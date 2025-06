Actuellement, hors spin-off et remake, on sait que Nintendo travaille sur Splatoon Raiders et sur Donkey Kong Bananza. Quel sera le prochain gros jeu annoncé une fois Donkey Kong Bananza sorti?Un nouveau Fire Emblem serait possible. Le dernier commence maintenannt à dater.Un Mario 3D est aussi enviseagable, vu que c'est bientôt l'anniversaire de cette Saga.Un Super Smash Bros. est sûrement en préparation.Enfin, un nouveau Xenoblade pourrait être en chantier, voire un Xenoblade Chronicles X. Après, il ne faut oublier un nouvel opus Luigi's Mansion, Animal Crossing, Pikmin, voire même un nouveau Zelda.Source : https://www.resetera.com/threads/which-major-nintendo-franchise-do-you-think-will-be-the-next-to-get-a-mainline-release-on-the-switch-2.1219395