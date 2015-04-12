Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition] L'édition Switch 2 est époustouflante!










Quelle belle surprise ! Nintendo a annoncé hier, à la surprise générale, la sortie de Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sur Nintendo Switch 2. Le meilleur dans tout ça ? Le jeu est disponible dès maintenant ! Eh oui, vous pouvez vous rendre sur l'eShop et vous procurer ce nouvel opus de la collection « Switch 2 Edition » pour 54,99 € / 64,99 $ (ou 4,19 € / 4,99 $ si vous le possédez déjà sur Switch 1). Pas de nouveau contenu à proprement parler, mais vous profiterez d'une fluidité parfaite à 60 images par seconde, avec une résolution 4K impeccable en mode téléviseur (si votre téléviseur le permet).

Vous vous demandez sans doute à quoi ressemble cette version améliorée par rapport à la version Switch 1. Eh bien, ne cherchez plus, on vous explique tout ! Dans la vidéo ci-dessus, Alex Olney présente les deux versions côte à côte pour une comparaison de cinématiques, avant de souligner la fluidité remarquable du jeu en monde ouvert et lors des combats :



Il faut bien l'avouer, c'est une nette amélioration, même si le passage à 60 images par seconde était annoncé depuis la sortie du jeu sur Switch.



Enfin, il est possible d'échanger vos points Platinum My Nintendo pour collectionner des icônes personnalisées de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, disponibles jusqu'au 19/03 à 18h. Les éléments d'icônes seront actualisés chaque semaine.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1r92h2g/xenoblade_chronicles_x_now_has_a_switch_2_edition/
    posted the 02/20/2026 at 05:02 AM by link49
    comments (2)
    kidicarus posted the 02/20/2026 at 05:10 AM
    Déjà debout le lutin.
    link49 posted the 02/20/2026 at 05:13 AM
    kidicarus Je vais à la salle de sport à 6h30 avant le boulot.

    Sinon, je pense que je vais succomber à cette version Switch 2, faible que je suis.
