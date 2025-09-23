Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Pré-TGS 2025] Et le GOTY est Metaphor: ReFantazio!!!
Les Japan Game Awards 2025 ont annoncé leurs lauréats et servent de prélude au Tokyo Game Show 2025. Cet événement annuel récompense les meilleurs jeux sortis entre le 1er avril 2024 et le 31 mai 2025, le vote ayant débuté en juin dernier.



Le grand gagnant de la soirée est Metaphor: ReFantazio, qui a remporté le Grand Prix. Il s'agit de la plus haute distinction décernée aux Japan Game Awards, décernée parmi tous les lauréats de la catégorie Prix d'excellence. La Nintendo Switch 2 a reçu le Prix du Ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, l'une des récompenses les plus importantes de l'événement. Ce prix récompense les jeux ou les plateformes ayant apporté une contribution significative à l'industrie.

Source : https://www.neogaf.com/threads/japan-game-awards-2025-award-winners-announced.1688388/
    adamjensen
    posted the 09/23/2025 at 12:43 PM by link49
    comments (6)
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:47 PM
    J'ai beaucoup aimé le jeu mais de là à dire que c'est le meilleur, je sais pas. En tout cas il ne se distingue pas assez pour ça. Est ce qu'il y a un jeu qui s'est distingué vraiment ? Là est la question
    zekk posted the 09/23/2025 at 12:48 PM
    skk posted the 09/23/2025 at 12:57 PM
    Tout à fait d'accord, un bon jeu mais avec un paquet de défauts...
    shido posted the 09/23/2025 at 01:12 PM
    rbz posted the 09/23/2025 at 01:15 PM
    on la tous tellement oublié celui la.
    allez hashino on se reprend pour le prochain jeu.
    sosky posted the 09/23/2025 at 01:21 PM
    Je voulais attendre un portage Switch 2 mais maintenant osef total, je me refais P5R
