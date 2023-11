J'avoue que je ne pensais pas que j'utiliserais autant le PS Portal. Très agréable, c'est l'expérience PS5 en mobilité ultime, il n'y a pas de débat possible là-dessus, surtout si vous avez une bibliothèque full démat'. Pour le comprendre, il faut l'essayer et l'avoir en main avant de juger. Pour seulement 219€ (), compliqué de trouver une expérience aussi seemless et intégrée, loin des bricolages que l'on pouvait avoir jusque là. Kudos aux équipes de @playstationfr pour cet incroyable accessoire qui complète le riche écosystème de la PS5Vidéo découverte :

posted the 11/30/2023 at 12:57 AM by suzukube