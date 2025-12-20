, vous trouvez vraiment l'écran pourri ? Je vois souvent écrit sur Gamekyo que l'écran LCD de la Switch 2 est pourri, mais souvent ce sont des gens qui n'ont pas la console...De mon côté, je trouve l'écran meilleur que celui de ma Switch OLED (que j'ai revendu - remanence notamment et résolution, même si ça me suffisait jusque là), incomparable avec l'écran LCD de la Switch 1 (je ne vais même pas en parler), aussi bon que l'écran LCD IPS de ma ROG ALLY (que je trouve excellent en colorimétrie/réactivité/résolution VRR et 120Hz miam) et bien meilleur que l'écran LCD de la Steam Deck (qui manque d'un petit quelque chose j'avoue). Et puis j'aime bien le calibrage de Nintendo sur les couleurs vives et chaudes, ça colle bien à DK Bananza, MKW ou Kirby Air Riders ^^ !Aller, je pourrais critiquer le body to ratio que j'aurais aimé avoir plus élevé, le HDR qui n'a de HDR que le nom, mais à part ça, je ne ressens pas le besoin d'attendre une version OLED de la console (juste quand on joue dans le noir complet, les noirs sont un peu gris avec le rétro-éclairage, mais bon, va chercher du noir sur Smash Bros ou Mario Kart en vrai, même Metroid n'est pas si sombre que ça...).J'aimerais bien avoir vous avis ?