch 1, comme Xenoblade Chronicles 2, enfin sublimés!!!


Nintendo a déployé une mise à jour du firmware pour la Nintendo Switch 2 et la Switch originale, portant la famille de consoles à la version 22.0.0. Si les possesseurs de Switch 1 ne trouveront rien de particulièrement excitant, hormis la possibilité d'enregistrer des notes sur leurs amis dans leur liste d'amis, cette mise à jour pour la Switch 2 est riche en nouveautés.



On y trouve une multitude d'améliorations et d'ajouts, mais surtout une nouvelle option dans les paramètres : « Optimisation du mode portable ». Grâce à elle, les jeux Switch 1 fonctionnent comme s'ils étaient en mode TV lorsqu'ils sont en mode portable sur Switch 2.





L'écran de la Switch 2 étant en 1080p contre 720p pour la Switch originale, cette mise à jour devrait apporter des améliorations visuelles notables à de nombreux jeux rétrocompatibles, même ceux qui n'ont pas encore bénéficié d'une mise à jour dédiée pour la Switch 2.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/17/nintendo-switch-2-version-22-0-0-adds-handheld-mode-boost-for-switch-1-games/
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    burningcrimson, jowy14, aeris565, yukilin, pimoody, kisukesan, rocan
    posted the 03/17/2026 at 05:29 AM by link49
    comments (22)
    burningcrimson posted the 03/17/2026 at 05:43 AM
    C est cool je trouve
    soulfull posted the 03/17/2026 at 05:46 AM
    bayonettaaaaa 3. Hâte de le tester.
    jowy14 posted the 03/17/2026 at 05:50 AM
    Enfin !!
    Une bonne nouvelle ça
    C’est mon premier cadeau d’anniversaire
    burningcrimson posted the 03/17/2026 at 05:56 AM
    jowy14 Joyeux anniversaire J ai testé avec MH Rise et c est top cztte option
    jowy14 posted the 03/17/2026 at 06:07 AM
    burningcrimson merci
    cyr posted the 03/17/2026 at 06:08 AM
    En gros, tu a la version docker d'un jeux switch en portable sur la switch2

    Et y en a toujours certains qui pense que la version docker est pire que la version nomade...je citerai pas de nom, mais franchement cette mauvaise fois ambiante.....
    link49 posted the 03/17/2026 at 06:17 AM
    Je vais tester ça tout à l'heure, sur certains jeux Switch1, dont Xenoblade Chronicles 3.
    kiryukazuma posted the 03/17/2026 at 06:17 AM
    C'est moi ou sur la photo c'est moins beau avec le boost ? C'est pas le bon exemple
    fdestroyer posted the 03/17/2026 at 06:25 AM
    Voilà une excellente nouvelle! Bon par contre avec la compression de tes images on voit aucune différence :P

    Mais effectivement, dès le début je me disais qu'il faudrait faire croire au jeu qu'il tourne en mode docké, même en portable, et ils l'ont fait
    flom posted the 03/17/2026 at 06:44 AM
    C est marrant. Depuis le.debut je.me demande pk les jeux switch 1 fonctionne pas comme sur une tv en mode portable switch 2. Enfin !
    aeris565 posted the 03/17/2026 at 06:55 AM
    Cool. Curieux de tester ca
    ouroboros4 posted the 03/17/2026 at 07:05 AM
    kiryukazuma c'est surtout que je vois absolument aucune différence
    f0lky posted the 03/17/2026 at 07:12 AM
    Enfin !
    nyseko posted the 03/17/2026 at 07:31 AM
    Ils ont mis le temps quand même mais mieux vaut tard que jamais.
    link49 posted the 03/17/2026 at 07:37 AM
    J'ai trouvé un autre comparatif : https://www.reddit.com/r/Xenoblade_Chronicles/comments/1rvuunm/with_the_new_switch_2_update_out_heres_a_quick/?tl=fr Je l'ajoute.
    riddler posted the 03/17/2026 at 08:12 AM
    Hâte de tester Witcher 3 et Crash racing
    link49 posted the 03/17/2026 at 08:18 AM
    cyr aeris565 riddler J'ai testé MHS2 et XC3 et il y a quand même un amélioration.
    kikoo31 posted the 03/17/2026 at 08:19 AM
    ouais c'est juste le filtre
    rien de bien folichon
    gamesebde3 posted the 03/17/2026 at 08:27 AM
    J'espère que ça ne les empêchera pas de réaliser des updates graphiques pour les jeux switch 1, notamment la série xenoblade.
    Je voulais refaire le 1 et le 2 mais, bizarrement, l'aspect graphique m'a plus dérangé que lorsque j'y joue sur s1. Peut-être que la plus faible définition permet d'atténuer les défauts sur celle-ci.
    link49 posted the 03/17/2026 at 08:29 AM
    kikoo31 Ca reste appréciable, surtout que pour une fois, c'est gratuit.
    rocan posted the 03/17/2026 at 08:37 AM
    kiryukazuma Le boost est la première photo. On voit la différence niveau aliasing par exemple. Mais c'est surtout la fluidité qui est bien améliorée, franchement c'est top sur les jeux que j'ai testé (The Witcher 3, Luigi's Mansion 3, Xeno...)
    cyr posted the 03/17/2026 at 08:46 AM
    gamesebde3 tu y joue en portable je suppose.
    J'ai relancer le premier en docker , c'etais plus sympa que quand j'y jouer sur switch 1.
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