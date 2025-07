SELL vient de publier le Top France pour la semaine 26 :Death Stranding 2 : on the Beach entre directement à la première place.Clair Obscur : Expedition 33 est toujours sur le podium.Le reste est compsé de 2 Mario Kart et d'un jeu Switch.Source : https://www.sell.fr//

posted the 07/07/2025 at 08:10 AM by link49