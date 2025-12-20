Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Petite question par rapport à l'écran sur NS2 (pour ceux qui ont la console)
Pour ceux qui ont une Nintendo Switch 2, vous trouvez vraiment l'écran pourri ? Je vois souvent écrit sur Gamekyo que l'écran LCD de la Switch 2 est pourri, mais souvent ce sont des gens qui n'ont pas la console...

[Petit Sondage où même toi, qui me lit sans être inscrit à Gamekyo (gloire à toi), peut participer avec ton compte YouTube]


Zelda est magnifique sur cet écran

De mon côté, je trouve l'écran meilleur que celui de ma Switch OLED (que j'ai revendu - remanence notamment et résolution, même si ça me suffisait jusque là), incomparable avec l'écran LCD de la Switch 1 (je ne vais même pas en parler), aussi bon que l'écran LCD IPS de ma ROG ALLY (que je trouve excellent en colorimétrie/réactivité/résolution VRR et 120Hz miam) et bien meilleur que l'écran LCD de la Steam Deck (qui manque d'un petit quelque chose j'avoue). Et puis j'aime bien le calibrage de Nintendo sur les couleurs vives et chaudes, ça colle bien à DK Bananza, MKW ou Kirby Air Riders ^^ !


Les couleurs vives et particulièrement le rouge ressortent super bien dessus !


Aller, je pourrais critiquer le body to ratio que j'aurais aimé avoir plus élevé, le HDR qui n'a de HDR que le nom, mais à part ça, je ne ressens pas le besoin d'attendre une version OLED de la console (juste quand on joue dans le noir complet, les noirs sont un peu gris avec le rétro-éclairage, mais bon, va chercher du noir sur Smash Bros ou Mario Kart en vrai, même Metroid n'est pas si sombre que ça...).

J'aimerais bien avoir vous avis ?
YouTube Otakugame FR - https://www.youtube.com/post/UgkxgUU0MNgBIdl0qh6dsSXVjC-P34DVEMj-
    posted the 12/20/2025 at 05:49 PM by suzukube
    comments (19)
    ocyn posted the 12/20/2025 at 06:01 PM
    J'ai le même avis que toi. Je lui reprocherais simplement sa latence que je remarque surtout quand j'active le 120hz.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 06:04 PM
    ocyn Curieusement j'trouvais la rémanence pour être très précis élevé, cela dit sur Mario Kart World, je trouve que ça apporte un espèce de blur Interframe que j'aime pas mal et qui améliore la fluidité (par rapport à mon écran OLED quand je passe en mode jeu brute et que ça reste en 60 fps).

    MAIS !

    Je suis un joueur qui aime le motion blur dans les jeux, particulièrement combiné au 30 fps (Comme dans Forza Horizon 5 par exemple). Donc forcément, blur +120Hz sur un jeu à 60 fps avec rémanence, j'aime bien le rendu. Mais j'pense faire parti d'une minorité à ce niveau...
    ocyn posted the 12/20/2025 at 06:07 PM
    suzukube Le blur sur le 30 fps et le 60 fps ça ne me dérange pas pour les mêmes raisons que tu évoques. Mais quand le 120hz est activé, je trouve que c'est dommage de le remarquer encore. J'aime le 120hz (ou plus) parce qu'il donne cette sensation de netteté à toute épreuve, mais sur l'écran de la Switch 2, ça casse un peu ce délire. Après, comme tu le dis, c'est une question de ressenti et de gout.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 06:14 PM
    ocyn Tu laisses tout le temps le 120 Hz désactivé ? Moi je le laisse tout le temps activé - mais je joue à Metroid en 60Hz car j'aime bien l'effet "haute résolution", quand je passe en 120Hz j'ai surtout la sensation que c'est plus net quand je fais des "gauche droite", mais je n'ai jamais vraiment été sensible à la "meilleure fluidité" quand je dépasse les 60 hz. Je vais tester de désactiver les 120 Hz sur la console, je n'ai jamais pensé que ça pouvait faire une différence de rendu !

