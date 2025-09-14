Ce petit calendrier contient toutes les sorties first party de cette année :
Nintendo a quand même réussi à placer deux grosses cartouches commerciales :
Et deux autres qui risquent de gagner quelques récompenses en fin d'année :
Pas si mal pour la première année de la Switch 2.
Mario kart world
DK Bananza
Hollow knight Sillkong ( pour ceix qui regarde aussi les tiers )
Metroid prime 4.
Maintenant l enigme est de savoir quel cartouche Nintendo nous réserves pour 2026
Octobre :
- Super Mario Galaxy 1-2
- Légendes Pokémon Z-A
Novembre :
- Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
- Kirby Air Riders
Décembre :
- Metroid Prime 4 Beyond
Donc cela donne 1 à 2 jeux Nintendo par mois.
Si on rajoute a cela Mario Kart et Donkey Kong, cela fait une très bonne première année pour la console car il y'en a pour tous les goûts. Même si il n'y a pas de Mario et Zelda 3D.
Alors oui ils ont pondu un Mario Kart World dont l'ambition force le respect, il y a un travail de conception et la création d'un moteur de jeu qui le place très loin devant tout ce qui a été fait à ce jour dans ce genre mais... Les modes de jeu et l'équilibrage bancale de la v1 du jeu plombe quand même pas mal l'expérience globale.
DK Bananza, pas grand chose à dire, c'est un bon jeu, la aussi très ambitieux, avec énormément de boulot.
Après Hyrule Warriors et Kirby Air Riders, ça va être sympa probablement mais niveau ambition on sera probablement très loin des 2 jeux précités.
On verra d'ici la fin de l'année ce que donne l'inquiétant MP4 notamment
Le reste ça sert surtout a remplir les trous du calendrier avec des remaster vendus bcp trop cher.
En fonction de la fin d'année, ça osciellera entre le 5 et le 7/10 grand grand max pr moi ( mais je me fais aucune illusion, ça sera plutôt 5 )
Pour moi les jeux les plus intéressants sont des remaster comme Xenoblade X ou bien les deux Mario Galaxy...
Le reste à part MP4 (et encore le dernier trailer m'a refroidi)...
J'ai surtout apprécié que les jeux annoncés sortent très vite, on a eu de grosse surprise. Par exemple en Avril, on connaissait pas Dk Bananza, en Juillet il sort, et c'est un super jeu, même révolutionnaire ce genre n'existant pas.
La même avec MK World et bientôt Kirby Air Riders.
Le suivi de 2026 s'enchaine bien.
On a déjà beaucoup d'exclusivités, et le tout bien annoncé, c'est propre.
Maintenant pour la populasse :
Pour ceux qui disent ya pas de jeux, j'espère que vous dites la même chose pour la PS5 qui a concrètement Astrobot, Death Stranding 2 et c'est tout en 5 ans, tout le reste est sur PC. Et ceux qui se plaignent du prix, j'espère que vous avez pas pris la PS5 à 500€. Et Xbox c'est le festival des projets annulés ou bof. (Avowed ...)
Je trouve qu'il y a énormement de critiques négative pour une console présente que depuis trois mois, quand elle fait déjà mieux que certains dans ce court laps de temps.
La seule critique que je trouve pertinente c'est pour les game key card.
Peu importe, les ventes et les retours concrets des joueurs c'est ce qui compte.
Entre un Mario Kart World qui souffle le chaud et le froid pour y avoir joué et un DK qui me laisse toujours autant de glace, rien d'étonnant et le prochain Kirby s'annonce pas fameux non plus
En l'état, je vois juste la même soupe servie de génération en génération.