The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
Le 40e anniversaire de The Legend of Zelda approche à grands pas
Le 40e anniversaire de The Legend of Zelda approche à grands pas (dans 20 jours).

A voir si l'équipe Zelda de Fujibayashi ou Grezzo sont prêts à sortir de nouveaux jeux, mais il se peut que Nintendo proposera quelque chose pour l'occasion.

Qu'attendez-vous comme annonce de la part de Nintendo pour marquer le coup?

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    3
    Likes
    tynokarts, kevinmccallisterrr, hebuspsa
    posted the 02/02/2026 at 02:46 PM by link49
    comments (18)
    newtechnix posted the 02/02/2026 at 03:01 PM
    Comme Maio pour ses 40 ans une compilation Mario Galaxie 1 et 2...

    donc là on aurait une compilation Zelda Windwaker et Twilight Princess
    tynokarts posted the 02/02/2026 at 03:01 PM
    Un objet de collection, un jeux video et une dose de nostalgie
    masharu posted the 02/02/2026 at 03:08 PM
    Merci Stealth40k, sans lui on aurait oublié la probabilité que Nintendo fête les 40 ans de la série Zelda...
    liberty posted the 02/02/2026 at 03:10 PM
    Il vont montrer un Trailer pour le film c'est tout masharu Non il y avait une image avec tout les anniversaires JV de l'année. Donc non les gens savent
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 03:11 PM
    newtechnix
    Mieux une compile de BotW+TotK mais avec des costumes bonus!
    car le fan de Nintendo est comme ma petite soeur quand elle jouait avec ses poupées Barbie.

    Sérieusement, le retour d'un vrai Zelda c'est mort vu le succès des daubes sus-citées...

    Quant à un remake de A Link To The Past si c'est avec la DA immonde du remake de Link's Awakening c'est NON, ras le bol des profanations de jeux légendaires!
    masharu posted the 02/02/2026 at 03:14 PM
    liberty C'était sarcastique .
    giru posted the 02/02/2026 at 03:15 PM
    Ca sera d'office un remake pour cette année. J'espère vraiment OoT et pas juste les Oracle of Season/Age...
    vohmp posted the 02/02/2026 at 03:16 PM
    un fond d'écran, un reveil matin, et un jeu temporaire online comme mario
    liberty posted the 02/02/2026 at 03:19 PM
    masharu ok je viens de comprendre lol. En tout cas connaissant NINTENDO on aura le droit a un magnifique trailer de 1:40 pour le film Zelda.
    cyr posted the 02/02/2026 at 03:21 PM
    Zelda est plus vieux que moi de 3 mois. Au moins pour me souvenir ,c'est facile.
    jacquescechirac posted the 02/02/2026 at 03:22 PM
    micheljackson Jte trouve dur avec la DA du remake de link awakening.
    Le truc surtout c'est qu'elle est faite pour ce zelda, et parfaitement je trouve (voir aux oracles) mais pas à tous.
    Jamais je me vois jouer à un remake de oot avec cette tronche haha.
    Par contre, je valide le reste
    Totk
    cyr posted the 02/02/2026 at 03:48 PM
    Il étais bien le zelda ou on incarnait la princesse zelda?
    drybowser posted the 02/02/2026 at 04:07 PM
    Je sens bien hélas un truc de feignasse fait à l'arrache exactement comme pour Mario l'année dernière, hop une compile de oot et Majora's mask même pas remaké ou relifté mais quand même vendu 70 balles ...
    En espérant évidemment me tromper
    micheljackson posted the 02/02/2026 at 04:24 PM
    cyr
    Oui génial, fonce
    https://www.youtube.com/watch?v=IqFZ1iVmhIo
    mrvince posted the 02/02/2026 at 04:51 PM
    On aura un remaster et un premier petit teaser du film...
    sonilka posted the 02/02/2026 at 04:59 PM
    Avec Nintendo impossible de faire des prédictions. Ils peuvent très bien annoncer un nouveau Zelda 2D tout comme se contenter d'une fournée d'icônes sur Switch

    cyr c'est un jeu sympa qui tente d'offrir une aventure un peu différente avec un système d'invocations de mobs/objets. C'est pas l'expérience d'une vie mais ca fait le boulot.
    hebuspsa posted the 02/02/2026 at 05:20 PM
    Ma licence préférée malgré mes 46ans
    link49 posted the 02/02/2026 at 06:03 PM
    newtechnix Je pense que ça sera plus un Remake qu'une Compilation.
