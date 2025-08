Pour clôturer le récent Partner Showcase de Nintendo, Square Enix avait donc annoncé de nouveaux projets, dont le tout nouveau titre en 2D HD : The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Il s'agit d'un RPG d'action où les combats se dérouleront en temps réel, contrairement aux combats au tour par tour habituels de certains autres titres. Il est également développé par Team Asano (les développeurs de séries comme Octopath Traveler et Bravely Default).Si vous l'avez manquée, une démo est désormais disponible sur Switch 2 et plusieurs autres plateformes. Un sondage vous permet également de partager vos impressions sur cette démo, ce qui permettra au développeur de « contribuer à l'amélioration du jeu final ». Il comprend des questions telles que : pourquoi avez-vous décidé de jouer au jeu, comment vous en avez entendu parler...?Pour rappel, le jeu sortira en 2026.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/square-enix-wants-feedback-about-its-new-hd-2d-game-coming-to-switch-2/