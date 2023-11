Cinéma : Nintendo signe avec Sony Pictures pour une adaptation Live de The Legend of Zelda

Il y a de nombreux types de rumeurs, et parmi elles, celles dont on ne veut pas croire tant ça frôle l'absurde. Mais ça arrive, et ça vient encore d'arriver avec l'officialisation par Nintendo d'une adaptation en Live Action de la franchise… en collaboration avec Sony Pictures. Non, nous ne sommes pas le 1er avril.Sony Pictures sera plus exactement en charge de la distribution au niveau mondial et d'une partie du financement, sachant que plus de la moitié sera assuré par Nintendo.Pour l'heure, en tête d'affiche, nous retrouverons Shigeru Miyamoto et Avid Arad, déjà très proche de Sony (les films Marvel de Sony Pictures etpour PlayStation Productions), mais un doute commence à subvenir avec Wes Ball à la réalisation, l'homme derrière la très passable trilogiedont on retiendra juste le premier, et encore, mais l'homme peut encore briller prochainement avec le quatrième filmRappelons que selon les dires mêmes de Chris Pratt, Illumination aurait en charge un, un temps mis en pause par la grève des scénaristes.