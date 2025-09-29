Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
link49
[Top UK] Sonic Racing: CrossWorlds impuissant face à Mario Kart World
Le dernier aperçu des classements britanniques des jeux physiques est disponible, et la semaine a été riche en nouveautés, mais pas de quoi trop inquiéter Mario Kart World !



Le titre de lancement de la Switch 2 occupe la troisième place cette semaine, suivi d'EA SPORTS FC 26 et de Silent Hill F, respectivement or et argent.



Ce mélange de genres au sommet empêche Sonic Racing: CrossWorlds de monter sur le podium dès sa première apparition, se classant quatrième, la Switch 1 représentant 30 % de ses ventes.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/uk-charts-fc-26-scores-an-early-winner-and-keeps-sonic-racing-from-the-podium/
    posted the 09/29/2025 at 04:37 PM by link49
    comments (10)
    skuldleif posted the 09/29/2025 at 04:35 PM
    physique
    cyr posted the 09/29/2025 at 04:36 PM
    Mais il est devant Mario kart 8, un jeux wii u. L'honneur est sauf.

    Ceci dit je trouve Mario kart world bien haut dans les chartz. Pourtant on nous avait affirmé suite au chart espagnol que la switch2 aller dégringolé des chartz européenn... le marché uk est plus propice a sony en plus

    skuldleif ben on a pas de chiffre en demat. Ni pour l'un ni pour l'autre
    jacquescechirac posted the 09/29/2025 at 04:50 PM
    Après vu la daubasse que c'est ce mk world...
    kinectical posted the 09/29/2025 at 04:53 PM
    Dommage car on sais tous que MK World est une pure merde et que Sonic est carrément meilleur en tout point ….mais les fana N vont quand même acheter MK parce que ….bah il faut ces tout
    playshtayshen posted the 09/29/2025 at 04:54 PM
    cyr et devant bananaz
    cyr posted the 09/29/2025 at 05:35 PM
    playshtayshen donké devait faire aussi bien qu'un mario kart? C'est nouveau ça. C'est comme ci tu me dit que meteoid prime 4 allai se vendre a 15 million. S'il fait le million, ça sera deja bien.
    lafibre posted the 09/29/2025 at 05:37 PM
    jacquescechirac Excellent jeu
    mercure7 posted the 09/29/2025 at 05:57 PM
    Mais il est devant Mario kart 8, un jeux wii u. L'honneur est sauf.

    Un petit jeu Sonic sans gros moyens niveau communication, est cependant devant votre "GOTY of my life forever and ever !" : DK Bananza

    A méditer.

    Sans parler du fait que ce Sonic Crossworlds est tellement plus fun que MKW.

    Pas pour rien que le online de MKW commence déjà à ressembler au Sahara. . .
    kiryukazuma posted the 09/29/2025 at 06:50 PM
    OSEF des ventes...le jeu est meilleur
    ducknsexe posted the 09/29/2025 at 06:59 PM
    Il y a pas que dans les ventes

    MKW 86%
    Sonic crossworlds 82%

    La messe et dite
