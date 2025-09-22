Toute cette semaine, de nombreux événements vont avoir lieu :
Le Tokyo Game Show va attirer une grande partie de l'attention. En espérant qu'il y ait de belles annonces.
Source : https://x.com/genki_jpn?lang=fr/
...et des nouvelles de DQ12 et FF17... "mais bon" ...
" et Ousman ballon d'or, et Ousman ballon d'or "
Ça fait au moins 5 ans que plus aucun show n'est intéressant.
c'est juste...
Okami 2
FF7 Remake part 3
FF9 Remake
AC Hexe
Du vrai gameplay de GTA6
en rédigeant ça je me rend compte qu'on attend rarement de choses nouvelles, surtout des Remakes ou des suites, donc je dirais
Rayman 4
Breath of Fire 6
Cat Quest 4
J'ai hâte de voir ce qu'il y aura, mais je préfère ne m'attendre à rien du tout
Heart of darkness 2
F zero new gen
Bloody roar new gen
Power stone new gen
Soul reaver new gen
Castlevania 3 new gen
Ça me paraît jouable
c'est ce qu'on appelle être optimiste
Sinon de ff7r3
d'un nouveau phoenix wright
du jeu de fumito ueda
Mais bon, c'est surement trop tot.
J'ai envie de rever un peu
T'imagine le double enculade Om PSG + ballon d'or a Yamal ?
Sinon coté Sony je veux juste des news first party faut qu’ils apprennent à communiquer normalement sur leurs jeux