Le 40e anniversaire de The Legend of Zelda approche à grands pas (dans 20 jours).
A voir si l'équipe Zelda de Fujibayashi ou Grezzo sont prêts à sortir de nouveaux jeux, mais il se peut que Nintendo proposera quelque chose pour l'occasion.
Qu'attendez-vous comme annonce de la part de Nintendo pour marquer le coup?
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
posted the 02/02/2026 at 02:46 PM by link49
donc là on aurait une compilation Zelda Windwaker et Twilight Princess
Mieux une compile de BotW+TotK mais avec des costumes bonus!
car le fan de Nintendo est comme ma petite soeur quand elle jouait avec ses poupées Barbie.
Sérieusement, le retour d'un vrai Zelda c'est mort vu le succès des daubes sus-citées...
Quant à un remake de A Link To The Past si c'est avec la DA immonde du remake de Link's Awakening c'est NON, ras le bol des profanations de jeux légendaires!
Le truc surtout c'est qu'elle est faite pour ce zelda, et parfaitement je trouve (voir aux oracles) mais pas à tous.
Jamais je me vois jouer à un remake de oot avec cette tronche haha.
Par contre, je valide le reste
Totk
En espérant évidemment me tromper
Oui génial, fonce
https://www.youtube.com/watch?v=IqFZ1iVmhIo
cyr c'est un jeu sympa qui tente d'offrir une aventure un peu différente avec un système d'invocations de mobs/objets. C'est pas l'expérience d'une vie mais ca fait le boulot.