Koei Tecmo a dévoilé son nouveau jeu Musou, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, sur Switch 2 en début d'année.Si vous vous demandez où en est le développement, sachez que le titre Switch 2 vient d'être classé par le comité de classification brésilien. Cette information provient d'Universo Nintendo (via My Nintendo News), qui suggère qu'une mise à jour concernant ce jeu pourrait être disponible très prochainement.« Le jeu présenté ici a été classé « plus de 12 ans », malgré la demande de Nintendo de le classer « plus de 10 ans ».» Le précédent titre, Age of Calamity, était classé « T » (adolescent) et contenait des scènes de violence fantastique ainsi que des achats intégrés.Selon Nintendo, cette suite est prévue pour cet hiver, bien que certaines pages officielles indiquent actuellement « à déterminer ». Comme annoncé précédemment, ce jeu se déroulera avant Tears of the Kingdom et proposera le gameplay classique de « Warriors ».Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/07/hyrule-warriors-age-of-imprisonment-has-been-rated-for-switch-2/