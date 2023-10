Le SELL a publié son étude annuelle sur les jeux vidéo en France:- plus de 72% des français sont des joueurs- 50% des joueurs jouent au moins une fois par jour- âge moyen : 40 ans- 67% des femmes jouent- 49% des +60 ans jouent- 93% des 10-17 ans sont des joueurs- 69% des adultes jouent- 57% jouent sur console- 42% des français ont acheté un jeu vidéo sur les 12 derniers mois- 72% préfèrent le format physique- 31% des joueurs ont le sentiment d'appartenir à une communauté- 89% considère cette communauté "bienveillante et accueillante"- 32% déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis

