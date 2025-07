Les fans de Nintendo ont commencé à spéculer sur le fait que Nintendo travaillerait actuellement sur Donkey Kong Bananza et un nouveau projet Mario 3D, selon une information révélée lors d'interviews dans les médias cette semaine. Des interviews ont révélé que Donkey Kong Bananza est produit par Kenta Motokura et réalisé par Kazuya Takahashi. Yoshiaki Koizumi, le producteur de Super Mario Odyssey, leur a demandé d'étudier la possibilité de créer un jeu Donkey Kong 3D.Il est intéressant de noter que Koizumi lui-même n'est pas impliqué dans le développement de Donkey Kong Bananza, bien qu'il soit à l'origine de l'idée d'un nouveau jeu Donkey Kong 3D. Son absence de Donkey Kong Bananza, ainsi que sa participation à d'anciens jeux Mario 3D comme Super Mario Odyssey et Super Mario 3D World, pourraient indiquer qu'il dirige actuellement le nouveau projet Mario 3D, suggérant que Donkey Kong Bananza et ce nouveau Mario 3D sont développés simultanément.Bien sûr, il n’y a pas encore de confirmation car il s’agit de spéculations basées sur une information clé.Source : https://nintendosoup.com/a-piece-of-donkey-kong-bananza-info-suggests-a-new-3d-mario-project-is-being-developed-in-parallel/