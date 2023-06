Le monde intense de la Formula 1® repart pour une nouvelle saison dans F1® Manager 2023. 23 courses, six épreuves de sprint F1®, de nouvelles voitures, de nouveaux circuits comme le Las Vegas Strip Circuit, de nouveaux pilotes, de nouveaux défis... Construisez votre palmarès dès maintenant.



F1® Manager 2023 vous donne le contrôle total sur l’écurie de F1® de votre choix, grâce à des fonctionnalités de gestion riches et détaillées, une animation de course raffinée, plus d'authenticité et un tout nouveau mode qui vous permettra de réécrire la saison à votre façon.



Chaque décision est un moteur. Devenez la meilleure écurie de la grille tout au long de la saison officielle 2023 de F1

Caractéristiques principales :



CONSTRUISEZ VOTRE PALMARÈS

F1® Manager 2023 vous permet de gérer votre écurie de F1 comme bon vous semble. Lancez votre carrière en tant qu'officiel d'écurie dans l’une des 10 écuries de F1® actuelles et occupez-vous de chaque détail, que ce soit à l’usine, au garage ou sur la grille de départ.

Organisez votre personnel et vos installations, construisez et ajustez vos voitures, planifiez et exécutez votre stratégie de course. Chaque décision vous appartient. Le destin de votre écurie est entre vos mains.

UNE TOUTE NOUVELLE MANIÈRE DE JOUER

Entrez dans la légende et ressentez à nouveau l’adrénaline des meilleurs moments de la saison du Championnat du monde FIA Formula One® 2023 grâce au Race Replay, un mode inédit qui vous plonge encore plus au cœur de la saison en cours de F1®.

La Grille de départ reproduit les conditions de course réelles et les positions de départ des pilotes pour chaque course de la saison 2023. Choisissez un circuit, votre écurie préférée et voyez si vos décisions peuvent réécrire l'histoire.

Les Moments de course vous permettent de prendre le contrôle d'une écurie spécifique lors d'un moment clé d'une vraie course de la saison 2023. Pourrez-vous faire marquer des points à Williams en début de saison alors qu'Alex Albon se retrouve en P8 à 15 tours de l'arrivée à Bahreïn ? Après 29 tours chaotiques, Oscar Piastri pourra-t-il finir dans les points pour sa première course à domicile lors du Grand Prix d'Australie ?

Race Replay ajoute pour chaque course de la saison 2023 une Grille de départ et un Moment de course. Vous aurez ainsi une manière totalement inédite de jouer à F1® Manager 2023.

Réécrivez la saison à votre façon.

DES COURSES DYNAMIQUES ET SPECTACULAIRES

Soyez au cœur de l’action tout au long du week-end de course. Suivez vos pilotes lors des séances d'entraînement et de qualification, et affinez votre stratégie avant le jour de la course. Chaque choix, chaque décision, chaque instruction vous appartiendra, mais chaque erreur sera aussi la vôtre.

Les courses sont désormais plus dynamiques que jamais dans F1® Manager 2023 : retrouvez un style digne des meilleures retransmissions au cœur d’un week-end de course palpitant. Les trajectoires, les dépassements, les duels et les accidents ont tous été perfectionnés pour améliorer le spectacle et le réalisme.

Un tête-à-queue ou un duel intense peut affecter la confiance de votre pilote, la fatigue de l’équipe des stands peut entraîner une erreur lors de l’arrêt aux stands, et la surchauffe des pneus peut également avoir un impact sur votre stratégie. Votre gestion de ces situations permet non seulement de définir votre style, mais aussi de décider du succès de votre saison.

DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES

Dans F1® Manager 2023, les systèmes de gestion approfondis vous offrent le contrôle total sur vos pilotes de classe mondiale, mais également sur une multitude de membres du personnel. Recrutez un directeur sportif expérimenté et gérez le programme d’entraînement de votre équipe des stands afin d’améliorer ses compétences, élément essentiel pour réussir un week-end de course et remporter le prix de l'arrêt au stand le plus rapide.

Relevez de nombreux défis tout au long de la saison, partez à la recherche de nouveaux pilotes pour l'instant présent ou pour le futur et découvrez la nouvelle génération de talents grâce à des simulations de championnats de F2 et de F3. Améliorez les pièces de votre voiture en gérant une série de variables telles que la performance, la fiabilité et le coût.





Malgré des ventes en deçà des attentes, Frontier Developments annonce le jeu F1 Manager 2023 et Just for Games distribuera les versions boîtes du jeu.De retour au stand, les joueurs vivront l'expérience de gestion de la F1 la plus authentique, la plus complète et la plus dynamique à ce jour, en s'imposant comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps, selon leurs propres règles.F1 Manager 2023 est prévu en édition physique sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 31 août 2023.