Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
2
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
478
Likes
Likers
link49
articles : 18819
visites since opening : 32354069
link49 > blog
[Resident Evil Requiem] Le premier possible GOTY de 2026


Les dernières previews de Resident Evil Requiem sont disponibles :

- Les phases avec Leon et Grace offrent une expérience de jeu totalement différente.
- Les zombies ont une personnalité liée à leurs anciens metiers.
Le jeu est fluide et agréable Ã jouer.

Globalement, c'est très positif. Capcom pourrait bien tenir un candidat sérieux au titre de Jeu de L'année !

Source : https://www.gematsu.com/2026/01/resident-evil-requiem-final-hands-on-previews/
    1
    Like
    Who likes this ?
    newtechnix
    posted the 01/27/2026 at 02:43 PM by link49
    comments (10)
    saram posted the 01/27/2026 at 02:54 PM
    "- Les zombies ont une personnalité liée à leurs anciens metiers."
    Ca me laisse perplexe ça.
    giru posted the 01/27/2026 at 02:54 PM
    J'ai regardé les previews (même si j'aurais pas du) et ça a l'air juste excellent à tous les niveaux J'hésite à prendre congé le 27 février pour pouvoir en profiter tranquillement toute la journée
    kinectical posted the 01/27/2026 at 02:55 PM
    Si le jeu se passe vraiment seulement dans le “manoir” qu’ont voit dans les gameplay ces achat en solde a moitié prix et même moins
    fiveagainstone posted the 01/27/2026 at 02:57 PM
    Goty ceci, goty cela, c'est lassant les gars.
    linkstar posted the 01/27/2026 at 02:59 PM
    saram Je sais pas si tu as vu les preview, mais en gros si le zombie était la boniche du manoir, elle continuera d'astiquer le miroir non stop.
    yurius posted the 01/27/2026 at 03:13 PM
    Je pense que re n'aura jamais de Goty à moins d'être vraiment exceptionnel.

    Lorsqu'on voit que RE8 s'est fait passer devant par it takes too en 2021 ça veut tout dire
    ouroboros4 posted the 01/27/2026 at 03:17 PM
    Le premier d'une longue liste
    pcverso posted the 01/27/2026 at 03:19 PM
    Non le premier c'est code violet
    akinen posted the 01/27/2026 at 03:27 PM
    saram vu dans l’armée des morts ou the dead don’t die et bien sûr dans pleins d’autres films.

    Ils reviennent sur les lieux qu’ils connaissent et miment leurs activités passés. C’est pas un truc farfelu inventé par capcom.
    natedrake posted the 01/27/2026 at 03:29 PM
    Si GTA sort cette année, ce sera GTA VI, peu importe qui sera en face.
