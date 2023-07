Le kit AMD 4800S est destiné uniquement aux OEM chinois et est doté de la puce Xbox Series X APU associée à 16 Go de mémoire GDDR6. Le GPU intégré est désactivé, mais il y a suffisamment de bande passante PCIe pour connecter une carte graphique puissante. Alors, comment se compare le CPU de la Series X par rapport aux autres processeurs de bureau Ryzen ? Quelles sont ses limites lorsqu'il est associé à la meilleure carte graphique AMD ? Rich mène l'enquête.

posted the 07/31/2023 at 12:12 AM by suzukube