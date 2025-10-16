Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Legendes Pokemon : ZA
Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
link49 > blog
[Pokémon Legends: Z-A] Bien parti pour cartonner
Pokémon Legends: Z-A est désormais officiellement disponible au Japon ! C'est sans aucun doute une sortie très attendue, car c'est le premier jeu Pokémon majeur à sortir sur Switch 2. Partout dans le monde, les joueurs attendent avec impatience de pouvoir l'obtenir. En effet, le jeu est premier sur la plupart des tops Amazon dans le monde : USA, France, UK...




Pour preuve de l'engouement suscité par ce jeu, vous pouvez visionner une vidéo de la file d'attente pour son lancement dans un magasin Pokémon au Japon. La file d'attente s'étend jusqu'à l'entrée du magasin et longe un long couloir du centre commercial. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir l'affluence, avec en arrière-plan des éléments promotionnels de Pokémon Legends: Z-A :

Source : https://www.gonintendo.com/contents/53919-check-out-a-very-long-launch-line-for-pokemon-legends-z-a-in-japan/
    posted the 10/16/2025 at 05:08 AM by link49
    comments (17)
    cyr posted the 10/16/2025 at 05:15 AM
    Il y a la version switch, qui a mon avis sera largement devant la version switch2.

    D'ailleurs c'est un jeux switch.

    Les 2 version font le meme poids, 7,7 go.....

    Je fais l'impasse comme pour arceus
    oreillesal posted the 10/16/2025 at 05:16 AM
    Ça ne s'arrêtera donc jamais.
    Les quelques méga dévoilés officiellement ne sont déjà pas glorieuses, mais celles qui ont leak... Qu'ont-ils fait.
    link49 posted the 10/16/2025 at 05:17 AM
    cyr https://branchez-vous.com/jeux/pokemon-legends-z-a-un-ecart-de-taille-selon-la-console/ sur Switch, le jeu ne pèse que 4.1 go.
    oreillesal posted the 10/16/2025 at 05:20 AM
    cyr Arceus était une bonne surprise.
    Je me suis beaucoup amusé, ça ne m'était pas arrivé sur la licence depuis RO/SA.
    Malgré sa technique discutable, le jeu proposait une exploration, de la découverte et développé un lore intéressant.
    derno posted the 10/16/2025 at 05:30 AM
    cyr
    la cartouche switch 2 fonctionne aussi sur la switch 1, je ne sais pas si beaucoup sont au courant mais ça aura peut être une incidence au moment du choix.
    cyr posted the 10/16/2025 at 05:30 AM
    link49 la fiche eshop annonce 7,7 go quel que soit la version.

    Je regarderai sur l'eshop de ma switch.

    M'enfin ça voudrais dire qu'on peut acheter la version switch sur switch2 et que si on paye pas la mise a niveau, on a pas le 60 fpps alors qu'il y est dans le jeux?
    akinen posted the 10/16/2025 at 05:38 AM
    Comme chaque année
    kidicarus posted the 10/16/2025 at 05:46 AM
    Pour moi, ce n'est pas un jeu majeur de la switch 2,mais c'est sûr qu'il devrait faire vendrede la switch 2 grâce au pack console.

    Il va falloir un vrai titre switch 2 qui donnera véritablement envie d'acheter la machine comme zelda botw, Mario odissey ou encore animal crossing en son temps.
    link49 posted the 10/16/2025 at 05:52 AM
    cyr Oui, je pense que c'est le but, pour forcer à passer sur Switch 2.
    pharrell posted the 10/16/2025 at 05:58 AM
    Le jeu le tente pas, trop déçu de Écarlate mais ça reste des jeux sans prise de tête que tu finis sans trop te forcer.

    Et puis le dernier jeu ça faisait déjà 2 ans donc y a une petite attente qui s’est créée.
    giru posted the 10/16/2025 at 05:58 AM
    C’est la file comme ça tous les jours pour entrer dans les Pokémon Centers ou Nintendo Store Osaka/Kyoto/Tokyo.
    keiku posted the 10/16/2025 at 06:12 AM
    au japon je n'en doute pas
    cyr posted the 10/16/2025 at 06:22 AM
    link49 4 go en regardant sur l'eshop de ma switch 1...
    Donc sur l'eshop de la switch2, tu achète la version switch2 sans les améliorations si tu prends la version switch...

    Donc en vrai autant prendre la version switch2..mais pourquoi proposer la version switch sur l'eshop switch2....

    Apres je peut toujours l'acheter sur ma switch, et le transférer sur la switch2 pour garder le poids de 4 go.

    Enfin je le ferais pas, ni l'un , ni l'autre.
    pimoody posted the 10/16/2025 at 06:44 AM
    La queue là-bas c’est tout le temps après.. Surtout au Pokémon Center.
    En tout cas le jeu est forcément attendu vu que ça fait un moment qu’il n’y a pas eu de nouveau jeu (par rapport au cycle habituel).
    zekk posted the 10/16/2025 at 06:51 AM
    oreillesal Bof jeu répétitif qui apporte quelques bonnes idées, mais enlève tout la partie stratégie du jeu et techniquement très limite ( et je ne parle pas spécialement des graphismes là)

    Je ne comprends pas comment vous défendez ce truc
    taiko posted the 10/16/2025 at 07:02 AM
    Ça ressemble donc à ça un pigeon.
    cyr j'aurais dit un jeu ps2 plutôt mais va pour switch
    colt posted the 10/16/2025 at 07:02 AM
