Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Final Fantasy IV
8
Likers
name : Final Fantasy IV
platform : Nintendo DS
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : 1 à 2 (online)
european release date : 09/04/2008
us release date : 07/22/2008
japanese release date : 12/20/2007
official website : http://na.square-enix.com/ff4/
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18777
visites since opening : 32101910
link49 > blog
[Question] Souhaitez-vous un Remake pour Final Fantasy VI ?


Naoki Hamaguchi, réalisateur de la série Final Fantasy VII Remake, ne souhaite pas diriger un remake de Final Fantasy VI :

« J’ai reçu de nombreuses demandes de fans pour un remake de Final Fantasy VI. Mais étant donné que je suis impliqué dans le projet de remake de Final Fantasy VII depuis près de dix ans, du début à la fin, et que nous en voyons enfin le bout, après avoir consacré tout ce temps à la production de ce remake, est-il judicieux que je me lance dans le remake d’une autre série ?

Plutôt que de diriger un autre projet de remake, je préférerais voir un nouveau créateur prendre la relève et que je l’accompagne et le soutienne, plutôt que de prendre les rênes d’un nouveau projet de remake. »

Source : https://www.psu.com/news/naoki-hamaguchi-would-like-to-see-a-potential-final-fantasy-vi-remake-handled-by-a-new-creator/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 01/09/2026 at 05:18 AM by link49
    comments (3)
    burningcrimson posted the 01/09/2026 at 05:56 AM
    100% le meilleur FF selon moi !
    shambala93 posted the 01/09/2026 at 06:36 AM
    Oui !!! Mais un vrai remake de haut niveau et en un jeu !
    blueblood posted the 01/09/2026 at 07:28 AM
    Pas vraiment, je trouve que son format super nes / pixel remaster lui suffit.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo