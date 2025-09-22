Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Jeu Vidéo] Semaine chargée : Qu'espérez-vous comme annonces?
Toute cette semaine, de nombreux événements vont avoir lieu :



Le Tokyo Game Show va attirer une grande partie de l'attention. En espérant qu'il y ait de belles annonces.

Source : https://x.com/genki_jpn?lang=fr/
    posted the 09/22/2025 at 12:43 PM by link49
    comments (21)
    micheljackson posted the 09/22/2025 at 12:53 PM
    Du gameplay pour Ôkami 2.
    ...et des nouvelles de DQ12 et FF17... "mais bon" ...
    rogeraf posted the 09/22/2025 at 01:52 PM
    J'attends "Ousman ballon d'Or"
    neetsen posted the 09/22/2025 at 01:57 PM
    Sorti de nul part : State Of emergency 3 france 2027
    marchand2sable posted the 09/22/2025 at 02:08 PM
    Le show Sony x RE9 de 50 minutes, par contre si ça en montre trop, je boycotterai.
    rogeraf posted the 09/22/2025 at 02:12 PM
    neetsen c'est cool d'attendre ca cette semaine
    " et Ousman ballon d'or, et Ousman ballon d'or "
    nicolasgourry posted the 09/22/2025 at 02:16 PM
    Une date pour Layton ?
    taiko posted the 09/22/2025 at 02:25 PM
    Faut encore espérer des annonces ?
    Ça fait au moins 5 ans que plus aucun show n'est intéressant.
    micheljackson posted the 09/22/2025 at 02:25 PM
    taiko
    c'est juste...
    neetsen posted the 09/22/2025 at 02:32 PM
    mais en vrai, du neuf pour
    Okami 2
    FF7 Remake part 3
    FF9 Remake
    AC Hexe
    Du vrai gameplay de GTA6

    en rédigeant ça je me rend compte qu'on attend rarement de choses nouvelles, surtout des Remakes ou des suites, donc je dirais
    Rayman 4
    Breath of Fire 6
    Cat Quest 4
    noishe posted the 09/22/2025 at 02:40 PM
    nicolasgourry Level 5 et les dates, faut pas trop faire confiance, surtout qu'on a quasi rien vu du jeu

    J'ai hâte de voir ce qu'il y aura, mais je préfère ne m'attendre à rien du tout
    z0dd posted the 09/22/2025 at 03:04 PM
    Mgs 6
    Heart of darkness 2
    F zero new gen
    Bloody roar new gen
    Power stone new gen
    Soul reaver new gen
    Castlevania 3 new gen
    Ça me paraît jouable
    tlj posted the 09/22/2025 at 03:05 PM
    Le seul que j'attends vraiment c'est project robot de Ueda, mais je suis sûr qu'il ne sera pas au tgs. Je suis triste par avance car on a encore aucune visibilité sur ce jeu qui a été annoncé il y a déjà presque 1 an
    tlj posted the 09/22/2025 at 03:07 PM
    z0dd Heart of darkness, f-zero, power stone, castelvania le quatuor magique
    e3ologue posted the 09/22/2025 at 03:08 PM
    Le TGS c'est souvent décevant depuis un certain temps donc je dirais, le SoP et du gameplay pour Hyrule Warriors.
    micheljackson posted the 09/22/2025 at 03:09 PM
    z0dd
    c'est ce qu'on appelle être optimiste
    masharu posted the 09/22/2025 at 03:12 PM
    Je m'attends à rien , enfin juste à être surpris. Dans un sens je suis curieux pour l'annonce lié à Stellar Blade. Mais à part piffer des noms ou en savoir plus sur des jeux déjà annoncé, pfff.
    fan2jeux posted the 09/22/2025 at 03:17 PM
    J'aimerais bien avoir des news du jeu de naughty dog

    Sinon de ff7r3
    d'un nouveau phoenix wright
    du jeu de fumito ueda
    Mais bon, c'est surement trop tot.

    J'ai envie de rever un peu
    kikoo31 posted the 09/22/2025 at 03:22 PM
    rogeraf
    T'imagine le double enculade Om PSG + ballon d'or a Yamal ?
    romgamer6859 posted the 09/22/2025 at 03:37 PM
    forza horizon 6 bien sûr
    wickette posted the 09/22/2025 at 03:37 PM
    Ace Combat 8 !! Tgs ou game award show

    Sinon coté Sony je veux juste des news first party faut qu’ils apprennent à communiquer normalement sur leurs jeux
    rogeraf posted the 09/22/2025 at 03:47 PM
    kikoo31 Pas possible. Les Marseillais on s'en fou nous Parisien. Il n'y a plauds de classico depuis 13 ans qu'on gagne. Le ballon d'or ira a une Dembélé, on le sait depuis déjà 10 jours (ils préviennent tj le joueur en avance, même s'ils disent le contraire). Dembé c'est 35 buts sur la saison et 18 passes D, hé oui ...
