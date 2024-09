Yo mina,hier,Sony a officialisé la sortie de la PS5 Pro au prix de 799€. Suite à cela, internet a pété un plomb sur le prix de la console et Youtube fût noyé sous les vidéos émotionnelles sur ce prix symbolique de 799€.Mais peu de personne ont vraiment parlé de la technique en rapport au prix de cette console et surtout en rapport à la Slim à 449€. Ce qui m'a fort déçu mais peu étonné. On ne vie plus dans la réalité mais dans un monde émotionnel remplie de tempêtes dans des verres d'eau.À première vue, ce prix peut sembler élevé, surtout lorsqu’on le compare à celui d’un PC gaming à 799€, qui pourrait inclure une carte graphique RTX 4060, 16 Go de RAM et 1 To de SSD.Cependant, la PS5 Pro pourrait offrir des performances supérieures pour le même prix, voire plus, grâce à son système fermé et optimisé au maximum, contrairement à un PC sous Windows.Mais aussi aux versions PC qui sont souvent mal optimisées à leur sortie avec une attente de driver (surtout du côté d'AMD) pour avoir un peu plus de perf.Pour finir les versions les plus polish à leur sorties sont les versions PS5 sur cette génération. Car le gros des ventes se font sur cette console.En comparaison avec la PS5 Slim Digitale,pour mieux comprendre la cohérence du prix de la PS5 Pro, elle est vendue à 449€.En comparant les deux modèles, on constate que :CPU : passe 3,5Ghz à 3,85GhzGPU : La PS5 Pro offre une puissance graphique 67% supérieure.Mémoire RAM : La RAM de la PS5 Pro est 25% plus rapide.Ray Tracing et IA : La PS5 Pro propose un rendu de Ray Tracing 2 à 3 fois plus rapide grâce à l’apport de l’IA.SSD: 2ToPour une perf brute de 45% en plus comparé à la PS5 slim.Ces améliorations significatives justifient l’augmentation de prix entre les deux modèles. En effet, pour un supplément de 350€ , les joueurs bénéficient d’une expérience de jeu nettement améliorée sur PSVR2, PS4 et PS5.Si on reprend le PC à 799€ avec un RTX 4060 de 8Go DDR6 et un CPU 6 cœurs pour 12 threads seulement.On peut espérer bien jouer aux derniers jeux en 1440p et 4k avec le DLSS en performance pour plus ou moins 60fps.Donc oui, la PS5 pro à une concurrence sur le marcher mais ce n'est pas vraiment la même chose. Perso, j'aime les consoles autant que le PC. Mais je fais bien la différence entre mes consoles avec lesquelles je joues sur de grand écran OLED avec home cinema et mon PC qui a un écran de bureau et un casque/ baffles stéréo pour jouer. De plus, passant ma journée à travailler sur PC, j'apprécie bcp de passer à autre chose avec mes consoles dans le salon.Je ne penses pas être le seul dans ce cas, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment un argument de vente mais pour bien différencier les deux achats.En conclusion, bien que le prix de la PS5 Pro puisse sembler élevé, il est en réalité justifié par les performances et les améliorations qu’elle apporte par rapport à la PS5 Slim Digitale. Pour les gamers à la recherche de la meilleure expérience de jeu possible, la PS5 Pro représente un investissement judicieux.De plus, le coup de grâce va être GTA6. La seul machine qui fera tourner day one GTA6 en 60fps 4k (upscalle biensur) sera la PS5 pro et pour au moins un an... quand on voit les ventes de ce jeu... je pense qu'un pack regroupant le jeu (en téléchargement) et la console va faire pas mal de vente dans le monde.Puis quant à l'humeur de mierda qu'on a après cette annonce, pour ma part je suis heureux qu'on est enfin un console qui offre du lourd au lieu de devoir d'office passer par le PC pour avoir des rendus fluides et de qualités.Ainsi, tous les budgets sont pris en compte à présent.450€ pour la Slim ou la serie S, 799 pour la Pro et l'infinie et l'haut delà pour les PC master classe.Ce qui compte c'est que chacun trouve son compte et que si jouer en performance ne dérange pas (75%) des joueurs selon Cerny, ils peuvent jouer aux mêmes jeux que ceux qui veulent du fidelity en 60 fps. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir le choix.Et ceux qui disent que cette gen est mal exploitée ou pas assez puissance.... Je leur réponds qu'une RTX 4090 n'arrive pas à faire tourner les derniers jeux (Wukong, Star War Outlaws,...) en 4K 60Fps en natif malgré le prix de 1900€ (et la facture d'électricité qui va avec).J'espère que la lecture de cet article le moins émotionnel possible, rendra l'actualité plus sereine et plus posée dans nos débats sur ce monde qu'on aime tant qu'est le jeu vidéo.Mais c'est vrai qu'on est loin de l'annonce mythique de 299$ lors du E3 de 1995... il en a eu du pixel qui a coulé sous les ponts depuis.