Chaque console annoncé est un événement, ça permet de relancer "la machine/le marché", mais la Switch 2 est la console que j'attends le plus depuis longtemps (encore plus de Nintendo).Pourquoi ?1 ) Le concept est toujours aussi excellent pour un joueur, là avec toutes les améliorations, elle pourrait devenir incontournable, avec le truc en plus qui pourrait faire toute la différence : La souris.Le champ des possibles devient énorme, des genres qui n'étaient pas toujours facile a adapter sur console pourraient faire leur arrivé.2 ) C'est encore le seul constructeur qui fait des jeux exclusifs à la console.Rien que pour Zelda / Mario / Mario Kart, tu as envie d’acheter la console.De plus Nintendo a bien d'autres exclusivités : Metroid / Pikmin / Xenoblade / Smash Bros / Fire emblem / Advance War / Donkey Kong ectJe pense que les exclusivités du constructeur sont l'exemple à donner pour les tiers sur "l'esprit" de ce que veut amener le constructeur avec le choix de son support et accessoire.D'ailleurs j'aime bien qu'un tiers fasse des exclusivités pour un constructeur quand il est dans le même "esprit", ça donne une cohérence.3 ) C'est devenu aujourd'hui la console qui donne envie de voir les événement constructeur comme le "Nintendo Direct" pour avoir des annonces du côté Japonais, de plus la Switch a même eu l'arrivé de développeur Japonais qui était quasiment absent sur console Nintendo, il y a des annonces à une autre époque, c'est du côté de Sony qu'il fallait se tourner, c'est plus le cas désormais.Nous avons même des jeux de Microsoft et Sony, donc tout le monde devient un "tiers" sur la console de Nintendo.4 ) Nintendo va enfin pouvoir faire des jeux plus ambitieux notamment dans le domaine de l'OpenWorld, les murs vont pouvoir être repoussé, j'attends déjà des jeux de Monolith Soft ou encore Retro Studio.5 ) Les indés ont fait la différence, cette fois-ci ça pourrait encore plus s’accentuer, car pour moi, les indés j'aime y jouer en version portable.Bref, après une première Switch qui beaucoup pensaient être un futur bide (elle pourrait même devenir la console la plus vendues de l'histoire du jeux vidéo, quelle ironie) cette Switch 2 à tous les atouts pour s'imposer, comme la PS2 de notre époque., je me méfie des évidences sur le fait qu'elle sera forcément un énorme succès, donc j'attends beaucoup de la présentation, car "la première impression reste", donc Nintendo ne doit pas se louper, parfois, c'est arrivé, avec des conséquences parfois désastreuse commercialement.J'ai hâte d'être à Mercredi, mais avec une certaine appréhension.