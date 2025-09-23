Les Japan Game Awards 2025 ont annoncé leurs lauréats et servent de prélude au Tokyo Game Show 2025. Cet événement annuel récompense les meilleurs jeux sortis entre le 1er avril 2024 et le 31 mai 2025, le vote ayant débuté en juin dernier.
Le grand gagnant de la soirée est Metaphor: ReFantazio, qui a remporté le Grand Prix. Il s'agit de la plus haute distinction décernée aux Japan Game Awards, décernée parmi tous les lauréats de la catégorie Prix d'excellence. La Nintendo Switch 2 a reçu le Prix du Ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, l'une des récompenses les plus importantes de l'événement. Ce prix récompense les jeux ou les plateformes ayant apporté une contribution significative à l'industrie.
Source : https://www.neogaf.com/threads/japan-game-awards-2025-award-winners-announced.1688388/
tags :
posted the 09/23/2025 at 12:43 PM by link49
allez hashino on se reprend pour le prochain jeu.