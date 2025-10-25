À ce jour, rares sont ceux qui n'ont pas joué à Super Mario Odyssey. Sorti fin 2017, il était l'un des premiers titres phares de la Nintendo Switch et a rapidement été salué par la critique. Le jeu est sorti à une époque où les fans sentaient la série stagner. En 2016, on trouvait des titres comme Mario & Luigi: Paper Jam, Mario Tennis: Ultra Smash, Super Mario Run et Paper Mario: Color Splash, et si la plupart n'étaient pas mauvais, ils véhiculaient tous la même ambiance Mario. Même Super Mario 3D World, aujourd'hui largement considéré comme un excellent jeu, a été critiqué à l'époque pour sa linéarité et sa similitude avec Super Mario 3D Land. Super Mario Odyssey était en quelque sorte la manière pour Nintendo de signaler le retour de nouvelles idées pour la série.
Huit ans plus tard, je pense que l'aspect de Super Mario Odyssey qui résiste le mieux est la conception de ses royaumes. Comparés à ceux de Donkey Kong Bananza, les royaumes d'Odyssey sont plus petits et plus ciblés. Globalement, je préfère les niveaux plus grands de Bananza, mais les royaumes d'Odyssey sont, à mon avis, mieux conçus et mieux thématiquement. D'abord, chaque royaume possède une musique mémorable. Chaque thème est très accrocheur et facile à retenir après seulement quelques minutes de jeu, et des remix 8 bits sont diffusés dès l'entrée dans les sections 2D. Ce sont des transitions fluides comme celle-ci qui contribuent vraiment à la cohésion d'Odyssey. Parmi mes morceaux préférés figurent le Royaume Boisé et les Cavernes Lune Souterraines, qui surprennent par l'atmosphère inattendue du Royaume Lunaire.
Malgré ses défauts, Super Mario Odyssey est un fantastique jeu de plateforme 3D, un incontournable pour tous ceux qui l'ont jusqu'ici évité. Il est encore meilleur sur Nintendo Switch 2, où il bénéficie d'une résolution améliorée et de textures de meilleure qualité. Je pense que le prochain Mario 3D offre de nombreuses opportunités de s'appuyer sur les succès de Super Mario Odyssey. Cependant, avec Donkey Kong Bananza, il faudra peut-être attendre un peu avant de voir le prochain Mario 3D se concrétiser. En attendant, que pensez-vous de Super Mario Odyssey aujourd'hui ? Trouvez-vous qu'il soit à la hauteur de ses attentes, ou est-il simplement « bon » plutôt qu'« excellent » ?
Source : https://nintendoeverything.com/super-mario-odyssey-retrospective-review/
