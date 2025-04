Switch 2, le début d'une démesure ?

Maintenant, en ce qui me concerne, une console à 500€ quelque soit le constructeur je trouve ça cher, pour moi le maximum c'est 400€ et les jeux ne devraient pas dépasser les 70€ quelque soit le constructeur, moi j'ai jamais dépensé plus de 60€ dans un jeu (d'ailleurs sur Switch j'ai achètais aucun jeu en neuf à 60€, maximum, c'est 50€ ( et même majoritairement 45€), donc moi pour l'instant, je ne suis pas.