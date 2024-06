Première pierre angulaire de la nouvelle strategie multiplate-formes de Square-Enix, le portage Xbox tant attendu de Final Fantasy XIV sorti le 21 Mars dernier semble être un four au point d’être a l'heure actuelle classé en dehors du top 400 des meilleurs ventes de jeux payants.Ce dernier passant même derrière Unicorn Overlord qui a sa sortie n'avait même pas atteint le top 200 sur la console de Microsoft.Pire encore alors que le jeu ne date que de 3 mois, il est deja bradé a 23,99 dollars.Comme quoi quand ça veut pas, ça veut pas.

posted the 06/05/2024 at 01:07 PM by guiguif