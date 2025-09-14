Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Nintendo a t-il réussi son année 2025 sur Switch1/2?
Ce petit calendrier contient toutes les sorties first party de cette année :



Nintendo a quand même réussi à placer deux grosses cartouches commerciales :



Et deux autres qui risquent de gagner quelques récompenses en fin d'année :



Pas si mal pour la première année de la Switch 2.

Source : https://x.com/crococlock/
    posted the 09/14/2025 at 06:00 PM by link49
    comments (13)
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 06:10 PM
    En l espace de 7 mois, mêmes pas 1 ans. Je dirais que le Bilan et positif et excellent.
    Mario kart world
    DK Bananza
    Hollow knight Sillkong ( pour ceix qui regarde aussi les tiers )
    Metroid prime 4.

    Maintenant l enigme est de savoir quel cartouche Nintendo nous réserves pour 2026
    eyrtz posted the 09/14/2025 at 06:12 PM
    On a connu un Nintendo beaucoup plus généreux que cette année.
    lightside posted the 09/14/2025 at 06:13 PM
    Pour moi oui clairement, je vois beaucoup de déçus par rapport au dernier Direct, mais il faut prendre en compte que maintenant Nintendo a l'habitude de communiquer sur une période rapprochée et on a eu la confirmation de dates pour des jeux très attendus, ce qui donne un planning de fin d'année bien remplie :

    Octobre :

    - Super Mario Galaxy 1-2
    - Légendes Pokémon Z-A

    Novembre :

    - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
    - Kirby Air Riders

    Décembre :

    - Metroid Prime 4 Beyond

    Donc cela donne 1 à 2 jeux Nintendo par mois.
    Si on rajoute a cela Mario Kart et Donkey Kong, cela fait une très bonne première année pour la console car il y'en a pour tous les goûts. Même si il n'y a pas de Mario et Zelda 3D.
    playshtayshen posted the 09/14/2025 at 06:33 PM
    Absolument pas. World, bananza, prix des jeux prix de la portable, foutage de gueule de tout les nintendo direct et j'en passe. Les 40 de mario au vaste blague hahahahahaha
    51love posted the 09/14/2025 at 06:34 PM
    Bof..

    Alors oui ils ont pondu un Mario Kart World dont l'ambition force le respect, il y a un travail de conception et la création d'un moteur de jeu qui le place très loin devant tout ce qui a été fait à ce jour dans ce genre mais... Les modes de jeu et l'équilibrage bancale de la v1 du jeu plombe quand même pas mal l'expérience globale.


    DK Bananza, pas grand chose à dire, c'est un bon jeu, la aussi très ambitieux, avec énormément de boulot.

    Après Hyrule Warriors et Kirby Air Riders, ça va être sympa probablement mais niveau ambition on sera probablement très loin des 2 jeux précités.

    On verra d'ici la fin de l'année ce que donne l'inquiétant MP4 notamment

    Le reste ça sert surtout a remplir les trous du calendrier avec des remaster vendus bcp trop cher.

    En fonction de la fin d'année, ça osciellera entre le 5 et le 7/10 grand grand max pr moi ( mais je me fais aucune illusion, ça sera plutôt 5 )
    thelastone posted the 09/14/2025 at 06:38 PM
    Moyen pas mauvais mais pas ouf non plus ils auraient pu proposé un ou deux autres exclus
    jenicris posted the 09/14/2025 at 06:40 PM
    Mouais

    Pour moi les jeux les plus intéressants sont des remaster comme Xenoblade X ou bien les deux Mario Galaxy...

    Le reste à part MP4 (et encore le dernier trailer m'a refroidi)...
    onsentapedequijesuis posted the 09/14/2025 at 06:40 PM
    Superbe année !
    J'ai surtout apprécié que les jeux annoncés sortent très vite, on a eu de grosse surprise. Par exemple en Avril, on connaissait pas Dk Bananza, en Juillet il sort, et c'est un super jeu, même révolutionnaire ce genre n'existant pas.
    La même avec MK World et bientôt Kirby Air Riders.
    Le suivi de 2026 s'enchaine bien.

    On a déjà beaucoup d'exclusivités, et le tout bien annoncé, c'est propre.

    Maintenant pour la populasse :

    Pour ceux qui disent ya pas de jeux, j'espère que vous dites la même chose pour la PS5 qui a concrètement Astrobot, Death Stranding 2 et c'est tout en 5 ans, tout le reste est sur PC. Et ceux qui se plaignent du prix, j'espère que vous avez pas pris la PS5 à 500€. Et Xbox c'est le festival des projets annulés ou bof. (Avowed ...)

    Je trouve qu'il y a énormement de critiques négative pour une console présente que depuis trois mois, quand elle fait déjà mieux que certains dans ce court laps de temps.
    La seule critique que je trouve pertinente c'est pour les game key card.

    Peu importe, les ventes et les retours concrets des joueurs c'est ce qui compte.
    ducknsexe posted the 09/14/2025 at 06:44 PM
    Ceux qui ne sont pas content avec le dernier Ndirect, Nintendo fait du Nintendo comme a l'accoutumé. La ludothèque s etoffera a chaque Ndirect avec de nouvelle annonce pendant 7 ans
    jenicris posted the 09/14/2025 at 06:45 PM
    Mouais

    Pour moi les jeux les plus intéressants sont des remasters comme Xenoblade X ou bien les deux Mario Galaxy...tellement le reste est peu marquant à mes yeux.

    A part peut être MP4 (et encore le dernier trailer m'a refroidi)...

    Entre un Mario Kart World qui souffle le chaud et le froid pour y avoir joué et un DK qui me laisse toujours autant de glace, rien d'étonnant et le prochain Kirby s'annonce pas fameux non plus
    micheljackson posted the 09/14/2025 at 06:50 PM
    Hélas, aucun jeu me parait indispensable et m'a donné envie d'acheter une Switch 2 pour le moment, j'attendais au moins un Mario 3D pour Noël, donc non.
    ioda posted the 09/14/2025 at 07:10 PM
    On est très loin de surprise comme Astral Chain, ou Bayonetta Origins.

    En l'état, je vois juste la même soupe servie de génération en génération.
    djfab posted the 09/14/2025 at 07:13 PM
    thelastone : "ils auraient pu proposé un ou deux autres exclus" : oui... ils auraient pu aussi proposer 10 autres exclus, ça aurait été encore mieux ! Et pourquoi pas une exclu par semaine !? Ce sera parfait !!
