Le 2 juin 2023, Street Fighter 6 sortait sur Ps4, Ps5, Xbox Series et PC. Le 5 juin 2025, la version Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est commercialisée, et elle contient les DLC sortis à ce jour.Le jeu est disponible sur Switch 2 en format carte clef, ou Game-Key Card. sites l'ont testé :Areajugones est le plus généreux avec un 95/100. Meristation, GameSpew, Impulsegamer et NintendoWorldReport lui mettent tous 90/100. Hobby Consolas et Multiplayer.it un 85/100, et Nintendo Life et The Games Machine un 80/100. Selon eux, Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition sur Nintendo Switch 2 n'est pas seulement un portage réussi ; c'est aussi une évolution du genre qui établit de nouvelles normes en matière d'accessibilité et de divertissement.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 88/100.Un autre jeu a une moyenne au dessus des 80/100, montrant que le lancement de la Switch regorge de jeux de qualité.Source : https://www.metacritic.com/game/street-fighter-6-years-1-2-fighters-edition/