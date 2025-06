Au départ, il devait y avoir un Direct Général ce mois-ci ou le mois prochain, avec le titre Donkey Kong Bananza en tête d'affiche. Mais ce jeu aura droit à son propre Nintendo Direct demain. Après la sortie de ce titre le 17 juillet prochain, d'autres jeux sont annoncés pour 2025, comme Metroid Prime 4, Splatoon Raiders, Kirby Air Riders et Drag X Drive. Il y a aussi Hyrule Warriors : Age of Imprisonment prévu pour l'hiver.D'autres jeux sont également prévus cette année : Légendes Pokémon Z-A en octobre ; Star-Crossed World en août ; Super Mario Party : Jamboree TV le mois prochain, avec des dates de sortie précises. Les autres n'en ont pas. Bien sûr, Nintendo pourrait continuer à annoncer ces détails et des dates (et même des Directs) via l'application d'actualités Nintendo Today.Si Nintendo adoptait cette approche, peut-être envisagerions-nous un Nintendo Direct Général en juillet, peu après la sortie de Donkey Kong Bananza ? Il y a aussi un nouveau Pokémon Presents qui sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon le mardi 22 juillet 2025. L'un des principaux sujets d'intérêt serait sans aucun doute Kirby Air Riders, de Sakurai, célèbre pour Smash Bros. Le jeu a clairement un budget mais nous n'avons pas eu de gameplay en avril. Le jeu étant prévu pour 2025, une révélation de gameplay est certainement imminente. Star-Crossed World serait une bonne introduction à un segment Sakurai Presents lors d'un hypothétique Nintendo Direct Général le mois prochain.Bien sûr, il y aurait probablement d'autres révélations. Nintendo n'est pas étranger à l'annonce de jeux majeurs quelques mois seulement avant leur sortie (voir Super Mario Bros. Wonder, nominé aux prix GOTY en 2023, et The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom en 2024). Cette année, nous avons déjà un catalogue bien rempli, avec notamment des titres potentiellement incontournables comme Donkey Kong Bananza (probablement de l'équipe à l'origine de Super Mario Odyssey) et Metroid Prime 4 (le dernier opus de l'une des séries les plus acclamées par la critique).Le remake de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, dont on parle depuis longtemps, sera-t-il dévoilé ? Le prochain opus de la saga Xenoblade ? Plus d'infos sur Rhythm Heaven Groove et Tomodachi Life: Living the Dream ? Un nouvel Animal Crossing ? Ou peut-être même plus d'éditions NS2.Source : https://www.resetera.com/threads/after-bananza-in-july-nintendo-has-at-least-six-major-games-releasing-in-roughly-as-many-months-but-most-are-currently-undated.1221009/