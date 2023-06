De retour au stand, les joueurs vivront l'expérience de gestion de la F1 la plus authentique, complète et dynamique à ce jour. Tout en s'imposant comme l'une des écuries les plus prolifiques de tous les temps selon leurs propres critères.



Les joueurs auront la possibilité de revivre les moments clés du 2023 FIA Formula One World Championship™ grâce au tout nouveau mode Race Replay, qui propose deux types de scénarios uniques:



Starting Grid : les joueurs prendront le contrôle de l'équipe de leur choix dans une course complète reproduisant les conditions en piste ainsi que les positions sur la grille définie dans le monde réel.

Race Moments : les fans devront suivre un scénario spécifique au cours d'un Grand Prix, afin d'atteindre un objectif précis avant que le drapeau à damier ne soit agité, capturant ainsi les décisions stratégiques clés prises tout au long d'une saison palpitante.

À l'issue de chaque course de la saison 2023, de nouveaux moments clés seront ajoutés à F1 Manager 2023, mettant à l'épreuve les directeurs d'équipe d'une semaine à l'autre alors qu'ils établissent leurs stratégies.



F1 Manager 2023 donne vie à chaque tour dans une représentation visuelle exceptionnelle, en proposant une immersion totale à travers six événements F1 Sprint et les 23 circuits officiels au calendrier, y compris le tout nouveau circuit de Las Vegas Strip. Les joueurs auront le choix de regarder les différentes actions palpitantes se dérouler à travers de multiples caméras embarquées et en bord de piste, de tracer leur stratégie à partir de la carte 3D, ou de s'immerger dans chaque dépassement à l'aide de la nouvelle caméra dans la visière des pilotes







À chaque tour, la prise de décision du joueur sera mise à l'épreuve. Un nouveau système guidant les joueurs sur l'équilibre entre le risque et la récompense sur la piste fait son apparition, celui-ci pouvant mener à des luttes intenses ou des erreurs qui affecteront la confiance du pilote. Les changements de températures extérieure ou celles des pneus obligeront les directeurs d'équipe à réagir à ces conditions changeantes afin d’obtenir le meilleur des résultats. Savoir quand foncer et quand jouer la carte de la sécurité est plus important que jamais, avec des dépassements et des collisions spectaculaires dans les virages qui captent les sensations fortes de chaque instant.



Les fans auront un contrôle sans précédent sur toutes les facettes du développement de leur équipe. Le nouveau Sporting Director offre la possibilité de former l'équipe des stands afin d'atténuer les erreurs coûteuses, tandis que les pilotes s’entraînent désormais en suivant un axe de développement précis. Les joueurs pourront envisager l'avenir avec plus de certitudes en dénichant les talents des championnats de F2 et F3 entièrement simulés, en négociant des contrats pour la saison suivante afin d'assurer un succès pluriannuel. L'amélioration du rythme au cours d'une saison passe par le développement de nouvelles pièces où l'équilibre des considérations entre performance, poids et budget mettra à l'épreuve les compétences de gestion des joueurs.







Frontier Developments annonce la date de sortie ainsi que le lancement des pré-commandes de F1® Manager 2023, le prochain volet de la série de simulations de gestion de Formule 1®m sous licence officielle. Il sera disponible en version dématérialisée le 31 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs pourront se placer sur la grille de départ quatre jours plus tôt avec F1 Manager 2023 : Deluxe Edition, qui comprend également un pack de scénarios exclusifs, offrant aux fans des défis uniques à relever.[quote]Les joueurs souhaitant être les premiers à sortir des stands et élargir leur expérience peuvent le faire avec F1® Manager 2023 : Deluxe Edition. En plus d'accéder au jeu quatre jours avant son lancement, les joueurs recevront également 12 scénarios exclusifs supplémentaires, répartis entre la Starting Grid et les Race Moments. Ces scénarios mettront encore plus à l'épreuve les directeurs d'équipe en créant des expériences de course unique proposant des défis hypothétiques comme “et s'il pleuvait au Bahreïn ?”, “si toutes les voitures avaient le même développement, qui l'emporterait ?”. Les scénarios de l'édition Deluxe offrent aux fans la possibilité de mettre à l'épreuve certaines des plus grandes questions de ce sport. [/pos]F1 Manager 2023 sera disponible en version dématérialisée le 31 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 54,99€ et l'édition Deluxe au prix de 64,99€. F1 Manager 2023 sera également disponible en version physique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One ultérieurement. Les joueurs peuvent renforcer leur immersion avec trois scénarios uniques de Race Moment en précommandant le jeu en version dématérialisée