Naoki Hamaguchi, réalisateur de la série Final Fantasy VII Remake, ne souhaite pas diriger un remake de Final Fantasy VI :
« J’ai reçu de nombreuses demandes de fans pour un remake de Final Fantasy VI. Mais étant donné que je suis impliqué dans le projet de remake de Final Fantasy VII depuis près de dix ans, du début à la fin, et que nous en voyons enfin le bout, après avoir consacré tout ce temps à la production de ce remake, est-il judicieux que je me lance dans le remake d’une autre série ?
Plutôt que de diriger un autre projet de remake, je préférerais voir un nouveau créateur prendre la relève et que je l’accompagne et le soutienne, plutôt que de prendre les rênes d’un nouveau projet de remake. »
Source : https://www.psu.com/news/naoki-hamaguchi-would-like-to-see-a-potential-final-fantasy-vi-remake-handled-by-a-new-creator/
posted the 01/09/2026 at 05:18 AM by link49