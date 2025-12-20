Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
link49 > blog
[Switch 2] Pour le prochain Zelda, qu'attendez-vous d'Eiji Aonuma?


La Nintendo Switch 2 ne dispose pas encore de son propre jeu Zelda, mais Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pourrait bien nous donner un aperçu de ce qui nous attend. Le producteur de la série, Eiji Aonuma, ainsi que quelques autres personnes, ont évoqué Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau lors d'une interview accordée à 4Gamer cette semaine. Pour conclure l'entretien, Aonuma a partagé quelques réflexions générales. Il a notamment indiqué que « l'inspiration que nous avons puisée dans cette collaboration avec Koei Tecmo pourrait se refléter dans les futurs jeux Zelda que nous créerons ». Aonuma a déclaré lors de la discussion :

« Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera le premier titre Zelda sur Nintendo Switch 2. Nous aurions préféré être les premiers à le sortir nous-mêmes (rires). Cependant, l’inspiration tirée de cette collaboration avec Koei Tecmo pourrait se refléter dans les futurs jeux Zelda que nous créerons. En jouant à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, gardez cela à l’esprit et attendez-vous à découvrir tout cela dans nos prochains titres Zelda.»

Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-says-inspiration-from-hyrule-warriors-age-of-imprisonment-could-influence-the-future-of-zelda/
    lak3
    posted the 12/20/2025 at 01:27 PM by link49
    comments (33)
    guiguif posted the 12/20/2025 at 01:39 PM
    Un vrai Zelda à la OoT/TP, pas un jeu de Lego comme TOTK
    micheljackson posted the 12/20/2025 at 01:40 PM
    J'attends un vrai Zelda, donc ni un botw ni un totk, mais vu leur succès commercial, c'est mort.
    senseisama posted the 12/20/2025 at 01:45 PM
    Qu'il revient a l'ancienne formule
    sandman posted the 12/20/2025 at 01:57 PM
    heureusement que nintendo écoute pas les haters, il aurait fait toujours les mêmes jeux sans jamais changer le gameplay... Mais heureusement que nintendo a survécu en renouvelant ses licences, pas en sortant toujours la même chose comme les haters le réclament.

    BOTW et TOTK sont toujours dans le top 10 des meilleurs jeux jamais créés, et c'est pas les 3 haters de gamekyo qui vont pousser nintendo à faire un zelda à l'ancienne sans jamais rien apporter d'autre que "c'était mieux avant".
    narustorm posted the 12/20/2025 at 01:58 PM
    Juste que l'ont change d'univers déjà , botw, totk plus 2 warriors c'est beaucoup .

    Le reste je fait confiance
    altendorf posted the 12/20/2025 at 01:59 PM
    Un vrai retour aux sources, pas d'armes cassables, pas de Minecraft-like...
    leboulangerbanette posted the 12/20/2025 at 02:00 PM
    Voilà ce qu'on attend : https://www.youtube.com/watch?v=fxvM1A_uHuI

    Même si j'ai aimé BOTW et TOTK je préférerais un monde ouvert mais avec de vrais dongeons et une chronologie de progression imposée un minimum notamment qui permettent une vraie montée en compétences voir (je rêve) une progression de la difficulté au fil du jeu
    richterbelmont posted the 12/20/2025 at 02:03 PM
    Qu'il crée une deuxième équipe qui développerait un jeu qui reviendrait aux sources , " pire encore" , une troisième équipe qui développerait un jeux qui signe de ceux de l'époque super Nintendo
    cyr posted the 12/20/2025 at 02:03 PM
    Qu'il me surprenne, je demande pas plus. La formule a évoluer sans cesse.
    Mon zedla préféré reste le wind waker. Mais totk est juste un cheveu derrière.

    Les mecs on fait un open world, en ajoutant des truc comme en cas de pluie, escalader devient glissant, la température, les éclair qui sont attiré par le métal etc....

    Bref des interaction, la ou les autres open world majoritairement c'est stérile

    Je kifferais pouvoir creuser un puits juste en faisant exploser des bombes au même endroit pour y découvrir des grottes avec des trésors ou autre.
    guiguif posted the 12/20/2025 at 02:04 PM
    sandman heureusement que nintendo écoute pas les haters, il aurait fait toujours les mêmes jeux sans jamais changer le gameplay...

