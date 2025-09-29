Le dernier aperçu des classements britanniques des jeux physiques est disponible, et la semaine a été riche en nouveautés, mais pas de quoi trop inquiéter Mario Kart World !
Le titre de lancement de la Switch 2 occupe la troisième place cette semaine, suivi d'EA SPORTS FC 26 et de Silent Hill F, respectivement or et argent.
Ce mélange de genres au sommet empêche Sonic Racing: CrossWorlds de monter sur le podium dès sa première apparition, se classant quatrième, la Switch 1 représentant 30 % de ses ventes.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/uk-charts-fc-26-scores-an-early-winner-and-keeps-sonic-racing-from-the-podium/
posted the 09/29/2025 at 04:32 PM by link49
Ceci dit je trouve Mario kart world bien haut dans les chartz. Pourtant on nous avait affirmé suite au chart espagnol que la switch2 aller dégringolé des chartz européenn... le marché uk est plus propice a sony en plus
skuldleif ben on a pas de chiffre en demat. Ni pour l'un ni pour l'autre
Un petit jeu Sonic sans gros moyens niveau communication, est cependant devant votre "GOTY of my life forever and ever !" : DK Bananza
A méditer.
Sans parler du fait que ce Sonic Crossworlds est tellement plus fun que MKW.
Pas pour rien que le online de MKW commence déjà à ressembler au Sahara. . .
MKW 86%
Sonic crossworlds 82%
La messe et dite