Récemment, le directeur de Final Fantasy VII Remake Intergrade a déclaré que les cartes Game-Key pour Switch 2 étaient un mal nécessaire, affirmant que les temps de chargement d'une cartouche physique étaient inférieurs à ceux d'un SSD.
Dans une interview accordée à VGC, le directeur de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, semble contredire ce point de vue lorsqu'on l'interroge sur la décision d'utiliser des cartes Game-Key. Sa réponse a été simple :
« Ce n'est pas une décision de développement pour nous, c'est plutôt une décision de stratégie commerciale.»
Eh bien. Il semble que nous n'obtiendrons pas de réponse définitive à ce sujet, les éditeurs présentant diverses raisons pour lesquelles ils choisissent d'utiliser des cartes Game-Key pour leurs jeux Switch 2. La déclaration de Nakanishi conforte l'hypothèse selon laquelle le coût est un facteur majeur, Nintendo ne proposant apparemment que deux options aux éditeurs : les cartouches de 64 Go ou les cartes Game-Key.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/game-key-cards-a-sales-strategy-decision-says-resident-evil-requiem-director/
tags :
posted the 09/27/2025 at 05:30 AM by link49
La Switch 2 va devenir pour moi une console pratiquement 100% Nintendo sur laquelle je vais avoir encore moins de jeux tiers que sur la 64. Qui l'aurait cru aux vus des annonces? :s