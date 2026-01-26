Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
[Rumeur] 2026 serait l'année des éditeurs-tiers sur Switch 2


En plus du Nintendo Direct début février, NateTheHate s'est exprimé quant aux éditeurs-tiers sur Switch 2 cette année. Voici les jeux prévus pour cette année selon lui :

- Clair Obscur Expedition 33
- Metaphor ReFantazio
- FF VII Rebirth
- Plus de jeux Yakuza/Like a Dragon
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil 2/3/4 Remake
- Doom: The Dark Ages
- FF XVI possiblement



2026 sera l'année des tiers sur switch 2, toujours selon ses dires.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qnk39l/nnate_drake_says_e33_coming_to_s2_metaphor/
    hypermario posted the 01/26/2026 at 05:34 PM
    Interressé par :
    - Clair Obscur Expedition 33
    - FF VII Rebirth
    - Red Dead Redemption 2
    - Doom: The Dark Ages
    - FF XVI
    losz posted the 01/26/2026 at 06:07 PM
    Super, que des vieilleries...
    link49 posted the 01/26/2026 at 06:08 PM
    Parfait pour Clair Obscur, car j'avais prévu de le finir une troisième fois.
    newtechnix posted the 01/26/2026 at 06:08 PM
    Bon y'a quoi de neuf en fait?
    hypermario posted the 01/26/2026 at 06:10 PM
    losz newtechnix 1er annéee, il va y avoir pas mal de portage, c'est normal. Et encore une fois, le coté portable va en attirer plus d'un qui n'ont pas de PS ou XB
    link49 posted the 01/26/2026 at 06:10 PM
    newtechnix C'est surtout Capcom qui soutient la console avec des jeux récents en fait.
    hypermario posted the 01/26/2026 at 06:11 PM
    losz newtechnix Puis plus il y a de portage, moins il y aura d'argument pour acheter autre chose que du Nintendo (a part la puissance biensur)
    gat posted the 01/26/2026 at 06:12 PM
    newtechnix Ça s’appelle être des militants. Comme des branques comme link49 ou hypermario, le fait d’acheter ou de racheter des jeux sortis auparavant, ils ont une certaine impression d’appartenance à une communauté
    link49 posted the 01/26/2026 at 06:13 PM
    gat Tant que c'est la meilleure communauté.
    aeris604 posted the 01/26/2026 at 06:15 PM
    newtechnix Bon y'a quoi de neuf en fait?

    RE9, Pragmata et The Duskbloods, et eux pour le coup ce ne sont pas des rumeurs c'est officiel
    hyoga57 posted the 01/26/2026 at 06:15 PM
    hypermario On disait pareil pour la première Switch et presque 10 ans après c'est portages sur portages.
    link49 posted the 01/26/2026 at 06:16 PM
    aeris604 C'est ça. Capcom soutient avec du neuf, Sega et Square-Enix avait du un peu moins neuf.
    gat posted the 01/26/2026 at 06:17 PM
    link49 Putain, une phrase sans passer par l’IA, j’te félicite. Bon ok y’a une petite dizaine de mots, mais c’est un bon début
    cyr posted the 01/26/2026 at 06:22 PM
    link49 je vois que des petits jeux en faite.....

    Par contre pour red dead 2, ça me ferait un peut chier vu que je l'ai acheter sur xbox série....

    Mais c'est le jeux quo faudrait que je joue en nomade pour y jouer, petit bout par petit bout....

    Mais bon, on va attendre le prochain Nintendo direct, parce que tous ça en peut de temps, c'est soit la switch2 permet de faire des portages rapide, avec un personnel réduit, soit ben je vois pas.....
    newtechnix posted the 01/26/2026 at 06:23 PM
    aeris604 je commentais les titres de la news.
    newtechnix posted the 01/26/2026 at 06:24 PM
    Nintendo n'a pas de raison de donner plus de place au tiers...c'est le core de son business de faire des jeux Nintendo la star force de son royaume.

    Refourguer des portages comme si il y avait une attente sur des titres qui ont déjà fait leurs meilleures ventes c'est curieux.

