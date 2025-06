La Nintendo Switch 2 est sortie officiellement avant-hier partout dans le monde. Elle a la lourde tâche de succèder à la Nintendo Switch, vendu à 152,12 millions dans le monde au 31 mars 2025. Quel score peut-elle viser?Ampere prévoit que les ventes de la Nintendo Switch 2 dépasseront les 100 millions en 2030. Cette année, la console devrait se vendre à 13,2 millions, aidée par le jeux Mario Kart World, Donkey Kong Bananza le mois prochain, et surtout Légendes Pokémon : Z-A en fin d'année.Les ventes de la Nintendo Switch 2 devraient être légèrement supérieures à celles de la première Nintendo Switch. À plus long terme, le volume des ventes cumulées devrait atteindre 104,3 millions d'ici 2030, un rythme de vente inférieur à celui de la Nintendo Switch originale (120 millions à la même période), qui a bénéficié de la pandémie.Source : https://www.reuters.com/business/nintendo-switch-2-launches-globally-with-shortages-expected-amid-pent-up-demand-2025-06-05/

posted the 06/07/2025 at 06:57 PM by link49