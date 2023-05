Batman – one bad day : mr. freeze







Un manteau de givre et de glace s'abat sur Gotham City et fait entrer la cité dans son hiver le plus rude. Le froid est tel que Mr. Freeze peut désormais sortir à l'air libre, libéré de son armure réfrigérée. Et le Chevalier Noir sait qu'il n'en est que plus dangereux, d'autant qu'en apparence les intentions de Victor Fries paraissent on ne peut plus honorables : après tout, son seul désir est de sauver sa femme, Nora. C'est en tout cas ce qu'il confesse à Robin, ralliant le jeune équipier à sa cause. Mais Batman n'est pas dupe, et les rigueurs de l'hiver ne tarderont pas à lui donner raison.



Collection : DC Deluxe

Série : Batman - One Bad Day

INFOS

SCÉNARISTE : GERRY DUGGAN

DESSINATEUR : MATTEO SCALERA

TRADUCTEUR : THOMAS DAVIER

Date de sortie : 09 juin 2023

Pagination : 72 pages

EAN : 9791026820833

Contenu vo : Batman - One Bad Day: Mr Freeze

Prix : 15 €

-----------------------------



Justice league – faute d’un clou…







Il y a de longues années, dans le Kansas : Martha et Jonathan Kent, qui ont projeté de faire quelques courses dans la bourgade de Smallville, découvrent qu'un pneu de leur voiture est crevé. Ils choisissent de reporter leur balade à plus tard et restent chez eux, sans se rendre compte que le ciel est traversé par une météorite étrange. Celle-ci abrite un enfant extraterrestre envoyé sur Terre depuis une lointaine planète. L'engin s'écrase un peu plus loin, et les Kent ne seront jamais là pour adopter l'enfant tombé des étoiles. Au fil des ans, les premiers super-héros apparaissent, mais dans ce monde légèrement différent du nôtre, jamais Superman ne se fera connaître, et l'histoire en sera à jamais bouleversée.



Collection : DC Deluxe

Série : Justice League - faute d'un clou...

INFOS

SCÉNARISTE : ALAN DAVIS

DESSINATEUR : MARK FARMER

TRADUCTEUR : JÉRÉMY MANESSE

Date de sortie : 09 juin 2023

Pagination : 312 pages

EAN : 9791026819370

Contenu vo : Contenu : JLA: The Nail #1 à 3, JLA: Another Nail #1 à 3

Prix : 30 €

-----------------------------



Superman infinite tome 5







Après avoir soutenu la révolution dans le Warworld et avoir contribué à la chute de Mongul, Superman revient sur Terre. Il est temps pour lui de renouer avec Jon, son fils, qui a entretenu la flamme durant son absence. Heureux de voir son père à nouveau, le jeune homme hésite cependant sur la manière de lui avouer le secret qu'il garde pour lui. Pendant ce temps, loin du regard de la Famille Superman, Lex Luthor, l'ennemi de toujours, consacre ses immenses ressources à une mystérieuse opération, le Projet Blackout.



Collection : DC Infinite

Série : Superman Infinite

INFOS

SCÉNARISTES : PHILLIP KENNEDY JOHNSON, JOSHUA WILLIAMSON

DESSINATEURS : RICCARDO FEDERICI, MIKE PERKINS

TRADUCTEUR : LAURENT QUEYSSI

Date de sortie : 16 juin 2023

Pagination : 240 pages

EAN : 9791026815723

Contenu vo : Contenu : Action Comics #1047-1050, Superman Son of Kal-El #16-18, Superman Kal-El Returns Special #1

Prix : 24 €

-----------------------------



The flash chronicles 1992







Mark WAID a largement contribué à développer le personnage de Flash à travers la personnalité de Wally West, là où la série des années 1950-1960, incarnée par Barry Allen se concentrait davantage sur l'intrigue des épisodes. L'auteur, en incluant des éléments de sa vie personnelle, humanise le super-héros et le rend plus accessible aux yeux du lecteur, transformant le successeur de Barry Allen en l'un des héros les plus populaires de DC.



Collection : DC Chronicles

Série : The Flash Chronicles 1992

INFOS

SCÉNARISTES : MARK WAID, GÉRARD JONES, COLLECTIF

DESSINATEURS : GREG LA ROCQUE, MARK D. BRIGHT, COLLECTIF

TRADUCTEUR : YANN GRAF

Date de sortie : 16 juin 2023

Pagination : 464 pages

EAN : 9791026824244

Prix : 39 €

-----------------------------



Do a power bomb







Lona Steelrose n'a peut-être pas le talent de sa mère pour le catch, mais elle a hérité de son énergie. Malgré la réticence des entraîneurs à lui donner sa chance, et la désapprobation de son père qui considère cette carrière trop dangereuse, Lona parviendra-t-elle à reprendre le flambeau de la légendaire Yua Steelrose ? Si le combat semble perdu d'avance, son destin bascule quand elle croise le chemin d'un étrange nécromancien qui lui propose un pacte d'un autre monde...



