Quelle belle surprise ! Nintendo a annoncé hier, à la surprise générale, la sortie de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2. Le meilleur dans tout ça ? Le jeu est disponible dès maintenant ! Eh oui, vous pouvez vous rendre sur l'eShop et vous procurer ce nouvel opus de la collection « Switch 2 Edition » pour 54,99 € / 64,99 $ (ou 4,19 € / 4,99 $ si vous le possédez déjà sur Switch 1). Pas de nouveau contenu à proprement parler, mais vous profiterez d'une fluidité parfaite à 60 images par seconde, avec une résolution 4K impeccable en mode téléviseur (si votre téléviseur le permet).
Vous vous demandez sans doute à quoi ressemble cette version améliorée par rapport à la version Switch 1. Eh bien, ne cherchez plus, on vous explique tout ! Dans la vidéo ci-dessus, Alex Olney présente les deux versions côte à côte pour une comparaison de cinématiques, avant de souligner la fluidité remarquable du jeu en monde ouvert et lors des combats :
Il faut bien l'avouer, c'est une nette amélioration, même si le passage à 60 images par seconde était annoncé depuis la sortie du jeu sur Switch.
Enfin, il est possible d'échanger vos points Platinum My Nintendo pour collectionner des icônes personnalisées de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, disponibles jusqu'au 19/03 à 18h. Les éléments d'icônes seront actualisés chaque semaine.
Sinon, je pense que je vais succomber à cette version Switch 2, faible que je suis.