Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
link49
[Switch 2] Mario Tennis Fever : Nintendo se réveille enfin


Nintendo n'avait plus communiqué sur Mario Tennis Fever depuis septembre 2025… jusqu'à aujourd'hui.

Nintendo a révélé que le prochain titre phare de la Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever, proposera le plus grand nombre de personnages jouables de toute la série. Le jeu offrira 38 personnages jouables, dont bien sûr la Princesse Peach et la Princesse Daisy. Les précommandes sont ouvertes pour Mario Tennis Fever, qui sortira le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch 2.

38 personnages, les modes Tournoi, Tournée des Épreuves, Mix It Up (avec effets spéciaux) et Aventure : de quoi ravir tout le monde !

Source : https://mynintendonews.com/2026/01/07/mario-tennis-fever-features-38-playable-characters/
    posted the 01/07/2026 at 02:30 PM by link49
    comments (4)
    nicolasgourry posted the 01/07/2026 at 02:34 PM
    Mario Tennis Aces avait à sa sortie 16 personnages jouables, par la suite en DLC "gratuit" c'est monté à 30.
    Là c'est directement 38 !
    Ce qui me bloque, c'est le "online payant".
    hypermario posted the 01/07/2026 at 02:36 PM
    Sans mode aventure comme la gba a l'époque, ca sera sans moi.
    nosphor68 posted the 01/07/2026 at 02:41 PM
    hypermario y’aura un Mode Aventure dans ce Mario Tennis Fever .
    Mais oui le Mode Aventure sur GBA c’était Dingue.
    masharu posted the 01/07/2026 at 02:42 PM
    nosphor68 Ici c'est plus du statut de tutoriel qu'une vraie expérience RPG ce qu'était les opus Game Boy.
