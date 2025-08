Nintendo vient de publier ses résultats financiers pour juillet 2025, couvrant le premier trimestre de son nouvel exercice financier. C'est la première fois que la Nintendo Switch 2 est mentionnée.Au cours du premier trimestre (d'avril à juin 2025) de cet exercice, Nintendo a lancé leur nouvelle console, la Nintendo Switch 2, le 5 juin. La console a connu un bon démarrage, avec des ventes mondiales dépassant les 3,5 millions d'unités au cours des quatre premiers jours suivant son lancement, soit le niveau de ventes mondial le plus élevé jamais enregistré pour l'une de leurs plateformes dédiées au jeu vidéo. Face à la forte demande, qui a dépassé leurs attentes, Nintendo a renforcé la production afin d'augmenter l'offre.Concernant la console Nintendo Switch 2, Mario Kart World, sorti le même jour que la console, a enregistré des ventes de 5,63 millions d'unités, en comptant le jeu fourni avec la console. Étant donné que les consommateurs peuvent jouer à la fois aux logiciels exclusifs de la Nintendo Switch 2 et aux logiciels de la Nintendo Switch avec la Nintendo Switch 2, les titres sortis pour la Nintendo Switch au cours des exercices précédents, tels que Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party Jamboree, se sont également bien vendus.Source : https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html/

posted the 08/01/2025 at 06:39 AM by link49