Eidos Montréal et Aspyr ont dévoilé Deus Ex Remastered lors du récent State of Play. Le titre sortira sur PS5, PC, Nintendo Switch et Xbox Series X/S le 5 février 2026.
Une nouvelle bande-annonce a également été dévoilée, présentant certains des changements visuels apportés au jeu. Découvrez-la ci-dessous :
Ce RPG de tir emblématique met les joueurs dans la peau de JC Denton en 2052, dans un monde devenu incroyablement dangereux et chaotique à cause du terrorisme, de la drogue, des maladies, de la pollution et des mégacorporations qui contrôlent la vie des gens. À sa sortie, Deus Ex était réputé pour la liberté qu'il offrait aux joueurs dans la manière d'entreprendre pratiquement toutes les missions du jeu.
Deus Ex Remastered proposera plusieurs améliorations visuelles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remake complet, la version remasterisée proposera un nouvel éclairage, des ombres dynamiques, un système de particules et des textures améliorées.
Je sens qu'on va rigoler quand il y aura des comparaisons.
Même si, moi perso, à l'époque j'avais utiliser le Mod, GMDX (Give Me Deus Ex) à la place qui était déjà excellent. (et qui l'est toujours)
Mais ca reste quand même cool pour ceux qui ne l'ont jamais fait.
Mais je suis sûr que les deux Mods que j'ai cité seront supérieur, et ils ne font pas que changer les graphismes.
https://store.steampowered.com/app/397550/Deus_Ex_Revision/
Ca va devenir au nouvelle norme ces pauv remakes ... ?
Joueurs pigeonnés encore ?
Tu fais référence à ton "oeuvre" sur Gamekyo?
Étonnamment on ne te voit pas réagir aussi violemment quand Nintendo fait la même chose, à savoir le service minimum minimorum pour certains remakes sur Switch 2
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement t des gens...