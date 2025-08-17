Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
5
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
472
link49
link49 > blog
[Question] Quels jeux allez vous prendre en fin d'année?
La fin d'année et ses grosses sorties arrivent à grands pas.



Personnellement, pour le moment, je pense prendre ces jeux :



J'espère que Nintendo nous réserve du lourd qu'il n'a pas encore annoncé. Sur Ps5, je vais avoir de quoi faire, par contre, sur Xbox Series, c'est pas folichon pour le moment. Et vous, quels jeux allez vous prendre en fin d'année?

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/17/2025 at 06:56 PM by link49
    comments (22)
    ducknsexe posted the 08/17/2025 at 07:03 PM
    2 jeux 2 tuerie

    Métroid prime 4.
    Ghost of Yotei
    adamjensen posted the 08/17/2025 at 07:08 PM
    Gears of War : Reloaded
    Space Adventure Cobra – The Awakening (Peut-être)
    Metal Gear Solid 3 Delta : Snake Eater
    Lost Soul Aside
    Metal Eden (Peut-être)
    Demonschool (Peut-être)
    Hell is Us (Peut-être)
    Indiana Jones (DLC)
    Cronos : The New Dawn
    Dying Light : The Beast
    Silent Hill f
    Digimon Story : Time Stranger
    Ninja Gaiden 4
    Terminator 2D: No Fate
    cyr posted the 08/17/2025 at 07:12 PM
    Je vais dire metroid prime 4 s'il sort bien cet année...

    Sinon a l'heure actuel je vois pas clair. Peut etre le direct de septembre va donner des envie...
    romgamer6859 posted the 08/17/2025 at 07:15 PM
    Pour l'instant BF6 et c'est tout.
    forte posted the 08/17/2025 at 07:16 PM
    Shinobi
    MGS Delta

    Luto
    Ninja Gaiden Ragebound
    Sonic CrossWorlds
    FF Tactics
    Silent Hill F

    Little Nightmares 3
    Earthion
    Mina The Hollower

    Crow Country
    R-Type Delta HD Reboost

    MK Legacy Collection.

    Et potentiellement Metroid Prime 4 s'il sort cette année (toujours pas de date) et je vais recevoir mon Ultimate Castlevania DS. Sans parler de Doom The Dark Ages que je veux chopper pour 20 balles.

    Ouais, une fin d'année BIEN REMPLIE
    keiku posted the 08/17/2025 at 07:22 PM
    je n'attends absolument rien pour cette année donc peut être silent hill F et goldman et le robot wars Y suivant les retours , pragmata pour 2026 et persona 4 reload pour 2027

    en attendant je vais continuer path of exile 2 et sinon si une baisse de prix suffisante ( donc a 20 euro) je me lancerais peut être sur death standing 2

    mais bon, y a plus rien eu de terrible depuis baldur 3 sauf clair obscur
    chreasy97 posted the 08/17/2025 at 07:31 PM
    Lost Soul Aside et Gears of War, le reste ne m'interesse pas.

    J'attends des videos de gameplay pour Trails In The Sky.
    kenjushi posted the 08/17/2025 at 07:32 PM
    Metroid Prime 4 sera sans doute le jeu qui me fera acheter la Switch 2, sinon bah y'a pas grand chose de passionnant, on verra après la gamescon mais j'attend rien (bon en plus j'ai de moins en moins de temps pour jouer donc moins de sortie intéressante pour moi = moins de choix à faire
    nicoliafox posted the 08/17/2025 at 07:37 PM
    Trop de jeux en cours, je ne pense pas acheter des jeux sortant cette année hors "Final Fantasy VII: Remake" sur Xbox Series.
    guiguif posted the 08/17/2025 at 07:40 PM
    Lost Soul Aside
    Cronos The New Dawn
    Silent Hill f
    Ghost of Yotei
    Ninja Gaiden 4
    Metroid Prime 4
    pcsw2 posted the 08/17/2025 at 07:40 PM
    Mp4
    Mgs3
    Bf6
    torotoro59 posted the 08/17/2025 at 07:57 PM
    Mgs delta
    Ghost of yotei.
    osiris67 posted the 08/17/2025 at 08:00 PM
    Cronos
    Silent hill F
    Dying light the beast (mais inclus dans mon season pass)
    7 days to die ps5

    A voir c qu il va encore sortir.
    wickette posted the 08/17/2025 at 08:06 PM
    battlefield 6
    metroid 4
    digimon si switch 2
    ghost of yotei
    Pokémon legends s'il est bien mais plus tard, pas forcément 2025

    On verra la gamescom opening night et un probable direct Nintendo si jamais de jolies surprises sont dedans (professor layton etc)
    sdkios posted the 08/17/2025 at 08:16 PM
    Pour le moment j'ai ca en preco : MGS Delta, Lost soul aside, Silent hill f, et Tormented souls 2. Y en aura surement d'autres, mais jsais pas encore quoi haha
    zephon posted the 08/17/2025 at 08:30 PM
    fft ivalice et ptet metroid 4
    badeuh posted the 08/17/2025 at 08:31 PM
    Shinobi

    S'ils arrivent avant la fin de l'année : MP4, Silksong, Hades II

    Et peut-être Mina et Ghost of Yotei.
    DQ I&II, pour début 2026
    guigui59 posted the 08/17/2025 at 08:36 PM
    Metroid Prime 4
    roivas posted the 08/17/2025 at 08:50 PM
    Pour le moment Metroid prime 4, Gears Reloaded & FFT. ptet aussi Daemon X machina 2
    neetsen posted the 08/17/2025 at 08:58 PM
    Ghost of Yotei obligé
    Lost soûl aside je mourais d'impatience mais je crains le simple jeu à succesion d'arène bête et méchante
    Après là je le tâte pour Echoes of the end
    mooplol posted the 08/17/2025 at 10:39 PM
    Aucun, après clair obscur je vais découvrir the witcher et les 2 alan wake. Je pense revenir qu'en 2026 en esperant que lost soul aside soit en promo aux soldes de janvier????
    lefab88 posted the 08/17/2025 at 10:44 PM
    Ghost of Yotei...Battlefield 6...ah et surement the Outer World 2.
