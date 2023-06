En plus du jeu vidéo, Dead Cells aura droit à sa série animée, composée de 10 épisodes de sept minutes.Elle sera produite par Bobbypills (Peepoodo, Vermin, Captain Laserhawk) et par ADN, qui aura l'exclusivité de la diffusion.

