Les dernières previews de Resident Evil Requiem sont disponibles :
- Les phases avec Leon et Grace offrent une expérience de jeu totalement différente.
- Les zombies ont une personnalité liée à leurs anciens metiers.
Le jeu est fluide et agréable Ã jouer.
Globalement, c'est très positif. Capcom pourrait bien tenir un candidat sérieux au titre de Jeu de L'année !
Source : https://www.gematsu.com/2026/01/resident-evil-requiem-final-hands-on-previews/
tags :
posted the 01/27/2026 at 02:43 PM by link49
Ca me laisse perplexe ça.
Lorsqu'on voit que RE8 s'est fait passer devant par it takes too en 2021 ça veut tout dire
Ils reviennent sur les lieux qu’ils connaissent et miment leurs activités passés. C’est pas un truc farfelu inventé par capcom.