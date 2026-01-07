Nintendo n'avait plus communiqué sur Mario Tennis Fever depuis septembre 2025… jusqu'à aujourd'hui.
Nintendo a révélé que le prochain titre phare de la Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever, proposera le plus grand nombre de personnages jouables de toute la série. Le jeu offrira 38 personnages jouables, dont bien sûr la Princesse Peach et la Princesse Daisy. Les précommandes sont ouvertes pour Mario Tennis Fever, qui sortira le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch 2.
38 personnages, les modes Tournoi, Tournée des Épreuves, Mix It Up (avec effets spéciaux) et Aventure : de quoi ravir tout le monde !
Source : https://mynintendonews.com/2026/01/07/mario-tennis-fever-features-38-playable-characters/
tags :
posted the 01/07/2026 at 02:30 PM by link49
Là c'est directement 38 !
Ce qui me bloque, c'est le "online payant".
Mais oui le Mode Aventure sur GBA c’était Dingue.