La Nintendo Switch 2 ne dispose pas encore de son propre jeu Zelda, mais Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pourrait bien nous donner un aperçu de ce qui nous attend. Le producteur de la série, Eiji Aonuma, ainsi que quelques autres personnes, ont évoqué Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau lors d'une interview accordée à 4Gamer cette semaine. Pour conclure l'entretien, Aonuma a partagé quelques réflexions générales. Il a notamment indiqué que « l'inspiration que nous avons puisée dans cette collaboration avec Koei Tecmo pourrait se refléter dans les futurs jeux Zelda que nous créerons ». Aonuma a déclaré lors de la discussion :
« Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera le premier titre Zelda sur Nintendo Switch 2. Nous aurions préféré être les premiers à le sortir nous-mêmes (rires). Cependant, l’inspiration tirée de cette collaboration avec Koei Tecmo pourrait se refléter dans les futurs jeux Zelda que nous créerons. En jouant à Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, gardez cela à l’esprit et attendez-vous à découvrir tout cela dans nos prochains titres Zelda.»
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-says-inspiration-from-hyrule-warriors-age-of-imprisonment-could-influence-the-future-of-zelda/
posted the 12/20/2025 at 01:27 PM by link49
BOTW et TOTK sont toujours dans le top 10 des meilleurs jeux jamais créés, et c'est pas les 3 haters de gamekyo qui vont pousser nintendo à faire un zelda à l'ancienne sans jamais rien apporter d'autre que "c'était mieux avant".
Le reste je fait confiance
Même si j'ai aimé BOTW et TOTK je préférerais un monde ouvert mais avec de vrais dongeons et une chronologie de progression imposée un minimum notamment qui permettent une vraie montée en compétences voir (je rêve) une progression de la difficulté au fil du jeu
Mon zedla préféré reste le wind waker. Mais totk est juste un cheveu derrière.
Les mecs on fait un open world, en ajoutant des truc comme en cas de pluie, escalader devient glissant, la température, les éclair qui sont attiré par le métal etc....
Bref des interaction, la ou les autres open world majoritairement c'est stérile
Je kifferais pouvoir creuser un puits juste en faisant exploser des bombes au même endroit pour y découvrir des grottes avec des trésors ou autre.
Pourtant ya plus de différence entre tous les Zelda 3D pré-BOTW, qu'entre BOTW et TOTK
Si le prochain me plait, ça sera cool sinon ça sera next, sans moi.
Plus de temps à perdre sur des jeux qui ne m'intéressent pas
Bah en terme de structure, c'est littéralement la même chose les Zelda 3D pré BOTW. Bien sur qu'ils sont différents parce que c'est des jeux qu'ils se passent sur une map différente mais en terme de structure c'est le même schéma qu'on a refait en 4 jeux.
En attendant je dirais pas non a de vrais remake pour Oot et MM
J'aimerais beaucoup un ou plusieurs Zelda 2d dans la veine des épisodesgbc, et une vraie 2d pas le moteur ignoble utilisé pour le remake de awakening
BOTW et TOTK à ce systeme de creation et des pouvoir different mais c'est la meme map, la meme DA, la meme façon d'explorer dans l'ordre qu'on veut. On dirait une grosse extension. Je n'ai jamais eu cette sensation avec les autres opus.
J’aimerais voir aussi un véritable bestiaire plus costaud. Et que l’exploration ait du sens, un peu comme Elden Ring ou on se retrouve avec des boss charismatiques optionnels.
Ah et stopper les délires de tablettes ! Qu’on ait des armes, pourquoi pas un système de magie et si possible un scénario puissant.
Link doit-il parler ? Pourquoi pas, je ne sais pas.
Tant qu’on va de l’avant sans regarder le rétro, ça fonctionne pour moi.
- des palais
- petite et grande clé
- des armes / objets qui ne cassent pas
- de vrais boss
- une OST qui n'est pas quasi imperceptible en fond sonore
Je sais. Je demande déjà bcp. . .
C'est quasiment la même DA OOT et MM hein... ils ont juste renforcé les traits noirs pour rendre ça plus sombre mais globalement, c'est la même chose. Ils aussi ont réutilisé beaucoup d'assets et de personnage de OOT.
Comme je l'ai dit, c'est des maps différentes donc ils ont pu changer un peu la façon de naviguer/parcourir la map mais globalement, la structure est la même. C'est le même type de progression avec la même façon de déterminer l'utilité des Items, la même façon d'agencer les donjon et la même façon de faire de overworld. Ce qui va changer, c'est juste la façon dont tu vas parcourir overworld c'est tout.
Apres encore heureux que Zelda doit rester Zelda, si c'est pour faire une MP4... qui quelque part fait plus Zelda que BOTW et TOTK
Oui mais juste tu parle d'impression là, c'est tout.
Personnellement quand j'ai fait TP, j'ai eu l'impression d'avoir une redite de OOT mais avec un loup. En terme de structure, c'est quasi la même. Ca reste l'un de mes Zelda préféré mais si on parle de ressenti ou d'impression, c'est ce que ça m'a fait.
Moi j'ai surtout eu l'impression de jouer à une vrai suite quand j'ai TOTK. Je savais qu'il y allait avoir de grosses similitudes parce que c'est une suite directe dans la même map. Mais la façon d'abordé la map est en soit bien différente aussi.
Zelda doit rester Zelda... oui et non... rester Zelda ça veut pas dire garder toujours la même structure de progression à chaque fois.
D'ailleurs, pour te donner une idée, je trouve que Nintendo devrait maintenant commencer à changer quelque la structure de ses gros jeu en zone ouverte tel que BOTW, TOTK, Mario Odyssée, DK Bananza etc...
Parce qu'on commence à voir toujours les même paterne se dessiner. A savoir parsemer plusieurs salles ou mini jeu un peu partout sur la (ou les) map(s) pour récupérer des conneries à collectionnés.
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui à fait que Bananza est juste un très bon et pas un incontournable pour moi.
Ca commence à toujours être les mêmes façon de progresser et ça commence à être un peu redondant. J'espère qu'ils ont commencer à trouver de nouvelle façon de structurer leurs jeux parce qu'à l'avenir, je serais un peu moins tendre à ce niveau là.
J'aime l'idée de garder cette liberté totale dans la progression, on avance en étant débrouillard, plus qu'en suivant l'ordre chronologique imposée par le jeu.
je voudrais :
- garder la structure globale avec l'open world et le monde organique
- progression totalement libre donc
- nouvelle map évidemment, si possible moins post apo
- un peu plus scénarisé (je demande pas à ce que ce soit un RPG story driven non plus), moins de flashback, de l'audace dans l'histoire, un link qui parle, qui offre des choix
- des palais plus longs, plus nombreux, comme dans 3/OoT/TP.
- un overworld avec transition rapide comme dans Zelda 3