La fin d'année et ses grosses sorties arrivent à grands pas.
Personnellement, pour le moment, je pense prendre ces jeux :
J'espère que Nintendo nous réserve du lourd qu'il n'a pas encore annoncé. Sur Ps5, je vais avoir de quoi faire, par contre, sur Xbox Series, c'est pas folichon pour le moment. Et vous, quels jeux allez vous prendre en fin d'année?
Métroid prime 4.
Ghost of Yotei
Space Adventure Cobra – The Awakening (Peut-être)
Metal Gear Solid 3 Delta : Snake Eater
Lost Soul Aside
Metal Eden (Peut-être)
Demonschool (Peut-être)
Hell is Us (Peut-être)
Indiana Jones (DLC)
Cronos : The New Dawn
Dying Light : The Beast
Silent Hill f
Digimon Story : Time Stranger
Ninja Gaiden 4
Terminator 2D: No Fate
Sinon a l'heure actuel je vois pas clair. Peut etre le direct de septembre va donner des envie...
MGS Delta
Luto
Ninja Gaiden Ragebound
Sonic CrossWorlds
FF Tactics
Silent Hill F
Little Nightmares 3
Earthion
Mina The Hollower
Crow Country
R-Type Delta HD Reboost
MK Legacy Collection.
Et potentiellement Metroid Prime 4 s'il sort cette année (toujours pas de date) et je vais recevoir mon Ultimate Castlevania DS. Sans parler de Doom The Dark Ages que je veux chopper pour 20 balles.
Ouais, une fin d'année BIEN REMPLIE
en attendant je vais continuer path of exile 2 et sinon si une baisse de prix suffisante ( donc a 20 euro) je me lancerais peut être sur death standing 2
mais bon, y a plus rien eu de terrible depuis baldur 3 sauf clair obscur
J'attends des videos de gameplay pour Trails In The Sky.
Cronos The New Dawn
Silent Hill f
Ghost of Yotei
Ninja Gaiden 4
Metroid Prime 4
Mgs3
Bf6
Ghost of yotei.
Silent hill F
Dying light the beast (mais inclus dans mon season pass)
7 days to die ps5
A voir c qu il va encore sortir.
metroid 4
digimon si switch 2
ghost of yotei
Pokémon legends s'il est bien mais plus tard, pas forcément 2025
On verra la gamescom opening night et un probable direct Nintendo si jamais de jolies surprises sont dedans (professor layton etc)
S'ils arrivent avant la fin de l'année : MP4, Silksong, Hades II
Et peut-être Mina et Ghost of Yotei.
DQ I&II, pour début 2026
Lost soûl aside je mourais d'impatience mais je crains le simple jeu à succesion d'arène bête et méchante
Après là je le tâte pour Echoes of the end