Deus Ex : Mankind Divided
12
name : Deus Ex : Mankind Divided
platform : PlayStation 4
editor : Square Enix
developer : Eidos Montréal
genre : FPS-RPG
other versions : PC - Xbox One
link49
472
link49
[Avis] Deus Ex Remastered : Mon Dieu, c'est quoi cette horreur!
Eidos Montréal et Aspyr ont dévoilé Deus Ex Remastered lors du récent State of Play. Le titre sortira sur PS5, PC, Nintendo Switch et Xbox Series X/S le 5 février 2026.



Une nouvelle bande-annonce a également été dévoilée, présentant certains des changements visuels apportés au jeu. Découvrez-la ci-dessous :



Ce RPG de tir emblématique met les joueurs dans la peau de JC Denton en 2052, dans un monde devenu incroyablement dangereux et chaotique à cause du terrorisme, de la drogue, des maladies, de la pollution et des mégacorporations qui contrôlent la vie des gens. À sa sortie, Deus Ex était réputé pour la liberté qu'il offrait aux joueurs dans la manière d'entreprendre pratiquement toutes les missions du jeu.



Deus Ex Remastered proposera plusieurs améliorations visuelles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un remake complet, la version remasterisée proposera un nouvel éclairage, des ombres dynamiques, un système de particules et des textures améliorées.

Source : https://gamingbolt.com/deus-ex-remastered-announced-coming-to-ps5-on-february-5-2026/
    adamjensen
    posted the 09/25/2025 at 08:23 AM by link49
    comments (12)
    z0dd posted the 09/25/2025 at 08:37 AM
    Jeu culte! effort minimum malheureusement , mais pas étonnant pour un jeu plutôt niche et pour les vieux comme moi, après ca reste un effort plus conséquent que mario galaxy qui na pas eu cette incroyable titre d article
    adamjensen posted the 09/25/2025 at 08:37 AM
    Le truc qui est marrant, c'est que les fans ont déjà fait un Vrai Remaster qui s'appelle Deus Ex: Revision, et il a déjà 10 ans.
    Je sens qu'on va rigoler quand il y aura des comparaisons.
    Même si, moi perso, à l'époque j'avais utiliser le Mod, GMDX (Give Me Deus Ex) à la place qui était déjà excellent. (et qui l'est toujours)
    Mais ca reste quand même cool pour ceux qui ne l'ont jamais fait.
    Mais je suis sûr que les deux Mods que j'ai cité seront supérieur, et ils ne font pas que changer les graphismes.

    https://store.steampowered.com/app/397550/Deus_Ex_Revision/
    sonilka posted the 09/25/2025 at 08:57 AM
    Si c'est vendu 20€ grand max, ca passe. Notamment pour ceux qui jouent sur console.
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 09:07 AM
    Deus Ex Remastered, un remake de fanéant aussi, comme pour le "pauvre" remake Mario galaxy 1/2 a sortir

    Ca va devenir au nouvelle norme ces pauv remakes ... ?
    Joueurs pigeonnés encore ?
    noishe posted the 09/25/2025 at 09:30 AM
    sonilka 30€ malheureusement, avec un petit -10% au lancement
    sephi88 posted the 09/25/2025 at 09:31 AM
    Mon Dieu, c'est quoi cette horreur!

    Tu fais référence à ton "oeuvre" sur Gamekyo?

    Étonnamment on ne te voit pas réagir aussi violemment quand Nintendo fait la même chose, à savoir le service minimum minimorum pour certains remakes sur Switch 2
    j9999 posted the 09/25/2025 at 09:36 AM
    Perso je préfère ce type de remaster que des remakes complets. Là ça reste le même jeu. Quand tu joues a re remake ou ffvi remake, ce sont des jeux totalement différent, réimaginés. Même si ça suit les mêmes pattern la sensation est différente. C'est pour ça que le terme "re-imagined" employé pour DQ VII est bien plus pertinent...
    abookhouseboy posted the 09/25/2025 at 09:46 AM
    L'occasion de re-découvrir ce jeu culte, j'espère qu'il ne sera pas censuré.
    judebox posted the 09/25/2025 at 10:11 AM
    "Mon Dieu, c'est quoi cette horreur!" -> un des meilleurs jeux qui n'ait jamais existé
    solarr posted the 09/25/2025 at 10:12 AM
    Pourquoi le racheter plein pot alors que vous pouvez l'avoir en occase pour 10 euros sur votre PC ou console ?
    J'ai du mal à comprendre le fonctionnement t des gens...
    patrickleclairvoyant posted the 09/25/2025 at 10:23 AM
    Mario Galaxy moins beau que sur la compil sorti il y’a quelques année, on t’a pas vu critiquer.
    taiko posted the 09/25/2025 at 10:54 AM
    C'est une honte pour un tel jeu... Mais y'a toujours plus de boulot que sur les mario galaxy.
