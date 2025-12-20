Pour ceux qui ont une Nintendo Switch 2
, vous trouvez vraiment l'écran pourri ? Je vois souvent écrit sur Gamekyo que l'écran LCD de la Switch 2 est pourri, mais souvent ce sont des gens qui n'ont pas la console...
Zelda est magnifique sur cet écran
De mon côté, je trouve l'écran meilleur que celui de ma Switch OLED (que j'ai revendu - remanence notamment et résolution, même si ça me suffisait jusque là), incomparable avec l'écran LCD de la Switch 1 (je ne vais même pas en parler), aussi bon que l'écran LCD IPS de ma ROG ALLY (que je trouve excellent en colorimétrie/réactivité/résolution VRR et 120Hz miam) et bien meilleur que l'écran LCD de la Steam Deck (qui manque d'un petit quelque chose j'avoue). Et puis j'aime bien le calibrage de Nintendo sur les couleurs vives et chaudes, ça colle bien à DK Bananza, MKW ou Kirby Air Riders ^^ !
Les couleurs vives et particulièrement le rouge ressortent super bien dessus !
Aller, je pourrais critiquer le body to ratio que j'aurais aimé avoir plus élevé, le HDR qui n'a de HDR que le nom, mais à part ça, je ne ressens pas le besoin d'attendre une version OLED de la console (juste quand on joue dans le noir complet, les noirs sont un peu gris avec le rétro-éclairage, mais bon, va chercher du noir sur Smash Bros ou Mario Kart en vrai, même Metroid n'est pas si sombre que ça...).
J'aimerais bien avoir vous avis ?
MAIS !
Je suis un joueur qui aime le motion blur dans les jeux, particulièrement combiné au 30 fps (Comme dans Forza Horizon 5 par exemple). Donc forcément, blur +120Hz sur un jeu à 60 fps avec rémanence, j'aime bien le rendu. Mais j'pense faire parti d'une minorité à ce niveau...
Fun fact : Mon écran Philips OLED, en 120 Hz, il passe en mode interpolation (tu sais comme l'époque 1080p vs 1080i), sauf que ça diminue la luminosité de 30% je dirais du coup je l'utilise jamais (même si en vrai le soir, en réaugmentant la luminosité, ça reste "normal"), j'ai aussi l'impression de perdre en précision d'image - mais ça c'est à cause de mon écran, mais j'kiffe trop l'ambilight pour en changer ^^ !
Sur mon PC, j'ai un écran VRR, je laisse souvent les jeux faire un peu n'importe quoi, je règles juste souvent à Fond + DLSS qualité, j'suis souvent entre 80 et 100 fps (allez, 90 fps de moyenne), je ne ressens pas trop le besoin de pousser à 144 Hz (Sauf sur Fortnite, Overwatch 2 et Marvel Rivals, mais parce que j'y joue de façon compétitive à la souris et là je sens surtout la réactivité et la netteté accru à l'écran quoi xD).
Du coup, au final, je suis très rarement à 120 fps, sauf dans les cas cité précédemment :/
Après je considère que tant que tout le monde y trouve son compte, c'est toujours top ^^ !
Et ouai, chacun est plus ou moins sensible à la fluidité, chacun en fait ce qu'il en veut. Sur Switch, t'as parfois le choix, et idem pour Metroid 4, j'ai préféré jouer à 60fps plutôt que 120 fps sur l'écran de la Switch 2, mais sur ma TV j'ai eu du mal à choisir entre les deux modes, du coup j'alternais en fonction de mon "humeur".
Par exemple, Silksong en 120hz sur la S2, je trouvais ça trop flou, alors que sur ma TV OLED aucun soucis, aucune remanence, precis. Je l'ai fait quasi que sur la TV
Apres la rémanence permet effectivement de donner un sentiment de fluidité supérieur en 30 et dans une moindre mesure 60fps, c'est moins gênant.
Par exemple, sur Mario Kart World, en 60fps, ça me gene absolument pas.
Pour le reste, l'écran 8 pouces, 1080p fait son petit effet.
Mais je prends le train tous les jours donc je vois quand meme la diff quand je passe de l'un à l'autre. Tout dependra de ta tolerance aussi.
Perso ma tele est pas 120Hz, ma Switch oui donc j'ai des avantages et inconvénients des 2 côtés.
Sur Hades 2 par exemple tu vas courir, tu vas voir un 'flou' autour de Melinoe que tu ne verras pas (du moins beaucoup moins) sur un écran de jeu "normal"
ocyn merci pour la discussion en tout cas, je vais y jeter un oeil, je vais tester tout ça ^^ !
51love Han toi aussi la rémanence est visible du coup :/ Alors pour le coup, si ça te gêne, tu peux essayer la technique de ocyn, j'ai pas encore testé mais ça a l'air de donner un autre comportement à l'écran ^^ !
Sinon pour l'histoire du blur, sur NeoGaf y'en a pas mal qui pensent que c'est volontaire de la part de Nintendo et ce serait parcequ'ils n'activent pas l'overdrive sur les écrans de Switch. Mais personne ne dit si ça peut être activé par la suite.
suikoden link49 Merci pour vos retours ! Au final, je vois très peu de personne *vraiment* mécontent de leur écran de Switch 2, c'est rassurant quelque part !
Apres y en a qui voyait aucune différence sur wii si on utiliser un câble YVB....mais perso depuis que j'ai ce câble, impossible de revenir en arrière.
D'ailleurs quand je change de télé je prend bien garde a la connectique. Il me faut 1 entrée YVB.
Sinon pour revenir a l'écran de la switch2, c'est un très bon écran. L'oled de ma switch oled me manque pas.
Mais tu as essayé un écran OLED type LG G5 ? Parce que ça me semble quand même à des années lumières du plasma ? Sauf si tu fais du rétrogaming, comme ceux qui jouent sur des écrans cathodiques ? Parce que je ne vois zéro avantage d'un écran plasma par rapport à un écran OLED honnêtement ?
Nan mais a l'époque. Aujourd'hui le plasma ça n'a plus de sens. Mais parfois je suis nostalgique.
delabayko Merci pour ton retour ! J'ai le même avis que toi, je pense même qu'ils auraient pu le limiter à 60hz à vrai dire !
En effet, on garde quand même ce petit blur lors des mouvements rapides sur la Switch 2 mais le confort réside surtout sur la taille de l'écran qui permet de faire un peu abstraction sur les faiblesses du LCD malgré qu'il soit forcément bien meilleur que le LCD de la Switch 1.