Nintendo a officiellement annoncé le développement d'un film en prise de vue réelle sur Zelda. Le film sera géré par Shigeru Miyamoto et Avi Arad (tout les films "Marvel" et Spider-Man de Sony, Uncharted ect...), président d'Arad Productions Inc. qui a produit de nombreux films à grand succès.Il sera réalisé par Wes Ball (trilogie "Le Labyrinthe", La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume), avec une distribution mondiale en salles par Sony Pictures Entertainment Inc.Par ailleurs, il a été confirmé que le film serait co-financé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc. (dont plus de 50 % par Nintendo)."En produisant elle-même des contenus visuels provenant de sa propre propriété intellectuelle, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d'accéder a leur univers par d'autres moyens que ses consoles de jeu dédiées.En s'impliquant profondément dans la production de films dans le but de faire sourire tout le monde par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre."