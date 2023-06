En attendant l'avant première du film The Flash ce soir au Grand Rex, Hot Toys dévoile depuis quelques jours un tas de figurines qui donne pas mal envie.Le costume est juste fou, alors attention, il y a un paire de costume Batman dans le film et je pense qu'ils vont tous débarquer un à un.La collection DC Comics , fidèle au film, capture Michael Keaton dans le rôle de Batman dans son costume moderne de The Flash à l'échelle un sixième avec des détails exquis délicatement et magnifiquement restaurés. Dispose d'une sculpture de tête Bruce Wayne nouvellement développée et d'une tête à capuchon Batman avec des faces inférieures interchangeables, les deux têtes sont livrées avec un système de globes oculaires roulants séparés pour les ajustements d'angle. Le corps spécialisé met en évidence la forme musclée de Batman permet également une excellente articulation, une combinaison très détaillée et des capes de chauve-souris en tissu interchangeables pour reproduire les détails de la texture, des gadgets Bat signature comprenant un lanceur de ligne, un batarang attaché à une corde, des roues ninja, une télécommande, un minuteur de bombe et un spécialement conçu. Présentoir éclairé par LED avec logo Batman pour créer votre propre Batcave.Barry Allen utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé, mais sa tentative de sauver sa famille modifie l'avenir. Maintenant, Barry doit travailler rapidement dans la recherche de super-héros pour surmonter les menaces universelles. Cette aventure épique de The Flash a croisé la route de nos personnages DC préférés des fans, dont Batman. Il enfile à nouveau la cape et le capuchon pour sauver non seulement la ville, mais le monde cette fois !Alors que nous comptons les jours jusqu'au retour de Michael Keaton en tant que Batman dans The Flash , Sideshow et Hot Toys sont ravis de lancer une nouvelle série de collections basée sur le film en présentant une figurine de collection Batman (Modern Suit) à l'échelle 1:6 vraiment époustouflante . Assurez-vous de précommander et de recevoir l'accessoire exclusif First Edition - Batman Cowl with Stand - pour un affichage prolongé.Ressemblance authentique et détaillée de Michael Keaton en tant que Batman dans Modern Suit du film The FlashUne (1) sculpture de tête Bruce Wayne nouvellement développée avec un système séparé de globes oculaires roulantsUne (1) tête à capuchon nouvellement développée avec un système de globe oculaire roulant séparé et trois (3) faces inférieures interchangeables capturant des expressions faciales emblématiquesExpression faciale et texture de la peau fidèles au filmEnviron 30 cm de hauteurNouveau corps spécialisé avec 30 points d'articulationSix (6) pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUne paire d'armes tenant la mainChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainCostume:Un Batsuit avec logo Batman sur la poitrineUne BatcapeUn Batcape interchangeable (structure câblée)Une ceinture noire et argentée métalliqueUne paire de bottes noiresArmes:Un lanceur de ligneUn batarang attaché à une cordeDeux roues ninjaAccessoires:Une télécommandeUn minuteur de bombeSupport de figurine à thème spécialement conçu avec logo Batman et fonction d'éclairage LED (lumière jaune, alimentation USB)Accessoire exclusif pour la première éditionUn capuchon Batman avec supportPour le prix, nous sommes sur du 300€ minimum