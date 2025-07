Plus tard cette année, Retro Studios sortira Metroid Prime 4: Beyond, le quatrième volet tant attendu de la série Metroid Prime qu'ils ont développée.Selon Reece « Kiwi Talkz » Reilly, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo et initié, Retro Studios devrait passer à Metroid Prime 5 après la sortie de Beyond. Reilly estime que Retro Studios est le seul développeur sous l'aile de Nintendo capable de travailler sur Metroid Prime, et ils souhaiteront probablement conserver Retro sur cette franchise dans un avenir proche.À l'origine, Retro avait pour vocation de créer des jeux pour Nintendo qu'ils ne pouvaient pas créer eux-mêmes. Il existe tellement d'équipes internes capables de créer un Donkey Kong en 2D qu'il n'y a personne d'autre que Retro qui puisse créer un jeu Metroid Prime de ce calibre :"Je ne dis pas qu'ils vont devenir le studio Metroid Prime. J'imagine qu'après Prime 4, ils feront Prime 5, puis passeront à une autre licence, lassés par la franchise."Je ne dis pas non plus que Retro n'en est pas capable, ils en sont certainement capables. Tropical Freeze est sans conteste l'un des 5 meilleurs jeux de plateforme 2D jamais créés, mais nous vivons une époque différente pour Nintendo et pour Retro.Il y a quelques mois, NashWeedle annonçait que Metroid Prime 5 serait développé en même temps que Metroid Prime 4, et que sa sortie serait prévue en 2027. NashWeedle précisait aussi que MP5 utiliserait de "nouvelles mécaniques associées au hardware de la Switch 2, ce qui suggèrerait que le mode souris pourrait être important.Source : https://nintendosoup.com/rumor-retro-studios-likely-moving-on-to-metroid-prime-5-after-metroid-prime-4-beyond/