    Fun fact : Mon écran Philips OLED, en 120 Hz, il passe en mode interpolation (tu sais comme l'époque 1080p vs 1080i), sauf que ça diminue la luminosité de 30% je dirais du coup je l'utilise jamais (même si en vrai le soir, en réaugmentant la luminosité, ça reste "normal"), j'ai aussi l'impression de perdre en précision d'image - mais ça c'est à cause de mon écran, mais j'kiffe trop l'ambilight pour en changer ^^ !

    Sur mon PC, j'ai un écran VRR, je laisse souvent les jeux faire un peu n'importe quoi, je règles juste souvent à Fond + DLSS qualité, j'suis souvent entre 80 et 100 fps (allez, 90 fps de moyenne), je ne ressens pas trop le besoin de pousser à 144 Hz (Sauf sur Fortnite, Overwatch 2 et Marvel Rivals, mais parce que j'y joue de façon compétitive à la souris et là je sens surtout la réactivité et la netteté accru à l'écran quoi xD).

    Du coup, au final, je suis très rarement à 120 fps, sauf dans les cas cité précédemment :/

    Après je considère que tant que tout le monde y trouve son compte, c'est toujours top ^^ !
    ocyn posted the 12/20/2025 at 06:24 PM
    suzukube J'ai le 120hz activé sur la console, je parlais uniquement des jeux qui permettaient de passer à 120 fps. Mais laisse le 120hz activé c'est mieux ^^

    Et ouai, chacun est plus ou moins sensible à la fluidité, chacun en fait ce qu'il en veut. Sur Switch, t'as parfois le choix, et idem pour Metroid 4, j'ai préféré jouer à 60fps plutôt que 120 fps sur l'écran de la Switch 2, mais sur ma TV j'ai eu du mal à choisir entre les deux modes, du coup j'alternais en fonction de mon "humeur".
    51love posted the 12/20/2025 at 06:30 PM
    Le soucis pour moi aussi c'est la rémanence, je deteste les effets de blur, et vu que je joue sur PC en 120hz, il est de toute façon inutile et systématiquement retiré

    Par exemple, Silksong en 120hz sur la S2, je trouvais ça trop flou, alors que sur ma TV OLED aucun soucis, aucune remanence, precis. Je l'ai fait quasi que sur la TV

    Apres la rémanence permet effectivement de donner un sentiment de fluidité supérieur en 30 et dans une moindre mesure 60fps, c'est moins gênant.

    Par exemple, sur Mario Kart World, en 60fps, ça me gene absolument pas.

    Pour le reste, l'écran 8 pouces, 1080p fait son petit effet.
    suikoden posted the 12/20/2025 at 06:35 PM
    Perso il me convient totalement, apres je suis pas un gars hyper exigent et je joue principalement sur tele.
    Mais je prends le train tous les jours donc je vois quand meme la diff quand je passe de l'un à l'autre. Tout dependra de ta tolerance aussi.
    Perso ma tele est pas 120Hz, ma Switch oui donc j'ai des avantages et inconvénients des 2 côtés.
    wickette posted the 12/20/2025 at 06:50 PM
    C'est un bon LCD mais la latence est vraiment pourrie oui, par contre elle est gênante de manière sélective pour moi

    Sur Hades 2 par exemple tu vas courir, tu vas voir un 'flou' autour de Melinoe que tu ne verras pas (du moins beaucoup moins) sur un écran de jeu "normal"
    link49 posted the 12/20/2025 at 06:56 PM
    Perso, je trouve qu'il fait largement le taf.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:01 PM
    wickette Han j'ai pas encore fait Hades II en portable (je l'ai acheté et je l'ai sur PC et ma ROG ALLY mais bon il était disponible en boite à 70 € en Martinique, me suis dit, aller, pour une fois, je prends (20€ en demat sur le store avec la promo en ce moment lol)), je testerais ^^ ! Merci pour ton retour !

    ocyn merci pour la discussion en tout cas, je vais y jeter un oeil, je vais tester tout ça ^^ !