    Perso là sur Switch 2....y'a que Duskblood, Pragmata, RE9 Requiem et le prochain Fire Emblem qui me feraient acheter la console (et Donkey Kong Bananza)

    Le prochain Direct me parait fondamental pour la dynamique de la console car là pour ces 6 premiers mois de l'année c'est pas fou.

    Je pense NateTheHate a surement de bonnes sources mais en ce qui concerne Nintendo je doute qu'il ait beaucoup de news (surtout de Nintendo of Japan)
    elicetheworld posted the 01/26/2026 at 06:25 PM
    Ils est vrai que cette console est porté par les tiers ,faut avouer ces leur jeu a eux qui font parlé,bon surtout dans la partie technique,mais ça fait sensation,en attendant que Nintendo sorte leur prochaine cartouches qui feront envolé les ventes de switch 2.
    C'est une chose qu'il avait tenté avec la Wii u .mise sur les tiers en attendant les jeux Nintendo,la suite on l'a connait.
    Mais cette fois-ci ça a l'air de bien fonctionner pour eux , j'espère qu'avec le temps les tiers seront omniprésent day one comme pour la 6 ème génération ( GameCube).
    aeris604 posted the 01/26/2026 at 06:25 PM
    hypermario Puis plus il y a de portage, moins il y aura d'argument pour acheter autre chose que du Nintendo (a part la puissance biensur)


    Oui. Puis tout ces jeux ne sont jamais apparu sur une console Nintendo, donc il y a une légitimité a les voir arriver sur Switch 2.

    Il existe des joueurs qui se limitent a une console par gen pour tout un tas de raisons, et si ces joueurs n'ont qu'une console Nintendo ils ne sont pas sensé avoir fait ces jeux
    guiguif posted the 01/26/2026 at 06:25 PM
    L’année des portages comme avec la Switch 1
    metroidvania posted the 01/26/2026 at 06:26 PM
    Trop cool pour Nintendo. Ca fait plaisir.
    vieuxconsoleux posted the 01/26/2026 at 06:26 PM
    Oua mais quel prise de risque dans cette liste! Surement un vrai insider du coup!
    Ah oui il avait pas annoncé un direct le 21 janvier
    aeris604 posted the 01/26/2026 at 06:31 PM
    newtechnix Bon y'a quoi de neuf en fait?

    Hormis RDR2, tout les jeux de la liste sont des jeux de la generation actuelle, donc c'est du neuf
    kambei312 posted the 01/26/2026 at 06:39 PM
    On va bien se faire chier!
    dono56 posted the 01/26/2026 at 07:14 PM
    Et combien seront en GKC .... (La totalité j'imagine, si c'est le cas ce sera sans moi)
    aragami posted the 01/26/2026 at 07:20 PM
    Et toujours pas de système de trophée....
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 07:23 PM
    guiguif Et ceux aussi de Nintendo vendu 80 euros
    link49 posted the 01/26/2026 at 07:47 PM
    cyr J'espère juste qu'ils changeront le fait de devoir lire les sous-titres à cheval car c'est vraiment pas pratique.
    cyr posted the 01/26/2026 at 08:11 PM
    link49 perso c'est le doubleur du personnage principal que je trouve a chier avec cette manière de parler.... sans sous titre c'est incompréhensible...on dirait qu'il chie les phrase...je suis même pas sur qu'un américain comprenne tous.
    tripy73 posted the 01/26/2026 at 08:14 PM
    guiguif : la différence c'est qu'ici on parle de jeu current gen avec un nombre beaucoup plus élevé de jeu et vu les ventes de FF7 Remake, il y a apparemment un public pour des portages plus ou moins tardifs. Au final le principal c'est que chacun puisse accéder aux jeux tiers peu importe son support de prédilection, le reste ce n'est pas très important surtout si tu as déjà fait ces jeux ailleurs.
    link49 posted the 01/26/2026 at 08:24 PM
    cyr je n'ai pas eu ce souci personnellement.
    gaeon posted the 01/26/2026 at 08:26 PM
    C'est une très bonne chose pour ceux qui n'ont pas ou ne veulent pas de PS5 après l'histoire s'arrête un peu là. C'est aussi important pour le Japon parce que ça peux vraiment donner du poids à des jeux comme Dragon Quest 12