    Pourtant ya plus de différence entre tous les Zelda 3D pré-BOTW, qu'entre BOTW et TOTK
    yukilin posted the 12/20/2025 at 02:12 PM
    J'attends plus rien pour ma part.
    Si le prochain me plait, ça sera cool sinon ça sera next, sans moi.
    Plus de temps à perdre sur des jeux qui ne m'intéressent pas
    zekk posted the 12/20/2025 at 02:27 PM
    Autre chose et arrêter avec le post apo
    shao posted the 12/20/2025 at 02:29 PM
    guiguif
    Bah en terme de structure, c'est littéralement la même chose les Zelda 3D pré BOTW. Bien sur qu'ils sont différents parce que c'est des jeux qu'ils se passent sur une map différente mais en terme de structure c'est le même schéma qu'on a refait en 4 jeux.
    ducknsexe posted the 12/20/2025 at 02:39 PM
    J aimerais bien une suite a Oot et Majora mask, ou link s aventure dans une nouvelle contrée ( on laisse tombé hyrule, cest user jusqu'a l'os ). Un monde ouvert dans le style de la vidéo plus haut poster par leboulangerbanette , avec des gros donjon bien integrer dans le l'open world.


    En attendant je dirais pas non a de vrais remake pour Oot et MM
    drybowser posted the 12/20/2025 at 02:40 PM
    Un changement de DA ! elle était fantastique mais là arrivé à 5 jeux en 8 ans je sature ...
    J'aimerais beaucoup un ou plusieurs Zelda 2d dans la veine des épisodesgbc, et une vraie 2d pas le moteur ignoble utilisé pour le remake de awakening
    judebox posted the 12/20/2025 at 02:41 PM
    Le retour d'une vraie OST et de vrais donjons où il faut réfléchir.
    guiguif posted the 12/20/2025 at 02:46 PM
    shao OoT c'est la base, mais ensuite MM à ce systeme de jour qu'on a jamais revu, WW est le premier jeu ouvert avec voyage sur la mer, Twilight Princess à apporté la transformation en loup et SSS a une structure cyclique sur 3 biome (que perso j'ai pas aimé).

    BOTW et TOTK à ce systeme de creation et des pouvoir different mais c'est la meme map, la meme DA, la meme façon d'explorer dans l'ordre qu'on veut. On dirait une grosse extension. Je n'ai jamais eu cette sensation avec les autres opus.
    ouken posted the 12/20/2025 at 02:58 PM
    Qu'il me surprend encore comme la tuerie BOTW
    djfab posted the 12/20/2025 at 03:00 PM
    Je rejoins un peu les commentaires, retour aux vrais Zelda et une autre DA ! Et si c pas un retour aux vrai Zelda, alors qu'ils fassent autre chose que du BOTW / TOTK. Surtout qu'ils ne refassent pas un 3eme jeu comme BOTW !
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 03:01 PM
    Autre chose que les deux opus switch.

    J’aimerais voir aussi un véritable bestiaire plus costaud. Et que l’exploration ait du sens, un peu comme Elden Ring ou on se retrouve avec des boss charismatiques optionnels.

    Ah et stopper les délires de tablettes ! Qu’on ait des armes, pourquoi pas un système de magie et si possible un scénario puissant.

    Link doit-il parler ? Pourquoi pas, je ne sais pas.
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 03:03 PM
    Sans oublier arrêter avec le brouillard !!! C’est absolument degeulasse sur les opus switch. On n’avait pas cela sur Wind Waker !
    korou posted the 12/20/2025 at 03:32 PM
    Un retour aux sources et surtout pas un 3ème épisode dans l’univers des épisodes Switch.
    blueblood posted the 12/20/2025 at 03:40 PM
    Je n’attends rien spécifiquement, qu’il fasse lui et ses équipes ce qu’il faut pour pondre un bon jeu comme on a pu déjà voir avec les réussites de botw/totk.

    Tant qu’on va de l’avant sans regarder le rétro, ça fonctionne pour moi.
    akinen posted the 12/20/2025 at 03:50 PM
    Des armes non cassables, de vrais donjons, le retour des « musiques », de vrais cutscenes, le retrait de la narration en flashback (donc sans conséquence sur le monde », un véritable système de combat/duel comme les précédents époque 64/GC, un monde qui arrête de faire comme si Link est un fantôme ou un disparu.
    mercure7 posted the 12/20/2025 at 04:21 PM
    Je pensais pas dire ça un jour mais :

    - des palais
    - petite et grande clé
    - des armes / objets qui ne cassent pas
    - de vrais boss
    - une OST qui n'est pas quasi imperceptible en fond sonore