    51love Han toi aussi la rémanence est visible du coup :/ Alors pour le coup, si ça te gêne, tu peux essayer la technique de ocyn, j'ai pas encore testé mais ça a l'air de donner un autre comportement à l'écran ^^ !

    Sinon pour l'histoire du blur, sur NeoGaf y'en a pas mal qui pensent que c'est volontaire de la part de Nintendo et ce serait parcequ'ils n'activent pas l'overdrive sur les écrans de Switch. Mais personne ne dit si ça peut être activé par la suite.

    suikoden link49 Merci pour vos retours ! Au final, je vois très peu de personne *vraiment* mécontent de leur écran de Switch 2, c'est rassurant quelque part !
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:16 PM
    suzukube la meilleur dalle ever pour moi, c'est le plasma. M'enfin bon en petit écran portable, je crois que du plasma c'est impossible a trouver.


    Apres y en a qui voyait aucune différence sur wii si on utiliser un câble YVB....mais perso depuis que j'ai ce câble, impossible de revenir en arrière.

    D'ailleurs quand je change de télé je prend bien garde a la connectique. Il me faut 1 entrée YVB.

    Sinon pour revenir a l'écran de la switch2, c'est un très bon écran. L'oled de ma switch oled me manque pas.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:20 PM
    cyr Personnellement, je trouve que le plasma est une technologie dépassée (poids équivalent à un âne mort, résolution faible (1080p), consommation élevée, marquage important et c'est un vrai radiateur à la maison lol) et je ne crois pas que ça existe en portable ?

    Mais tu as essayé un écran OLED type LG G5 ? Parce que ça me semble quand même à des années lumières du plasma ? Sauf si tu fais du rétrogaming, comme ceux qui jouent sur des écrans cathodiques ? Parce que je ne vois zéro avantage d'un écran plasma par rapport à un écran OLED honnêtement ?
    delabayko posted the 12/20/2025 at 07:23 PM
    sur tout les jeux que j’ai fait, Metroid Prime 4,Star Wars outlaws, AC Shadow, Cyberpunk , DBZ, Split Fiction ect… , je trouve l’écran plutôt bon et les perfs de la console très intéressante
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:27 PM
    suzukube je te confirme pour le poids du plasma. J'ai descendu ma télé plasma a la cave, et mon dos s'en rappel encore ...c'etais juste après le confinement (j'ai casser mon écran lcd en déplaçant mon salon.....donc j'ai remonter mon ecran plama de la cave a mon appart le temps de récupérer ma télé LG......

    Nan mais a l'époque. Aujourd'hui le plasma ça n'a plus de sens. Mais parfois je suis nostalgique.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:40 PM
    cyr Ah si l'avantage, c'est le temps de réponse instantanée, 0.001 milli-secondes il me semble xD ! Mais bon... enfin wala quoi. Mais je comprends ta nostalgie, mais prends une petite OLED je suis sûr que tu vas kiffer ^^ !

    delabayko Merci pour ton retour ! J'ai le même avis que toi, je pense même qu'ils auraient pu le limiter à 60hz à vrai dire !
    pimoody posted the 12/21/2025 at 03:58 AM
    Je le trouve pas mal, surtout après application d’un écran mat dessus. Mais ça reste pas non plus foufou comme écran pour une nouveau modèle.
    ocyn posted the 12/21/2025 at 09:39 AM
    suzukube
    zerdow posted the 12/21/2025 at 03:24 PM
    L’écran est bien , pas le meilleur certes, mais c’est pas le point faible de la console. Une batterie avec une plus grande capacité aurait étais le top. Quitte à sacrifier le 120hz franchement inutile pour conserver un prix contenu.
    geekobutch posted the 12/22/2025 at 12:55 PM
    Je préfère largement l'écran OLED de ma Switch en comparaison au LCD de ma Switch 2.

    En effet, on garde quand même ce petit blur lors des mouvements rapides sur la Switch 2 mais le confort réside surtout sur la taille de l'écran qui permet de faire un peu abstraction sur les faiblesses du LCD malgré qu'il soit forcément bien meilleur que le LCD de la Switch 1.
