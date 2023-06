Control

Après qu'une agence secrète à New York a été envahie par une menace d'un autre monde, vous devenez le nouveau directeur qui lutte pour reprendre le contrôle. Du développeur Remedy Entertainment, cette action-aventure surnaturelle à la 3e personne vous mettra au défi de maîtriser la combinaison de capacités surnaturelles, de chargements modifiables et d'environnements réactifs tout en combattant dans un monde profond et imprévisible. Control est l'histoire de Jesse Faden et sa recherche personnelle de réponses alors qu'elle grandit dans le rôle de réalisatrice. Le monde de Control a sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse rencontre en cours de route. Jesse travaille avec d'autres agents du Bureau et découvre d'étranges expériences et secrets.

Le jeu du programme des Free Play Days se dévoile et il est déjà disponible en téléchargement. Le jeu est disponible du jeudi 8 juin à 00h01 PDT au dimanche 11 juin à 23h59 PDT.