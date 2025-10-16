Pokémon Legends: Z-A est désormais officiellement disponible au Japon ! C'est sans aucun doute une sortie très attendue, car c'est le premier jeu Pokémon majeur à sortir sur Switch 2. Partout dans le monde, les joueurs attendent avec impatience de pouvoir l'obtenir. En effet, le jeu est premier sur la plupart des tops Amazon dans le monde : USA, France, UK...
Pour preuve de l'engouement suscité par ce jeu, vous pouvez visionner une vidéo de la file d'attente pour son lancement dans un magasin Pokémon au Japon. La file d'attente s'étend jusqu'à l'entrée du magasin et longe un long couloir du centre commercial. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir l'affluence, avec en arrière-plan des éléments promotionnels de Pokémon Legends: Z-A :
Source : https://www.gonintendo.com/contents/53919-check-out-a-very-long-launch-line-for-pokemon-legends-z-a-in-japan/
D'ailleurs c'est un jeux switch.
Les 2 version font le meme poids, 7,7 go.....
Je fais l'impasse comme pour arceus
Les quelques méga dévoilés officiellement ne sont déjà pas glorieuses, mais celles qui ont leak... Qu'ont-ils fait.
Je me suis beaucoup amusé, ça ne m'était pas arrivé sur la licence depuis RO/SA.
Malgré sa technique discutable, le jeu proposait une exploration, de la découverte et développé un lore intéressant.
la cartouche switch 2 fonctionne aussi sur la switch 1, je ne sais pas si beaucoup sont au courant mais ça aura peut être une incidence au moment du choix.
Je regarderai sur l'eshop de ma switch.
M'enfin ça voudrais dire qu'on peut acheter la version switch sur switch2 et que si on paye pas la mise a niveau, on a pas le 60 fpps alors qu'il y est dans le jeux?
Il va falloir un vrai titre switch 2 qui donnera véritablement envie d'acheter la machine comme zelda botw, Mario odissey ou encore animal crossing en son temps.
Et puis le dernier jeu ça faisait déjà 2 ans donc y a une petite attente qui s’est créée.
Donc sur l'eshop de la switch2, tu achète la version switch2 sans les améliorations si tu prends la version switch...
Donc en vrai autant prendre la version switch2..mais pourquoi proposer la version switch sur l'eshop switch2....
Apres je peut toujours l'acheter sur ma switch, et le transférer sur la switch2 pour garder le poids de 4 go.
Enfin je le ferais pas, ni l'un , ni l'autre.
En tout cas le jeu est forcément attendu vu que ça fait un moment qu’il n’y a pas eu de nouveau jeu (par rapport au cycle habituel).
Je ne comprends pas comment vous défendez ce truc
cyr j'aurais dit un jeu ps2 plutôt mais va pour switch