    Je sais. Je demande déjà bcp. . .
    sdkios posted the 12/20/2025 at 04:22 PM
    sandman vu la direction que prennent les licences phares de nintendo avec leurs "changements", je sais pas si c'est une si bonne chose que ca entre DK et MP4 qui n'ont pas trop convaincu, MKW qui arrive pas a faire oublier le 8, Pokemon qui devient de moins en moins bon,... Ils ont intérêt a frapper fort avec le prochain Mario et le prochain Zelda. Pour le reste, préférer une formule a une autre ne fait pas forcement de quelqu'un un hater (c'est plutot celui qui traite ces gens de haters qui en est un XD). Perso, je trouve un Zelda ancienne génération bien plus épique qu'un botw et son open world génération kikoo avec les memes choses a faire x1000 sur la carte. Je prefere large une zone plus fermée mais avec des trucs plus interessant a explorer, des villages mieux developpés, etc...
    shao posted the 12/20/2025 at 04:59 PM
    guiguif
    C'est quasiment la même DA OOT et MM hein... ils ont juste renforcé les traits noirs pour rendre ça plus sombre mais globalement, c'est la même chose. Ils aussi ont réutilisé beaucoup d'assets et de personnage de OOT.
    Comme je l'ai dit, c'est des maps différentes donc ils ont pu changer un peu la façon de naviguer/parcourir la map mais globalement, la structure est la même. C'est le même type de progression avec la même façon de déterminer l'utilité des Items, la même façon d'agencer les donjon et la même façon de faire de overworld. Ce qui va changer, c'est juste la façon dont tu vas parcourir overworld c'est tout.
    guiguif posted the 12/20/2025 at 05:02 PM
    shao çachange pas que j'ai jamais eu l'impression de faire le meme jeux alors qu'entre BOTW et TOTK...

    Apres encore heureux que Zelda doit rester Zelda, si c'est pour faire une MP4... qui quelque part fait plus Zelda que BOTW et TOTK
    shao posted the 12/20/2025 at 05:27 PM
    guiguif
    Oui mais juste tu parle d'impression là, c'est tout.
    Personnellement quand j'ai fait TP, j'ai eu l'impression d'avoir une redite de OOT mais avec un loup. En terme de structure, c'est quasi la même. Ca reste l'un de mes Zelda préféré mais si on parle de ressenti ou d'impression, c'est ce que ça m'a fait.
    Moi j'ai surtout eu l'impression de jouer à une vrai suite quand j'ai TOTK. Je savais qu'il y allait avoir de grosses similitudes parce que c'est une suite directe dans la même map. Mais la façon d'abordé la map est en soit bien différente aussi.
    Zelda doit rester Zelda... oui et non... rester Zelda ça veut pas dire garder toujours la même structure de progression à chaque fois.

    D'ailleurs, pour te donner une idée, je trouve que Nintendo devrait maintenant commencer à changer quelque la structure de ses gros jeu en zone ouverte tel que BOTW, TOTK, Mario Odyssée, DK Bananza etc...

    Parce qu'on commence à voir toujours les même paterne se dessiner. A savoir parsemer plusieurs salles ou mini jeu un peu partout sur la (ou les) map(s) pour récupérer des conneries à collectionnés.
    C'est d'ailleurs l'une des raisons qui à fait que Bananza est juste un très bon et pas un incontournable pour moi.

    Ca commence à toujours être les mêmes façon de progresser et ça commence à être un peu redondant. J'espère qu'ils ont commencer à trouver de nouvelle façon de structurer leurs jeux parce qu'à l'avenir, je serais un peu moins tendre à ce niveau là.
    liquidsnake66 posted the 12/20/2025 at 05:39 PM
    Abandonner cette formule à la botw que je déteste, mais bon j'y crois pas une seconde
    51love posted the 12/20/2025 at 06:44 PM
    BOTW est pourtant le Zelda qui revient aux sources.

    J'aime l'idée de garder cette liberté totale dans la progression, on avance en étant débrouillard, plus qu'en suivant l'ordre chronologique imposée par le jeu.

    je voudrais :
    - garder la structure globale avec l'open world et le monde organique
    - progression totalement libre donc
    - nouvelle map évidemment, si possible moins post apo
    - un peu plus scénarisé (je demande pas à ce que ce soit un RPG story driven non plus), moins de flashback, de l'audace dans l'histoire, un link qui parle, qui offre des choix
    - des palais plus longs, plus nombreux, comme dans 3/OoT/TP.
    - un overworld avec transition rapide comme dans Zelda 3
    metroidvania posted the 12/22/2025 at 01:04 AM
    Un mix entre botw et oot.
    nakata posted the 12/22/2025 at 01:23 AM
    Je veux un digne successeur d’OOT. Arreter ces merdes de BOTW ou TOTK, créez une licence spécifique pour vos OW de lego …
