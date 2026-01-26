En plus du Nintendo Direct début février, NateTheHate s'est exprimé quant aux éditeurs-tiers sur Switch 2 cette année. Voici les jeux prévus pour cette année selon lui :
- Clair Obscur Expedition 33
- Metaphor ReFantazio
- FF VII Rebirth
- Plus de jeux Yakuza/Like a Dragon
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil 2/3/4 Remake
- Doom: The Dark Ages
- FF XVI possiblement
2026 sera l'année des tiers sur switch 2, toujours selon ses dires.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qnk39l/nnate_drake_says_e33_coming_to_s2_metaphor/
tags :
posted the 01/26/2026 at 05:31 PM by link49
- Clair Obscur Expedition 33
- FF VII Rebirth
- Red Dead Redemption 2
- Doom: The Dark Ages
- FF XVI
RE9, Pragmata et The Duskbloods, et eux pour le coup ce ne sont pas des rumeurs c'est officiel
Par contre pour red dead 2, ça me ferait un peut chier vu que je l'ai acheter sur xbox série....
Mais c'est le jeux quo faudrait que je joue en nomade pour y jouer, petit bout par petit bout....
Mais bon, on va attendre le prochain Nintendo direct, parce que tous ça en peut de temps, c'est soit la switch2 permet de faire des portages rapide, avec un personnel réduit, soit ben je vois pas.....
Refourguer des portages comme si il y avait une attente sur des titres qui ont déjà fait leurs meilleures ventes c'est curieux.
Perso là sur Switch 2....y'a que Duskblood, Pragmata, RE9 Requiem et le prochain Fire Emblem qui me feraient acheter la console (et Donkey Kong Bananza)
Le prochain Direct me parait fondamental pour la dynamique de la console car là pour ces 6 premiers mois de l'année c'est pas fou.
Je pense NateTheHate a surement de bonnes sources mais en ce qui concerne Nintendo je doute qu'il ait beaucoup de news (surtout de Nintendo of Japan)
C'est une chose qu'il avait tenté avec la Wii u .mise sur les tiers en attendant les jeux Nintendo,la suite on l'a connait.
Mais cette fois-ci ça a l'air de bien fonctionner pour eux , j'espère qu'avec le temps les tiers seront omniprésent day one comme pour la 6 ème génération ( GameCube).
Oui. Puis tout ces jeux ne sont jamais apparu sur une console Nintendo, donc il y a une légitimité a les voir arriver sur Switch 2.
Il existe des joueurs qui se limitent a une console par gen pour tout un tas de raisons, et si ces joueurs n'ont qu'une console Nintendo ils ne sont pas sensé avoir fait ces jeux
Ah oui il avait pas annoncé un direct le 21 janvier
Hormis RDR2, tout les jeux de la liste sont des jeux de la generation actuelle, donc c'est du neuf