Collection : Urban Indies

INFOS

SCÉNARISTE : DANIEL WARREN JOHNSON

DESSINATEUR : DANIEL WARREN JOHNSON

TRADUCTEUR : CÉDRIC CALAS

Date de sortie : 23 juin 2023

Pagination : 192 pages

EAN : 9791026822363

Contenu vo : Do A Power Bomb #1-7

Prix : 19 €

-----------------------------



Jsa chronicles 2000







L'année 2000 marque l'arrivée d'un scénariste débutant dans l'industrie des comics, mais un fan de longue date des membres de la JSA : Geoff JOHNS. Sous le patronage de David S. GOYER, JOHNS va donner au thème de la transmission une place centrale dans ses épisodes et moderniser le concept de la JSA à travers les jeunes héritiers des héros de l'âge d'Or de DC Comics.



Collection : DC Chronicles

Série : JSA Chronicles

INFOS

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS

DESSINATEUR : COLLECTIF

TRADUCTEUR : YANN GRAF

Date de sortie : 23 juin 2023

Pagination : 552 pages

EAN : 9791026816072

Contenu vo : JSA #6-15, JSA : The Liberty File #1-2, JSA Annual #1

Prix : 39 €

-----------------------------



Red hood souriez







Jason Todd est de retour à Gotham City et les problèmes de la ville le poussent à porter le masque à nouveau. La menace numéro un : une nouvelle drogue envahit la ville et son influence grandissante devient extrêmement problématique. Alors qu'il enquête sur l'origine de ce nouveau fléau, l'ancien Robin croisera inévitablement la route du Chevaler Noir. Red Hood et Batman arriveront-ils à unir leurs forces pour arrêter ce nouveau fléau ?



Collection : DC Infinite

Série : Red Hood Souriez

INFOS

SCÉNARISTE : CHIP ZDARSKY

DESSINATEUR : EDDY BARROWS

TRADUCTEUR : THOMAS DAVIER

Date de sortie : 23 juin 2023

Pagination : 152 pages

EAN : 9791026828457

Contenu vo : Red Hood & Batman: Cheer

Prix : 17 €

-----------------------------



Batman superman world’s finest tome 2







Une étrange comète fend le ciel, toutes les chaînes de télévision, de Gotham à Metropolis, ont les yeux rivés sur elle. Heureusement, Superman, Batman et Robin l'interceptent avant qu'elle ne s'écrase ! Il s'agit en réalité d'un vaisseau qui abrite un jeune homme du nom de Boy Thunder. Le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier ne tardent pas à le prendre sous leur aile. Mais les nouvelles vont vite et, conscients du potentiel que représente ce héros en herbe, le Joker et The Key vont profiter de sa candeur pour tenter de le rallier à leur camp.



Collection : DC Infinite

Série : Batman Superman World's Finest

INFOS

SCÉNARISTE : MARK WAID

DESSINATEUR : DAN MORA

TRADUCTEUR : YANN GRAF

Date de sortie : 30 juin 2023

Pagination : 152 pages

EAN : 9791026821762

Prix : 17 €

-----------------------------



Planète lazarus 1 sur 2 : batman vs robin







Au coeur de l'île de Lazare, l'héritage démoniaque de la lignée de Ra's al Ghul a enfin été libéré, et le démon Nezha veut du sang. Pour exercer une domination totale sur la planète Terre, Nezha a surchargé la magie, désormais, quiconque ose l'utiliser s'expose à un risque mortel. Avec Damian dans les griffes de Nezha et Bruce hanté par le retour d'un vieil ami, le Chevalier Noir et l'Enfant Prodige s'affrontent dans la bataille du siècle !



Collection : DC Infinite

Série : Planète Lazarus

INFOS

SCÉNARISTE : MARK WAID

DESSINATEURS : MAHMUD ASRAR, SCOTT GODLEWSKI, COLLECTIF

TRADUCTEUR : BENJAMIN VIETTE

Date de sortie : 30 juin 2023

Pagination : 360 pages

EAN : 9791026819134

Contenu vo : Batman vs Robin #1-4 + Lazarus Planet: Alpha #1 + Monkey Prince #10 + Lazarus Planet: Assault on Krypton #1 + Lazarus Planet: We Once Were Gods #1 + Lazarus Planet: Legends Reborn #1

Prix : 35 €

-----------------------------



The department of truth 4







L'un des opposants les plus coriaces du Département de la Vérité vient d'être retrouvé mort dans la capitale américaine, et tout porte à croire que l'organisation Black Hat est à l'oeuvre. Un mystère de plus pour Cole Turner, qui va rapidement devoir se frotter au Ministère du Mensonge, le service soviétique qui mène depuis des décennies une guerre secrète à son homologue américain.



Âge : Adulte

Collection : Urban Indies

Série : The Department of Truth

INFOS

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV

DESSINATEUR : MARTIN SIMMONDS

TRADUCTEUR : MAXIME LE DAIN

Date de sortie : 30 juin 2023

Pagination : 144 pages

EAN : 9791026828754

Contenu vo : Department of Truth #18-22

Prix : 17 €

-----------------------------

Les sorties de chez Urban Comics pour le mois de Juin 2023 sont dévoilés.